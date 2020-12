57 atemberaubende Fotos von den National Sony World Photography Awards 2020

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr feiert die World Photography Organization mit den Sony World Photography Awards die besten Bilder und Fotografen der Welt . Letztes Jahr haben wir einige der erstaunlichen Bilder von den Gesamtpreisen gezeigt, bei denen Hunderttausende von eingereichten Fotos auf nur wenige Gewinner reduziert wurden.

In diesem Jahr hat die Organisation mit den National Awards unglaubliche Fotografen auf nationaler Ebene gefeiert. Dieses Preisprogramm wählt nur einen Fotografen als nationalen Gewinner für ein einzelnes, eigenständiges Bild aus. Mit 63 teilnehmenden Ländern und 190.000 Einreichungen war dies sicherlich eine Herausforderung für die Richter.

Wir haben diese Galerie der besten Bilder zusammengestellt, bevor die National & Regional Awards 2021 beginnen.

Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)

Bildname: Splasher

Name des Fotografen: Lakshitha Karunarathna

Jahr: 2020

Manchmal dreht sich bei einem guten Bild alles um Timing und Geduld. Besonders mit fantastischen Naturfotos wie diesem. Lakshitha Karunarathna hat es sicherlich verdient, Sri Lankas nationaler Gewinner zu sein.

"Als ich eine ganze Nacht damit verbracht habe, einen Reiher in einem kleinen Teich in der Nähe von Bourne in Lincolnshire zu fotografieren, tauchte dieser hübsche Jäger plötzlich direkt vor mir auf und begann in unglaublichem Tempo zu schwimmen und nach Fischen zu tauchen. Ich konnte Aufgrund der Geschwindigkeit und der Unvorhersehbarkeit dieses geschickten Nachtjägers bekam er für einige Zeit keinen richtigen Schuss. Nach einer guten halben Stunde Jagd machte er eine Pause und schüttelte das Wasser ab, und ich verpasste nicht den Moment, in dem der Eurasische Otter ist still und die winzigen Wassertropfen waren überall auf dem Säugetier zu sehen. "

Jose Luis Ruiz Jimenez (Spanien)

Bildname: Paar

Name des Fotografen: Jose Luis Ruiz Jimenez

Jahr: 2020

Dieses wunderbar engelhafte Bild von Tölpeln wurde in Irland vom spanischen Fotografen Jose Luis Ruiz Jimenez aufgenommen. Ein brillanter Blick auf die Natur vom Feinsten und offensichtlich ein logischer Anwärter auf den Gewinn des nationalen Preises.

"Tölpel auf den steilen Klippen der Saltee-Inseln in Irland. Im Juni sind diese Vögel während der Brutzeit an diesem Ort. Dieses Verhalten ist in dieser Zeit sehr häufig."

Victor Gui (Singapur)

Bildname: Parallel

Name des Fotografen: Victor Gui

Jahr: 2020

Victor Gui aus Singapur hat dieses perfekt abgestimmte und gut gerahmte Bild eines Frachters aufgenommen, der sich entlang einer langen geraden Brücke durch das Wasser bewegt. Dieses befriedigende Parallelbild führte dazu, dass er zum nationalen Sieger gewählt wurde und es leicht zu verstehen ist, warum.

Ales Krivec (Slowenien)

Bildname: Ring des Frosts

Name des Fotografen: Ales Krivec

Jahr: 2020

Ein weiterer nationaler Gewinner zeigt das Wunder unserer Welt mit einem Naturphänomen, das in freier Wildbahn vor der Kamera festgehalten wird.

"Nebel- und Schneepartikel haben ein interessantes Leuchten um den Baum erzeugt. Halo ist der Name für eine Familie optischer Phänomene, die durch Licht (typischerweise von Sonne oder Mond) erzeugt werden, das mit in der Atmosphäre schwebenden Eiskristallen interagiert. Halos können viele Formen haben, die sich erstrecken von farbigen oder weißen Ringen bis zu Bögen und Flecken am Himmel. "

Jana Faungov (Slowakei)

Bildname: Das Ende der Liebe

Name des Fotografen: Jana Fašungová

Jahr: 2020

"Dieses Foto repräsentiert die große Einsamkeit und Verzweiflung, die wir manchmal fühlen können, obwohl wir von Menschen umgeben sind. Liebe hat viele Formen und irgendwann im Leben erlebte jeder von uns das Ende einer Art von Liebe.

Die Veränderungen in unserer Welt sind enorm, aber es gibt auch große Veränderungen in uns allen als einzelne Personen, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren und Dinge wahrnehmen, wie unsere Freundschaften und Beziehungen aussehen. Es gibt einen Unterschied zwischen den realen Emotionen, die wir jeden Tag spüren, und den Bildern von uns selbst, die wir in sozialen Netzwerken veröffentlichen. Die Welt verändert sich, aber im Hintergrund ist es immer die einzelne Person, die auch ihre eigenen Veränderungen durchmacht. Und es gibt für uns alle gute und schlechte Zeiten. Unsere privaten Verzweiflungen wurden durch unsere privaten neuen Hoffnungen ersetzt. "

Jelena Jankovic (Serbien)

Bildname: KOLO

Name des Fotografen: Jelena Jankovic

Jahr: 2020

Der nationale Gewinner Serbiens ging zu einem weiteren Foto, das die traditionelle Kleidung der Region zeigt. Es ist großartig zu sehen, wie Fotos ausgezeichnet werden, die die Nationalität der Region einfangen.

