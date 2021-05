Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Panasonic hat seine spiegellose GH5-Kamera durch eine aktualisierte Version ersetzt: die nicht überraschend benannte GH5 Mark II. Aber es ist seinem Vorgänger sehr ähnlich.

Der M2 ist jedoch nicht mit dem ursprünglichen GH5 identisch, und obwohl es möglicherweise nicht sinnvoll ist, eine erste Generation gegen dieses Modell auszutauschen, gibt es Unterschiede. Was genau sind sie?

Beides: wasser- und staubdichter Körper

Beide: Unterstützung für zwei SD-Karten (beide UHS-II)

Beide: 3,5-mm-Anschlüsse für Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang

GH5: V-Log L-Software-Upgrade kostenpflichtig / GH5 M2: V-Log L standardmäßig installiert

GH5: 3,2 Zoll, 1,6 m-Punkt-Artikulations-LCD / GH5 M2: 3,0 Zoll, 1,8 m-Punkt-Artikulations-LCD

GH5: DMW-BLF19-Akku (1860 mAh) / GH5 M2: DMW-BLK22 (2200 mAh, USB-C-Aufladung)

Werfen Sie einen kurzen Blick auf die beiden Kameras nebeneinander und Sie werden feststellen, wie ähnlich sie sind. An der Gesamtform und dem Design hat sich kaum etwas geändert. Alle Tasten und Zifferblätter befinden sich an derselben Stelle wie zuvor, es gibt jedoch einige subtile rein ästhetische Änderungen.

Die Filmtaste ist jetzt rot, und um das Einstellrad für den Aufnahmemodus befindet sich ein roter Ring - genau wie bei der Lumix S5 . Alles andere ist praktisch identisch, abgesehen von der neuen "II" -Markierung, um das Kameramodell anzugeben.

Ein weiterer kleiner Unterschied, den wir bemerken, ist, dass die anpassbaren Funktionstasten keine Fn-Beschriftungen mehr haben, sondern das Symbol, das standardmäßig zeigt, was sie tun. Zum Beispiel ist Fn1 jetzt der Farbprofil-Umschalter, Fn5 ist die LVF-Taste. Im Wesentlichen wurde das, was früher das sekundäre Etikett neben der Schaltfläche am Kameragehäuse war, jetzt auf die Schaltfläche selbst verschoben.

Beide Kameras verfügen über einen vollständig beweglichen Bildschirm, der zur Seite ausgeklappt werden kann, und über berührungsempfindliche Bedienelemente zum Fokussieren und Anpassen der Einstellungen. Der einzige kleine Unterschied zwischen den Bildschirmen besteht darin, dass die Blende oben und unten beim neuen Modell dicker ist, während das Display etwas kleiner ist - bei 3,2 Zoll gegenüber 3,0 Zoll, aber es ist schärfer.

Die beiden Kameras haben auf der linken Seite das gleiche Anschlusslayout. Das bedeutet 3,5-mm-Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer, einen HDMI-Anschluss in voller Größe und einen USB-C-Anschluss. Der einzige Unterschied besteht jedoch darin, dass Sie den Akku des M2 - der jetzt eine größere Kapazität hat als der Lumix S1 - über diesen Anschluss aufladen können. Es ist nicht nur für die Datenübertragung.

Auf der rechten Seite haben beide zwei SD-Kartensteckplätze, die durch eine abschließbare Tür geschützt sind. Beide Kameras unterstützen bis zu SDXC UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3.

GH5: Kino 4K 10-Bit bei 24 fps, 4K 8-Bit 60fps / GH5 M2: Kino 4K, 4K bis 10-Bit 60fps

GH5 M2: C4K / 4K60p / 50p 4: 2: 2 10-Bit-HDMI-Ausgang bei gleichzeitiger interner 4: 2: 0-Aufnahme

Beide: 20,3 MP Micro Four Thirds Sensor / GH5 M2: Fügt eine Antireflexbeschichtung (AR) hinzu

Beide: 5-Achsen-Stabilisierung (Dual-System im Körper und in der Linse)

Auf der Sensorseite verfügen die beiden Kameras über einen 20,3-Megapixel-Micro-Four-Thirds-Sensor und eine Halterung. Bei der Videoleistung hat der M2 jedoch die Oberhand.

Wir werden nicht alle verfügbaren Auflösungen und Bildraten auflisten, aber der Mark II kann in Cinema 4K (4096 x 2160) mit 4: 2: 0 10-Bit bis 60 fps oder in DCI 4K (3840 x 2160) mit 4 aufnehmen : 2: 0 10-Bit bis zu 60 fps. Alles intern und ohne Aufnahmegrenzen.

Diese beiden sind 200 Mbit / s, aber wenn Sie sie auf 30 oder 24 fps senken, können Sie mit beiden Auflösungen bis zu 400 Mbit / s 10-Bit erhalten. Darüber hinaus können Sie in anamorphotischen 6K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde oder 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Das ursprüngliche GH5 erreicht bei einer Cinema 4K-Auflösung von 10 Bit nur bis zu 24 fps. Und nur 8-Bit-Aufnahmen mit 4K / 60. Kurz gesagt: Bei der Datenerfassung gibt es eine kleine Beeinträchtigung, die für Farbkorrekturen besser geeignet sein könnte als für den letzten GH5. Zumal der GH5 M2 mit vorinstalliertem V-Log L geliefert wird, im Gegensatz zu dem kostenpflichtigen Upgrade, das er auf dem ursprünglichen GH5 hatte.

Der Autofokus ist auch für das M2-Modell etwas weiter fortgeschritten und bietet die gleiche Gesichts- und Augenerkennung wie der GH5, aber auch eine zusätzliche Körper- und Tiererkennung.

Beide Modelle verfügen über eine 5-Achsen-Sensor-Shift-Stabilisierung und unterstützen Dual IS 2 mit entsprechenden stabilisierten Objektiven.

GH5 M2: Fügt drahtloses Livestreaming hinzu

Panasonic hat den Mark II mit der Fähigkeit ausgestattet, drahtlos Livestreams mit bis zu Full HD-Auflösung unter Verwendung von NTSC- oder PAL-Standards durchzuführen - bis zu 60 fps bzw. 50 fps. Dies ist eine wichtige neue Funktion für Panasonic.

GH5 M2: £ 1499

GH5-Einführungspreis: £ 1299

Je nachdem, wo Sie suchen - und wo es noch erhältlich ist - ist das Original GH5 in Großbritannien zwischen £ 1200 und £ 1300 erhältlich. Der GH5 M2 wird unterdessen etwas mehr kosten - mit einem Verkaufspreis von 1499 GBP nur für die Karosserie. Wie beim Original GH5 finden Sie den Mark II in einem Kit mit dem 12-60-mm-Objektiv.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Panasonic Lumix GH5 M2 kein großes Upgrade gegenüber dem Modell der ersten Generation darstellt, aber das ist in Ordnung. Stattdessen ist dies ein Ersatz dafür und nimmt seinen Platz auf der Leiter der GH-Serie ein.

Für diejenigen, die nach einer viel größeren Verbesserung suchen, lohnt es sich wahrscheinlich, auf den GH6 zu warten, der später im Jahr offiziell herauskommt . Das wird jedoch noch mehr kosten, weshalb es sinnvoll war, den GH5 zu aktualisieren und etwas zu einem günstigeren Preis anzubieten.

