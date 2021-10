Start der Panasonic Lumix GH6 voraussichtlich am 27. Oktober?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir wissen, dass die spiegellose Micro-Four-Thirds-Kamera der Spitzenklasse Panasonic Lumix GH6 auf den Markt kommt – dies wurde bereits im Mai dieses Jahres von Panasonic bestätigt – aber das genaue Datum für eine umfassendere Enthüllung blieb unbekannt.

Jetzt gibt es die Vermutung, dass die vollständige Enthüllung unmittelbar bevorsteht, und zwar anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Panasonic Lumix – das für den 27. Oktober 2021 angesetzt ist Informationen, die wir vorher hatten.

Wir kennen bereits einige Informationen über die Lumix GH6 – zum Beispiel, dass sie 4K120p- und 5,7K60p-Videos ohne Zeitlimit aufnehmen wird – aber es gibt noch viele Unbekannte über die Top-End-Micro-Four-Thirds-Kamera.

Es ist eindeutig eine wichtige Kamera für Panasonic, sowohl in Bezug auf die professionelle als auch die Prosumer-Platzierung, die im Laufe des Jahres 2021 bereitsdie GH5 der zweiten Generation auf den Markt gebracht hat – angesichts der geringfügigen Unterschiede, die das M2-Modell im Vergleich zum Original aufweist, nicht alle Kunden zufrieden.

Die Lumix GH6 ist also die eigentliche Step-Up-Kamera. Der Micro-Four-Thirds-König, wenn man so will. Es verspricht, mit "rund 2.500 US-Dollar" auch einen vernünftigen Preis zu haben. Aber was wird es sonst noch bieten? Nun, wir müssen nur abwarten, ob Panasonic am 27. Oktober alles verrät...