"Das ist Maja. Sie ist Tänzerin und Sängerin des Ensembles KOLO.

Maja trägt eines der vielen traditionellen Kostüme, die sie trägt, während sie auf der Bühne auftritt. Die Farbe auf ihrem Gesicht ist eine der Farben, die mit der serbischen Tradition verbunden sind.

Alle Interpreten des Ensemble KOLO sind Menschen, deren Aufgabe es ist, die serbische Tradition durch Musik, Gesang und Tanz zu bewahren. Tatsächlich besteht die Hauptaufgabe des Ensembles KOLO darin, serbische Volkstänze und Lieder zu sammeln, anzupassen und aufzuführen. Mit diesem vielfältigen Repertoire reist das Ensemble um die Welt und repräsentiert die reiche Kultur seines Landes. "

Abbas Alkhamis (Saudi-Arabien)

Bildname: Horse Motion

Name des Fotografen: Abbas Alkhamis

Jahr: 2020

Der saudi-arabische Nationalsieger Abbas Alkhamis hat dieses großartige Bild eines fantastischen Rosses in Aktion eingefangen. Mensch und Tier in Harmonie.

"Ein Pferdezüchter spielt ein Pferd in einem der Ställe von Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate."

Antonio Bernardino Coelho (Portugal)

Bildname: Dubai

Name des Fotografen: Antonio Bernardino Coelho

Jahr: 2020

Antonio Bernardino Coelho gewann den Preis der nationalen Preisträger für das Fotografieren der Skyline von Dubai. Ein faszinierendes Bild, das eher wie ein Gemälde als wie ein Foto aussieht.

"Basierend auf einem Bild des Wolkenkratzers Burj Khalifa und der umgebenden Skyline in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, wurde dieses Stillleben aus Heftklammern unterschiedlicher Größe hergestellt. Die Heftklammern wurden auf schwarzem Glas mit schwarzem Hintergrund positioniert und über drei unabhängige Quellen beleuchtet . "

F. Dilek Uyar (Trkei)

Bildname: Lichtschatten und die Wachen

Name des Fotografen: F. Dilek Uyar

Jahr: 2020

Ein türkisches Meisterwerk zeigt einen Mann, der die bescheidensten Geschäfte macht und Schafe durch die Hügel hütet.

"Von der harten und staubigen Reise der Schafherde in Bitlis, Türkei. Ich bin nach Bitlis gegangen, um Fotos in dieser Stadt zu machen und dies in dieser Zeit zu machen. Schafe haben eine große Bedeutung in Bitlis. Es war wirklich schwer, diese Fotos zu machen. Schafe haben eine große Unparteilichkeit in Bitlis. Dieses Foto ist wie eine pastorale Symphonie. "

Sergey Savenko (Russische Fderation)

Bildname: Mount Elbrus

Name des Fotografen: Sergey Savenko

Jahr: 2020

Eines der großartigen Dinge an diesen nationalen Preisträgern sind die extremen Unterschiede zwischen ihnen. Ein Gewinner in den Tiefen der Wüste, einer in der gefrorenen Wildnis.

"Bermamyt-Hochebene. Der beste Ort mit Blick auf den Elbrus ist der höchste Berg Russlands und Europas, der in der Liste der höchsten Gipfel der Welt" Sieben Gipfel "aufgeführt ist."

Mihaela Coman (Rumnien)

Bildname: Transzendenz

Name des Fotografen: Mihaela Coman

Jahr: 2020

Eines der stimmungsvollsten Fotos in unserer Liste und der nationale Gewinner für Rumänien heißt einfach "Transzendenz".

"An manchen Tagen hat sie Lust auf Liebe, oder vielleicht will sie nur den Wind auf ihrer Haut spüren.

An manchen Tagen werden ihre Worte von anderen Männern zum Schweigen gebracht, die mit ihren Gefühlen nicht umgehen können.

Manchmal verwandeln sich ihre Gedanken, sie fühlt sowohl Freude als auch Trauer, wenn sie das probiert

verbotene Frucht.

Sie verwandelt sich von einer weichen Eva in eine dunkle und ist immer beides.

Sie ist jetzt stark, aber auch zerbrechlich, weich und intensiv, leidenschaftlich, aber auch ängstlich, wie die Frau

porträtiert in dem Gedicht von Warsan Shire Für Frauen, die schwer zu lieben sind. "

Bjrn-Arild Schancke (Norwegen)

Bildname: Mine 6

Name des Fotografen: Bjørn-Arild Schancke

Jahr: 2020

Norwegens Gewinnerfotograf hat diesen erstaunlichen Ausschnitt aus dem Wunder der Natur und den vom Menschen geschaffenen Strukturen festgehalten, die zusammen existieren.

