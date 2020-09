Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Panasonic gab offiziell bekannt, dass seine nächste spiegellose Vollbildkamera, die Lumix S5, am Mittwoch, dem 2. September 2020, vorgestellt wird. Hier erfahren Sie, wie Sie auf dem Laufenden bleiben, wie Sie den Start verfolgen und was Sie von der Kamera erwarten können.

Wenn ein japanisches Unternehmen auf europäische und amerikanische Zeitzonen abzielt, wissen Sie, dass seine Interessen an seinem Produkt in diesen Märkten liegen. Genau so wird der S5-Start eingerichtet: Beobachten Sie entweder früh / vormittags oder nachmittags, je nachdem, wo Sie sich auf der westlichen Hemisphäre befinden.

Westküste der USA: 07:00 (PDT)

Ostküste der USA: 10:00 (EDT)

Großbritannien: 15:00 (BST)

Mitteleuropa: 16:00 (MESZ)

Japan: 00:00 [+1 Do 4 September] (JST)

Panasonic hat angekündigt, "eine Online-Auftaktveranstaltung für die neue spiegellose Vollbildkamera Lumix S5 abzuhalten" und gleichzeitig einen Link zu einer speziellen Zielseite - dieser hier - bereitzustellen, auf der das Produkt "vorgestellt" wird.

Darüber hinaus gibt Panasonic bekannt, dass weitere Informationen auf seinem offiziellen Instagram-Account @lumix hinzugefügt werden .

Während die offizielle Haltung von Panasonic - "Panasonic verpflichtet ist, die leidenschaftlichen Anforderungen aller Entwickler durch seine Marke Lumix zu erfüllen,

und die neue Lumix S5 ist eine der Verkörperungen dieses Engagements. "- ist völlig verwaschen, es gibt viel mehr Werbegeschenke auf der offiziellen S5-Landingpage des Unternehmens.

Das Banner "Moving Images Forward" auf seiner offiziellen Seite ist der erste Hinweis - dh, dass Videos ("Moving Images") an der Spitze der Fähigkeiten dieser Kamera stehen werden -, die Lumix-Botschafter und -Videograf Todd White in seinem Beispiel unterstützt Teaser YouTube Video (siehe oben).

Angesichts des Interesses von Panasonic am Videomarkt - der letzte Start der S-Serie, der S1H, konzentrierte sich ausschließlich auf Video - klingt dies nach einer geeigneten Position für den S5. Wir werden mehr wissen, wenn die Veranstaltung beginnt!

Schreiben von Mike Lowe.