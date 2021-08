Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Polaroids neueste Sofortbildkamera, die Now Plus, wurde gerade vorgestellt und bringt im Vergleich zum Standard-Now eine neue Welt der Kontrolle und Anpassung auf den Tisch.

Das Design der Kamera ist fast identisch mit der Now, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied unter der Haube - sie kann über Bluetooth mit der Begleit-App von Polaroid verbunden werden und Sie können Ihre manuellen Steuerungen optimieren, um mit Belichtung, Blenden, Tiefenschärfe und vielem mehr zu fummeln .

Das Now Plus wird auch mit einem Satz Objektivabdeckungen geliefert, um Ihnen farbenfrohe oder glitzernde Vignetten für Ihre Fotos zu verleihen. Es ist also wirklich eine All-in-One-Lösung, wenn Sie sich wirklich mit Sofortfotografie beschäftigen.

Es gibt andere Sofortbildkameras mit manueller Steuerung, aber die meisten von ihnen sind fummelig und komplex und nicht so softwarebasiert, also ist es sicherlich eine nette Idee. Der nicht überraschende Nachteil ist, dass es mit 139,99 £ am teuren Ende des Marktes liegt, aber zumindest bekommen Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wir haben ein Now Plus in unseren Händen, also werden wir in den nächsten Wochen damit experimentieren, um zu sehen, wie es sich mit den anderen Sofortbildkameras, die wir getestet haben, schlägt - behaltet die oben verlinkte Liste im Auge um zu sehen, ob es unser Ranking macht.