"Dies ist die Mine 6, eine geschlossene Kohlenmine in Spitzbergen. Der Bergbau war hier zwischen 1969 und 1981. Die Mine ist heute ein geschütztes kulturelles Erbe und es verbleiben immer noch ca. 380.000 Tonnen Kohle in diesem Berg. Mine 6 befindet sich in Adventdalen zwischen Todalen und Bolterdalen in Longyearbyen. "

Kushal Shahi (Nepal)

Bildname: Straße zum Berg

Name des Fotografen: Kushal Shahi

Jahr: 2020

Ein weiterer atemberaubender Blick auf die Natur aus den Bergen Nepals.

"Mardi Himal, Kaski: Eine Parade von Bergsteigern, die auf der Suche nach dem Schicksal auf das Ziel zusteuern, indem sie der natürlichen Straße in den Himalaya folgen. Wir kämpfen mit den kalten und trockenen Schlägen und marschieren auf den Gipfel zu. Die Verbundenheit mit diesem majestätischen Himalaya im Grund das hat uns am Laufen gehalten und die Belohnung ist etwas anderes: Frieden und Gelassenheit. "

Abdulla AL-Mushaifri (Katar)

Bildname: Silma

Name des Fotografen: Abdulla AL-Mushaifri

Jahr: 2020

Wir bekommen allmählich den Eindruck, dass die Juroren der World Photography Awards ein Faible für Fotos haben, die Nationaltracht oder traditionelle Kleidung zeigen. Dies ist ein weiterer Gewinner, der genau das zeigt. Obwohl es leicht zu verstehen ist, warum.

"Ein Porträtfoto für ein junges Mädchen aus Oman, das ihre traditionellen Kleider trägt."

Adil Javed (Kuwait)

Bildname: Pulp Fiction

Name des Fotografen: Adil Javed

Jahr: 2020

Etwas anderes als Kuwait. Der nationale Gewinner hier ist eine Hommage an das klassische Bild von Pulp Fiction.

"Großer Fan von Uma Thurman, größerer Fan von Quentin Tarantino und natürlich Pulp Fiction ist Liebe. Dieser ikonische Look wurde unter Berücksichtigung des ursprünglichen Konzepts neu erstellt."

Tien Sang Kok (Malaysia)

Bildname: Von oben herabsteigen

Name des Fotografen: Tien Sang Kok

Jahr: 2020

Tien Sang Kok gewann für Malaysia mit diesem Foto, das fast den Klang der donnernden Hufe heraufbeschwört, wenn man es nur ansieht.

"Hunderte von Pferden galoppieren, wenn die Sonne ihren letzten Strahl scheint. Es wird traditionell gesagt, dass ein Mongole ohne Pferd wie ein Vogel ohne Flügel ist. So stark ist die Bindung zwischen Mensch und Tier, die wir schätzen sollten . "

Arvids Baranovs (Lettland)

Bildname: Herbstschlange

Name des Fotografen: Arvids Baranovs

Jahr: 2020

Dieses preisgekrönte Foto aus Lettland scheint perfekt in unsere Galerie der besten Drohnenfotos zu passen, die jemals aufgenommen wurden . Ein weiteres Bild des Einflusses des Menschen auf die Welt mit einer kurvenreichen Straße, die durch einen Wald führt.

"Bergschlange in den Bergen Rumäniens im goldenen Herbst."

Jacek Patora (Polen)

Bildname: Das Spiel der Schatten

Name des Fotografen: Jacek Patora

Jahr: 2020

Mit diesem in Portugal aufgenommenen Foto wurde Jacek Patora als nationaler Gewinner für Polen ausgewählt.

"Dieses Bild wurde einige Tage nach Silvester 2019 in Lissabon, Portugal, aufgenommen.

Ich wollte immer ein Foto von dieser berühmten, nebelbedeckten Brücke machen, und dieser Tag erwies sich als perfekt. Ich machte diese Aufnahme, als ich erstaunt war über die Formen, die durch Licht und Schatten erzeugt wurden, die perfekten Linien und die Silhouetten der Menschen. Lissabon ist berühmt für sein unglaubliches Licht, und solche Advektionsnebel sind dort ein häufiger Anblick. Sie treten auf, wenn feuchte Luft über eine kühle Oberfläche des Tejo strömt und so diesen atemberaubenden Anblick schafft. "

Tran Tuan (Vietnam)

Bildname: Trocknender Tee

Name des Fotografen: Tran Tuan

Jahr: 2020

Auf diesem farbenfrohen Luftbild vom Himmel über den Feldern Vietnams wurde Tran Tuan zum Sieger der Nation gewählt.

"Die Arbeiter in Moc Chau und Son La in Vietnam verteilen grüne Teeblätter zum Trocknen - dies ist die erste Stufe der Oolong-Teeproduktion."

