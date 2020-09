Sony A7c neues Konzept in Kürze: Hier erfahren Sie, wie Sie den Start verfolgen und was Sie erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Kamerateam von Sony hat angekündigt, am 15. September eine brandneue Kamera auf den Markt zu bringen. Und Gerüchte deuten darauf hin, dass dies eine große Sache sein könnte.

In den letzten zwölf Monaten hat es einige wirklich leistungsfähige Videoerfassungstools für kleine, tragbare, aber gut gefertigte Geräte auf den Markt gebracht.

Diejenigen, die etwas wirklich Kompaktes wollen, bekommen den ZV-1, der es schafft, unglaubliche Technik in einen winzigen Körper zu packen. Dann gibt es die leistungsstarke A6000-Serie, zu der im letzten Jahr der A6600 und der neueste Vollformat-A7S III gehören.

Gerüchten zufolge wird die nächste Ankündigung jedoch etwas völlig Neues sein, das das Beste aus dem Vollbild herausholt und es in einen kleinen Körper packt.

Sony hat angekündigt, dass der Live-Stream für diese Auftaktveranstaltung am 15. September in Japan stattfinden wird. Das macht den Zeitzonenunterschied etwas unangenehm, wenn Sie in Mitteleuropa sind, und bedeutet, lange aufzubleiben, um ihn in den frühen Morgenstunden zu sehen (oder super früh aufzustehen).

Im Folgenden finden Sie eine Momentaufnahme verschiedener Zeitzonen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wann das Ereignis stattfinden wird. UTC ist 1 Uhr morgens:

Tokio - 10:00 JST

Neu Delhi - 06:30 IST

London - 02:00 BST

Berlin - 03:00 MESZ

01:00 UTC

New York - 21:00 Uhr EDT (14. September)

San Francisco - 18:00 PDT (14. September)

Sie können den Start hier ansehen. Wir haben den Live-Stream oben auf dieser Seite für Sie eingebettet. Oder wenn Sie am Chatter auf Sonys YouTube-Kanal teilnehmen möchten, können Sie es dort ansehen.

Sony nennt sein bevorstehendes Produkt ein "neues Konzept". Das heißt, wir erwarten etwas anderes und die bisherigen Gerüchte deuten darauf hin, dass es sich um eine Kamera namens A7c handelt. Das heißt, es wird Teil der beliebten Vollbild-A7-Serie, aber aktuelle Spekulationen scheinen darauf hinzudeuten, dass dies eine separate Produktreihe sein wird, da es sich um ein Ableger von A7-Produkten handelt.

Laut SonyAlphaRumours wird die neue Kamera einen Großteil der Hardware und Funktionen der fantastischen A7-Linie in ein kleineres Gehäuse packen . Insbesondere wird behauptet, dass wir denselben 24-Megapixel-Vollbildsensor wie die Sony A7 III sehen werden, jedoch in einem Kameragehäuse, das ähnlich groß (oder etwas größer) ist als die Sony A6600 .

Es wird auch gemunkelt, dass es genau wie beim A6600 einen elektronischen Sucher in der Ecke haben wird und dass es mit einem richtig beweglichen Klappbildschirm wie dem A7S III ausgestattet sein wird.

Wie die meisten der jüngsten Premium-Videokameras von Sony wird erwartet, dass sie über IBIS (In-Body-Stabilisierung) verfügen und an Vlogger / YouTubers vermarktet werden, die eine hochleistungsfähige, aber kompakte Kamera wünschen. Das bedeutet, dass wahrscheinlich auch viele der erweiterten Funktionen für Autofokus und Echtzeit-Tracking enthalten sein werden.

Die gemunkelte Spezifikationsliste enthält einen einzelnen SD-Kartensteckplatz, Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse, WLAN und Bluetooth. Außerdem wird es zusammen mit einer neuen Reihe von Objektiven eingeführt.

Sonys Premium-Kameras sind nicht billig, das ist selbstverständlich. Angesichts der Preisgestaltung der A6000-Serie und der A7-Serie ist es daher keine Überraschung, dass die aktuellen Preisvorhersagen für Europa bei etwa 2100 Euro liegen (was in Großbritannien etwa 1800 GBP entspricht).

Schreiben von Cam Bunton.