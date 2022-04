Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Polaroid bringt zwei neue Versionen seiner kleinsten Sofortbildkamera aller Zeiten, der Go, auf den Markt. Das bedeutet, dass du die Kamera mit einer roten oder schwarzen Hülle kaufen kannst, um beim Fotografieren einen völlig anderen Look zu erhalten.

Von der ursprünglichen weißen Farbvariante stehen nun drei zur Auswahl, aber in allen Fällen liegt der Schwerpunkt auf der beeindruckenden Winzigkeit der Kamera.

Polaroid erweitert auch die Palette des Zubehörs, das mit der Go kombiniert werden kann, einschließlich eines neuen schwarz umrandeten Sofortbildfilms für die Go, der den Aufnahmen einen ganz anderen Look verleiht.

Es gibt auch eine neue Reihe von Objektivfiltern, mit denen Sie Ihre Aufnahmen ohne großen Aufwand farblich verändern können - etwas, das bisher nicht möglich war. Sie bieten blaue, rote oder orangefarbene Farbtöne und eröffnen damit eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten.

Der Film, den die Polaroid Go ausspuckt, ist absolut winzig und wird daher nicht jedermanns Geschmack sein, aber wir haben es wirklich genossen, sie zu benutzen, weil die Kamera im Vergleich zu allen anderen Sofortbildoptionen so praktisch ist.

Die Möglichkeit, sie in die Tasche zu stecken, ist ein echter Segen und macht die Sofortbildfotografie von einer Sache, für die man eine gewisse Vorbereitung braucht, zu einem wirklich spontanen Ereignis.