Kiatthaworn Khorthawornwong (Thailand)

Bildname: Roter Tag

Name des Fotografen: Kiatthaworn Khorthawornwong

Jahr: 2020

Thailands nationaler Fotografiesieger ging tatsächlich an einen Fotografen, der dieses beeindruckende Landschaftsbild aus einer Seeblickansicht in Japan aufgenommen hat. Eine wunderschön gerahmte Bergkulisse bietet einen atemberaubenden Blick auf einen friedlichen See.

"Die Schönheit des Herbstes am Kawaguchigo See, Japan."

Ya-Ting Chung (Taiwan)

Name des Fotografen: Ya-Ting Chung

Jahr: 2020

Dieser nationale Gewinner aus Taiwan ist fast ein Porträt der lokalen Tradition und Geschichte des Landes in einem einzigen Bild.

"Die Ureinwohner Taiwans haben eine tiefe und reiche Geschichte. Traditionelle Kleidung muss zu besonderen Anlässen getragen werden. In Hualien 2019."

Alessandra Meniconzi (Schweiz)

Bildname: Niemals ohne meinen Raptor

Name des Fotografen: Alessandra Meniconzi

Jahr: 2020

Die Schweizer Gewinnerin Alessandra Meniconzi beschreibt dieses Bild am besten selbst:

"Die Idee für diese Reise dauert mehr als 18 Jahre! Meine erste erstaunliche Reise, die mich dazu bringt, eine der faszinierendsten und ältesten Jagdmethoden mit dem Steinadler in Kasachstan kennenzulernen. Am Fuße des Altai-Berges (Mongolei) ) Traf ich wieder die Berkutchi (Jäger mit Steinadler). Sie sind Männer, die mit äußerster Geduld und Hingabe die verschiedenen Qualitäten des Adlers zu ihrem Vorteil domestiziert haben. Die Geheimnisse dieser Praxis wurden seit Generationen weitergegeben. Wo einst trainiert und die Jagd mit Adlern war nur Männern vorbehalten, jetzt tauchen neue Traditionen auf, einschließlich einer überraschenden Chancengleichheit für Frauen. Zamanbol, 16 Jahre alt, beginnt im Alter von 10 Jahren mit der Ausbildung von Steinadler und Saker Falcon mir, dass die Tradition jetzt in ihrer Hand liegt. "

Marcus Westberg (Schweden)

Bildname: Spreadem

Name des Fotografen: Marcus Westberg

Jahr: 2020

Das Leben muss für Giraffen mit diesen langen Hälsen und unbeholfenen, schlaksigen Beinen hart sein. Anscheinend kann sogar ein Drink ein Problem sein. Der schwedische Fotograf Marcus Westberg hat dieses Bild aus einem Versteck in Namibia aufgenommen und damit den nationalen Preis gewonnen.

"Ich hatte mehrere Tage in einem Versteck im Onguma Private Reserve in der Nähe von Etosha, Namibia, verbracht und hoffte zunächst, Elefanten oder Großkatzen zu sehen, genoss aber alle Besucher, die zum nahe gelegenen Wasserloch kamen. Ich wusste, wenn ich geduldig genug wäre, hätte ich es getan." Eine gute Chance, Giraffen zu fotografieren, wenn sie zum Trinken hereinkamen, aber ich hätte nie gedacht, dass sich eine von ihnen zwischen Haut und Wasserloch quetschen würde! Dies bot mir eine andere Perspektive als ich es mir vorgestellt hatte. Geduld und die Bereitschaft, ruhig zu sitzen in der Natur ist oft Belohnung an sich - obwohl ich mich in diesem Fall gefreut habe, mit einem Bild wie diesem zu gehen. "

Will Venter (Sdafrika)

Bildname: Ich bin hier

Name des Fotografen: Will Venter

Jahr: 2020

Wir finden es gut, dass dieses Foto auf den ersten Blick wie eines aus dem Unterholz aussieht, bis Sie den Büffel mit dem Kopf durchschauen.

"Dieser Wasserbüffel hat uns aus dem dichten Laub herausgeschaut. Es sah so aus, als wollten wir ihm helfen. So viele Menschen auf der ganzen Welt verlassen sich auf diese erstaunlichen Kreaturen, um zu überleben, und doch helfen nur wenige, ihre natürliche Umwelt zu schützen. ""

Jeroen Adema & Tryntsje Nauta (Niederlande)

Bildname: Johan Maurits van Nassau

Name des Fotografen: Jeroen Adema & Tryntsje Nauta

Jahr: 2020

Dieses Foto ist insofern ungewöhnlich, als es Teil eines visuellen Geschichtenerzählens ist:

"Dieses Foto ist Teil einer Serie, in der wir Geschichten aus der Vergangenheit mit einem modernen Element kombiniert haben.

Auf diesem Foto sehen Sie Johan Maurits van Nassau (1604-1679), den Herrscher des deutschen Fürstentums Nassau-Siegen. Mit 16 Jahren wurde er Soldat in der Armee der Niederländischen Republik. Schließlich wird er Feldmarschall. 1664 kommt Johan Maurits zur Beerdigung seines Neffen, des friesischen Gouverneurs Willem Frederik, nach Leeuwarden. Auf dem Rückweg fällt er mit seinem Pferd in Franeker durch eine Brücke in die Innenstadt. Der Unfall ist für ihn fast tödlich.

