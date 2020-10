Sony A7 R II nur £ 1199 mit 28-70mm Objektiv, das sind £ 1200 Rabatt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony-Kameras erhalten traditionell einen Rabatt für den Amazon Prime Day, und für 2020 ist das nicht anders. Dieses Jahr ist das beste Schnäppchen für die Alpha A7 R Mark II mit 28-70 mm Objektiv. Der Preis beträgt £ 1199, was einem vollen Preis von £ 1201 gegenüber dem ursprünglichen Preis von £ 2400 entspricht.

Die A7 R ist die Serie spiegelloser Vollbildkameras von Sony, was bedeutet, dass sie klein gebaut sind, aber eine maximale Sensorgröße haben. Dieser größere Sensor ermöglicht es dieser Kamera, professionelle Aufnahmen zu liefern, unscharfen Hintergrund zu verbessern und bei schlechten Lichtverhältnissen auf fachmännische Weise zu schneiden.

• Interessiert? Sehen Sie sich den Sony A7 R Mark 2-Deal bei Amazon UK an

Das R bedeutet, dass es auch eine gute Hand für Videos ist, die in der Community bekannt sind und 4K-Material in hochwertigen Formaten aufnehmen können. Viele würden dies als tragbaren Shooter verwenden - packen Sie einfach einige zusätzliche Batterien ein, um sicherzustellen, dass es lange hält. Der Deal von £ 1199 ist angesichts des mitgelieferten Objektivs ein Schnäppchen.

Schreiben von Jason Denwood. Bearbeiten von Mike Lowe.