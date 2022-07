Die DJI Action 2 ist zum Prime Day zum besten Preis aller Zeiten zu haben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir lieben die DJI Action 2 dank ihres winzigen, leichten Formfaktors und ihrer fantastischen magnetischen Modularität, und sie ist zum Prime Day stark vergünstigt.

Trotz ihrer winzigen Größe bietet die Action 2 eine atemberaubende Menge an Funktionen, einschließlich Videoaufnahmen mit bis zu 4K 120fps.

Ein Aspekt, der einige Nutzer beunruhigt hat, ist der leicht übereifrige Überhitzungsschutz, aber zum Glück hat DJI dieses Problem mit einer Schutzhülle gelöst, die hitzebeständig ist und längere Aufnahmen ermöglicht.

Diese Schutzhülle ist in allen Angeboten enthalten, und um die Sache noch zu versüßen, ist sie sowohl in Großbritannien als auch in den USA im Angebot.

Die besten Amazon US Prime Day 2022 Angebote: Echo, Kindle, AirPods und mehr von Chris Hall · 12 Juli 2022 · Der Amazon Prime Day ist gestartet, und es gibt zahlreiche Angebote für eine Vielzahl von Produkten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die besten Angebote

Die DJI Action 2 ist eine unserer besten Action-Kameras. Dank ihrer winzigen Größe lässt sie sich überall anbringen und das geringe Gewicht sorgt dafür, dass Sie sie kaum an Ihrem Helm spüren.

Wenn Sie sich eine zulegen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn sie wurde noch nie zu einem so niedrigen Preis angeboten.

DJI Action 2 Power Combo UK - jetzt £239 Wenn Sie sich nicht selbst filmen möchten, können Sie auf den zweiten Bildschirm verzichten und die Power-Kombination zu ihrem bisher niedrigsten Preis von nur 239 € erwerben. zum angebot

Schreiben von Luke Baker.