Wir haben ihn im heutigen Kanal fotografiert, genau an der Stelle, durch die er 1664 gefallen ist. "

Esteban Montero (Ecuador)

Bildname: Melancolia

Name des Fotografen: Esteban Montero

Jahr: 2020

Ein weiteres Foto, das eine Geschichte erzählt. Diesmal ein Sade:

"Die Idee entsteht nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Ziel ist es, die Melancholie zu zeigen, die bestehen bleibt, wenn Sie sich von jemandem entfernen, den Sie lieben, aber auch den Versuch, Komfort zu bewahren, indem Sie sein Gedächtnis festhalten und am Leben erhalten."

Kristiina Tammik (Estland)

Bildname: Der Look

Name des Fotografen: Kristiina Tammik

Jahr: 2020

Kristiina Tammik aus Estland hat dieses fantastische Bild einer Person und ihres pelzigen Freundes aufgenommen, die nach Enten suchen. Wir genießen die auffälligen Farben des Hundes und den Blick in seinen Augen, als er mit dem Preis zurückkommt.

"Nova Scotia Duck Tolling Retriever holt dem Jäger eine Ente."

Jan Simon (Tschechische Republik)

Bildname: Wunderbarer Affe

Name des Fotografen: Jan Simon

Jahr: 2020

In den Tiefen Indonesiens machte Jan Simon dieses brillante Foto einer lokalen Kreatur in ihrem natürlichen Lebensraum.

"Ich war erstaunt über diese Kreatur, als ich durch Indonesien reiste. Als ich an einem Ort namens Monkey Forest war, sehe ich diesen Affen, der nur dort sitzt und sich über die Welt wundert.

Es ist unglaublich, wie gleich wir sind. "

Kozjak Boris (Kroatien)

Bildname: Schleier der Erinnerung

Name des Fotografen: Kozjak Boris

Jahr: 2020

Dieses interessante Bild scheint ein Foto eines Fotos zu zeigen, das jedoch durch einen Schleier aufgenommen wurde, was ihm irgendwie ein nostalgisches Gefühl verleiht.

"Tanja ist ihr Name unter dem Schleier. Aufgenommen am 7.6.2019 in Virovitica, Nordkroatien."

Liliana Ochoa (Kolumbien)

Bildname: Gebäude

Name des Fotografen: Liliana Ochoa

Jahr: 2020

Ein weiteres preisgekröntes Foto zeigt eine moderne Szene. Ständiger Aufbau in einem sich entwickelnden Wert, der für immer wächst. Für die meisten ein Dorn im Auge, für manche eine Schönheit. Natürlich für jemanden arbeiten.

"Arbeiter bauen während des Baus eines Gebäudes in Medellín, Kolumbien, eine Eisenstruktur zusammen. Dies ist eine in städtischen Gebieten übliche Szene und spiegelt das überfließende und unkontrollierte Wachstum moderner Städte wider."

Tianhu Yuan (China)

Bildname: Ein anderes Selbst

Name des Fotografen: Tianhu Yuan

Jahr: 2020

Gesichtsmasken sind wahrscheinlich ein wunder Punkt auf der ganzen Welt. Doch in diesem Fall stellen wir so viele Fragen und genießen es einfach so, wie es ist. Nur ein Mädchen in einer Bärenmaske oder so?

"Another Self ist ein Bild aus meinem laufenden Projekt über Nijigen-Teenager in China."

Bun Chan (Kambodscha)

Bildname: Ruhe

Name des Fotografen: Bun Chan

Jahr: 2020

Eine mysteriöse Szene, ruhiges Wasser und ein einsamer Mensch. Ein weiteres brillantes und mysteriöses Foto, das für Kambodscha mit einem nationalen Preis ausgezeichnet wurde.

"Ruhe ist ein einfaches Wort, aber ein weit gefasster Begriff, und die Menschen versuchen, ihn anhand äußerer Geschichten zu finden, um inneren Frieden zu schaffen. Der See ist klar wegen der Ruhe am Grund des Sees. Obwohl der Wind weht, ist er klar Wenn der Wind aufhört zu blasen, der See aber trübe wird, auch ohne Wind, wenn der Grund des Sees rau ist.

Es ist auch mit dem menschlichen Geist, dass Frieden von innen kommt und wenn unser Geist in Ruhe ist, beruhigt sich alles um uns herum. "

Alejandro Cifuentes (Chile)

Bildname: Tanz und Urbex

Name des Fotografen: Alejandro Cifuentes

Jahr: 2020

Diese ungewöhnliche Szene wurde von Chiles Sieger Alejandro Cifuentes festgehalten, der es geschafft hat, einen Tänzer mitten im Flug inmitten eines verlassenen Gebäudes zu fotografieren. Das Leben geht weiter, auch wenn die Menschen weitergezogen sind.

"Balletttanz in einem alten Gebäude."

