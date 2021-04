Sennheiser hat einige neue Mikrofone für Vlogger und Content-Ersteller

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sennheiser stellt eine Reihe neuer Mikrofone vor, die sowohl für Kameras als auch für Smartphones geeignet sind und alle Arten von Entwicklern ansprechen. Ob Sie ein Vlogger, Podcaster oder YouTuber sind, Sennheiser hat etwas für Sie.

Das Angebot an Mikrofonen in dieser Einführung umfasst eine aktualisierte Version des an der Kamera montierten MKE 400-Schrotflintenmikrofons sowie einige Smartphone-freundliche Lavaliere-Mikrofone.

squirrel_widget_4443024

Es ist das letztere dieser Geräte, das wahrscheinlich viele Content-Ersteller unterwegs ansprechen wird. Die Sennheiser XS Lav-Mikrofone sollen "einfache und effektive" Audioerfassungslösungen bieten. Dies sind aufsteckbare Mikrofone, die auf Ihrem Hemd getragen werden können und klare Audiodaten aufnehmen, wenn Sie nicht den Aufwand oder die Kosten eines größeren Schrotflintenmikrofons möchten.

Diese Mikrofone gibt es in zwei Varianten - eine mit einem 3,5-mm-TRRS-Stecker und eine mit USB-C-Anschlüssen. Apple iPhone-Benutzer müssen die 3,5-mm-Version mit einem Adapter verwenden, andernfalls sollte die USB-C-Version für viele sowohl auf Android-Geräten als auch auf Laptops funktionieren.

squirrel_widget_4443050

Das MKE 400 ist ein kompaktes Schrotflintenmikrofon mit professionellen Funktionen wie einer Windschutzscheibe, einem eingebauten Kopfhöreranschluss und vor allem der Möglichkeit, gleichzeitig mit Ihrer Kamera ein- und auszuschalten. Dies spart Batterie und stellt sicher, dass Sie Audio aufnehmen, wenn Sie dies erwarten, und es sollte auch bis zu 100 Stunden laufen.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 8 April 2021

Obwohl der MKE 400 technisch für die Montage an einer Kamera ausgelegt ist, kann er auch mit mobilen Geräten über ein TRRS-Kabel verwendet werden, das an eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse oder an einen USB-C-Adapter angeschlossen wird. Hier also viel Flexibilität und auch eine praktikable Alternative zum Rode VideoMic Pro.

Schreiben von Adrian Willings.