Liliana Navarrete (Mexiko)

Bildname: Mañana Universitaria

Name des Fotografen: Liliana Navarrete

Jahr: 2020

Ein einfacher, aber eindrucksvoller Blick aus Mexiko genügte, um Liliana Navarrete den nationalen Preis zu verleihen.

"Ich hatte die Linien, die die Hauptgebäude der Universitätsstadt an der UNAM umrahmen, nie bemerkt, und in meiner Wartezeit außerhalb meines Klassenzimmers habe ich beschlossen, diese Linien zu erfassen."

Andrius Aleksandravičius (Litauen)

Bildname: Stehend am Rande der Ostseeküste

Name des Fotografen: Andrius Aleksandravičius

Jahr: 2020

"Diese Aufnahme habe ich" Am Rande der Ostseeküste stehen "genannt. Es war ein sehr kalter und windiger Wintertag. Ich genieße es wirklich, das Meer in der Nebensaison zu besuchen. Der leere Strand ist mit Schnee bedeckt, das Meer nicht gefroren, sieht aber aus wie Sorbet-Eis. Und der Klang ist magisch. Litauen hat nur 90 km von der Ostseeküste entfernt.

Dieses Foto wurde in Smiltyne Strand in der Nähe von Klaipeda, Litauen aufgenommen. Es ist ein einzigartiger Teil meines Landes - der Curonian Spit National Park, ein UNESCO-Weltkulturerbe, eine gebogene Sanddünenspucke, die die Curonian Lagoon von der Ostseeküste trennt. "

Roberto Corinaldesi (Italien)

Bildname: Sur La Mer

Name des Fotografen: Roberto Corinaldesi

Jahr: 2020

Eine weitere klassische Luftaufnahme, die diesmal eine Masse von Schwimmern zeigt, die sich durch die ankommenden Wellen bewegen.

"Von oben gesehen nehmen Schwimmer das Aussehen menschlicher Ameisen an."

Riyas Muhammed (Vereinigte Arabische Emirate)

Bildname: Der Held

Name des Fotografen: Riyas Muhammed

Jahr: 2020

Der nationale Gewinner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt mit 829 Metern das höchste Bauwerk der Welt. Es passt, dass ein preisgekröntes Foto auch von einem preisgekrönten Gebäude stammt. Der Burj Khalifa wurde 2010, ein Jahr nach seinem Bau, mit dem Global Icon Award ausgezeichnet.

Gunawan Santoso (Indonesien)

Bildname: Al Jabar Moschee

Name des Fotografen: Gunawan Santoso

Jahr: 2020

"Die Bilder zeigen die Architektur einer Moschee, die eine einzigartige Konstruktion aufweist. Die Struktur wird von Stahl und Malglas dominiert. Die Struktur ist im Moscheenbau selten zu finden. Die Bilder wurden am 14.01.2019 in Bandung, Indonesien, aufgenommen Bild zeigt Vorderseite der Moschee. "

Tooru Iijima (Japan)

Name des Fotografen: Tooru Iijima

Jahr: 2020

Der japanische Gewinner ist wahrscheinlich eine der einfachsten Ansichten auf unserer Liste. Eine Luftaufnahme einer einsamen Person, die durch den Schnee ging, reichte aus, um den nationalen Preis für Tooru Iijima zu gewinnen.

Ildiko Ratkai (Ungarn)

Bildname: Korforgas_Circulation

Name des Fotografen: Ildiko Ratkai

Jahr: 2020

Ildiko Ratkai wurde dank dieses fast zeitnahen Bildes, das mit einem Fischaugenobjektiv und einem brillanten Sinn für Perspektive aufgenommen wurde, zum nationalen Preisträger Ungarns erklärt.

"Budapest Eye" in Bewegung (3 Sekunden Belichtung). Die Aufnahme wurde am 26. November 2019 in Budapest gemacht. Ich habe eine Sony NEX5T-Kamera und ein Samyang 8mm f2.8 II Fisheye-Objektiv verwendet. Ein Einbeinstativ sorgte für Stabilität. "

Hong Chen (Hongkong)

Bildname: Flamingo fliegen über den Lago Magadi

Name des Fotografen: Hong Chen

Jahr: 2020

Hong Chens preisgekröntes Foto ist ungewöhnlich, da es nicht nur nicht im Heimatland aufgenommen wurde, sondern auch an Bord eines Hubschraubers aufgenommen wurde.

"Das Wasser bildet viele einzigartige Farben und Formen. Als Flamingo über den Lago Magadi in Kenia fliegt, habe ich es mit einem Hubschrauber geschossen."

Abhijeet Kumar Banerjee (Indien)

Bildname: Paarende Nashörner

Name des Fotografen: Abhijeet Kumar Banerjee

Jahr: 2020

"Dieses Bild wurde im Dezember 2019 im Pobitora Wildlife Sanctuary in Assam, Indien, aufgenommen. Es war früher Wintermorgen und wir waren auf einer Jeep-Safari. Und plötzlich begegneten wir diesem indischen Paar mit einem gehörnten Nashornpaar. Unnötig zu sagen, eine einzigartige und seltene Gelegenheit. Das Licht war genau richtig und wir haben eine Öffnung am Rand dieser Wiese. Als wir uns bewegten, machten wir einige Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen. Hier war das Paar den Reihern gleichgültig, die daneben saßen. "

Iraklis Kougemitros (Griechenland)

Bildname: Leere

Name des Fotografen: Iraklis Kougemitros

Jahr: 2020

Es könnte vor dem Ausbruch des Coronavirus aufgenommen worden sein, aber dieses preisgekrönte Foto war fast eine Vorhersage für die Zukunft.

"Eine leere Stadt. Das Gefühl der Einsamkeit und Inhaftierung."

Wolfgang Wiesen (Deutschland)

Bildname: Kirmes

Name des Fotografen: Wolfgang Wiesen

Jahr: 2020

Dieses preisgekrönte Foto sieht so aus, als hätte der Fotograf den Auftrag erhalten, das Glück in einem einzigen Bild festzuhalten. Das war das Ergebnis.

"Mehrfachbelichtung von Personen auf einem Stuhlflugzeug."

Gabriel Corado (Guatemala)

Bildname: Ugundani

Name des Fotografen: Gabriel Corado

Jahr: 2020

Manchmal machen die Leute die besten Fotos. Dieser glückliche Kerl half Gabriel Corado, den nationalen Preis für sein Land zu gewinnen.

"Er ist Ugundani. Ich habe ihn auf dem Weg nach Siete Altares, Livingston, Guatemala getroffen. Sein Name ist in der Sprache Garifuna und bedeutet Glück."

Greg Lecoeur (Frankreich)

Bildname: Gefrorenes Mobilheim

Name des Fotografen: Greg Lecoeur

Jahr: 2020

Vom Land bis zum Meer scheint alles zu gehen, wenn es um diese Fotos geht und wie unglaublich sie auch sind.

"Während einer Expedition auf einem kleinen Segelboot erkunden wir die Halbinsel Antarktis, indem wir unter der Oberfläche tauchen. Obwohl die Bedingungen mit einer Temperatur von minus 1 ° C extrem sind, haben wir ein außergewöhnliches Meeresleben in seinem fragilen Ökosystem dokumentiert, wie auf diesem Bild : Krabbenfresser, die auf dem Packeis leben, aber durch das Schmelzen des Eises von der globalen Erwärmung betroffen sind. "

Sofia Jern (Finnland)

Bildname: Die Welt auf deinen Schultern

Name des Fotografen: Sofia Jern

Jahr: 2020

"Das Foto wurde im August 2019 im Distrikt Kajiado in Kenia aufgenommen. In einer Zeit, in der moderne Werte wie Bildung die traditionellen Bräuche der Massai in Frage stellen, ist Margret Koitangkei Nkalo entschlossen, Bildung zu wählen und nicht verheiratet zu werden. Auf die Frage, wie Margret Koitangkei Nkalo würde ihr Volk repräsentieren, sie zog ihren traditionellen Schmuck an und schaut ruhig in die Kamera. Es ist wichtig, dass indigene Völker entscheiden können, wie sie sich darstellen - es ist nicht Sache der Welt, zu definieren, wer sie sind, die Wahl sollte immer sein ihre."

Inger Rnnenfelt (Dnemark)

Bildname: Sonia Suhl

Name des Fotografen: Inger Rønnenfelt

Jahr: 2020

Dieses preisgekrönte Foto aus Dänemark ist eigentlich eine Vision des Filmemachens. Ein Film in der Schöpfung, der auf Film festgehalten wurde. Einfach und doch irgendwie wunderbar.

"Ich habe Standbilder für einen dänischen Filmstudentenfilm" Wolf "gemacht, und dieses Porträt der Schauspielerin Sonia Suhl ist eines von denen, die ich als etwas ganz Besonderes empfand. Der Film ist in Schwarzweiß - wie alle meine Fotos. Es war eine große Freude, ihn zu machen . "

Atanas Chulev (Bulgarien)

Bildname: Sonnenuntergang

Name des Fotografen: Atanas Chulev

Jahr: 2020

Atanas Chulev ist dank dieses Fotos eines einfachen Sonnenuntergangs der nationale Preisträger aus Bulgarien.

"Das Foto wurde in einem der ausgegrabenen Tunnel und Galerien während des Ersten Weltkriegs aufgenommen. Die meisten davon sind auf dem Via Ferrata De Luca-Innerkofler zu sehen, aber es ist ratsam, das Via Ferrata-Kit mitzunehmen."

Matheus Leite (Brasilien)

Bildname: Afrocentrípeta

Name des Fotografen: Matheus Leite

Jahr: 2020

"Diese Arbeit illustriert die Erzählung der Vereinigung zwischen schwarzen Völkern, die drei Jahrhunderte lang in Brasilien gehandelt und versklavt wurden. Sie ist ein Porträt der Symbiose und Metamorphose, die hier in Brasilien zwischen den Schwarzen der unterschiedlichsten Regionen und Kulturen stattfand Trotz aller Schnitte und Wimpern gibt es eine afrozentripetale Kraft, die uns verändert, aber auch die Ligatur unserer Vorfahren beibehält. "

Kyaw Bo Bo Han (Birma)

Bildname: Junge Adlerjägerin

Name des Fotografen: Kyaw Bo Bo Han

Jahr: 2020

Burmas Gewinner zeigt eine wunderbare Vision eines Adlers und ihres Besitzers. Eine fotografische Ansicht der lokalen Bräuche der Mongolei und ein auffälliger Kontrast zu anderen Fotos, die den diesjährigen Wettbewerb gewonnen haben.

"Dieses Foto wurde in den Provinzen Olgii in der Mongolei aufgenommen. Sie jagen mit Adlern und bleiben normalerweise an der Grenze zwischen Kasachstan und der Mongolei. Jedes Jahr im Oktober werden beim jährlichen Golden Eagle Festival kasachische Adlerjagdbräuche ausgestellt. Obwohl die kasachische Regierung dies getan hat Die meisten Kasachen sind in der Mongolei geblieben, um die Praktizierenden dieser kasachischen Traditionen nach Kasachstan zurückzulocken. "

Agostina Valle Saggio (Argentinien)

Bildname: Lucy

Name des Fotografen: Agostina Valle Saggio

Jahr: 2020

Manchmal reicht ein einfaches Porträtfoto aus, um einen Preis zu gewinnen. Dieser ist zwar alles andere als einfach, aber auffällig. Agostina Valle Saggio aus Argentinien gewann den nationalen Preis für dieses Porträtbild eines Motivs, das nur als Lucy bekannt ist.

Adam Stevenson (Australien)

Bildname: Das ist nichts, worüber man lachen muss

Name des Fotografen: Adam Stevenson

Jahr: 2020

Es war ein hartes paar Jahre und Australien hatte eine besonders schlechte Zeit mit den Bränden, die Leben und Landschaft gleichermaßen zerstörten. Dieses nationale preisgekrönte Foto ist kaum ein Trost, aber es zeigt zumindest einen Blick auf die Landschaft, den alle sehen können.

"Dieses Bild wurde mit meinem iPhone X in der Nähe meines Hauses in Wallabi Point, New South Wales, Australien, aufgenommen, nachdem verheerende Buschfeuer durch die Gegend gefegt waren. Als ich den Sonnenuntergang durch den Rauch beobachtete, erschien ein Kookaburra und erlaubte mir, direkt nach oben zu gehen Wir teilten einen Moment und sahen zu, wie die Sonne hinter der apokalyptischen Szene unterging ... er lachte. "

Steven Meert (Belgien)

Bildname: Radfahrer

Name des Fotografen: Steven Meert

Jahr: 2020

In Belgien werden Radfahrer auf einer Rennstrecke in Bewegung gesetzt. Die Aktion reicht aus, um sowohl die Zuschauer als auch die Preisrichter auf sich aufmerksam zu machen.

"Schuss beim Training auf der Radrennstrecke von Eddy Merckx."

Matthias Pall (sterreich)

Bildname: Melina Schwarz und Weiß

Name des Fotografen: Matthias Pall

Jahr: 2020

Wir sind sofort beeindruckt von den Sommersprossen dieses Themas und dem intensiven Blick, den sie auf den Betrachter zu werfen scheint. Matthias Pall hat die Schönheit seines Faches hervorragend eingefangen und wurde dafür mit dem nationalen Preis ausgezeichnet.

"Wahre Schönheit ist mit deiner inneren Welt verbunden, sie kommt von innen."

Tonmoy Adhikary (Bangladesch)

Bildname: Erinnerung

Name des Fotografen: Tonmoy Adhikary

Jahr: 2020

Bildbeschreibung: Black And White

"Dieses Foto handelt von jemandem, den ich kenne und der gerne Filme sieht. Seine Liebe und Zuneigung zum Ansehen von Filmen begann, als er ein kleines Kind war, in der Ära des Videorecorders. Heute, im Zeitalter der modernen Technologie, der Videorecorder Spieler ist jetzt fast ausgestorben. Aber es gibt bis heute Menschen, die diese jemals geliebten Geräte und ihre unschätzbaren Erinnerungen schätzen.

Dieses Foto ist in Schwarz und Weiß auf drei verschiedene Arten. Erstens ist das Foto selbst Schwarzweiß, zweitens ist die Videorecorder-Kassette auf dem Foto schwarz und die Augen sind weiß. Und drittens befand sich auf der Kassette ein weißes Stück Papier, auf dem der Name des Films oder Inhalts vermerkt war. "

Youngchul Kim (Sdkorea)

Bildname: Umarmen sich

Name des Fotografen: Youngchul Kim

Jahr: 2020

Etwas, das die meisten Menschen im Moment vermeiden sollten - eine warme (keimausbreitende) Umarmung.

"Ich fotografiere ein Modeshooting in Seoul. Während der Modeshootings habe ich Models gebeten, sich gegenseitig zu vergrößern und etwas Friedliches und Gesegnetes zu denken."

Schreiben von Adrian Willings.