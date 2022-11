Der Nikon-Wettbewerb für Mikrofotografie eröffnet Ihnen einen neuen Blick auf die Welt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr werden beim Internationalen Wettbewerb für kleine Welten einige wirklich beeindruckende Mikrofotografiebilder eingereicht, die uns verblüffen, in Erstaunen versetzen und fassungslos machen.

Der Wettbewerb findet seit 1975 statt, und im Laufe der Jahre gab es einige unglaubliche Gewinner. Die diesjährigen Beiträge sind wirklich unglaublich, und wir haben einige der interessantesten für Sie ausgewählt. Wir empfehlen Ihnen auch einen Blick auf die vollständige Galerie der Gewinner und Beiträge dieses Jahres.

Menschliche Kardiomyozyten (Herzzellen)

Viele dieser Mikrofotografiebilder sind faszinierend und augenöffnend, weil sie Ihnen einen neuen Blick auf etwas geben, das Sie wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen haben und das Ihnen wahrscheinlich im Alltag begegnet ist.

In diesem Fall handelt es sich um das Bild einer menschlichen Herzzelle. Es wurde von Hui Lin und Dr. Kim McBride vom Nationwide Children's Hospital in Columbus, Ohio, USA, aufgenommen. Es wurde bei der diesjährigen Preisverleihung auf Platz 20 gewählt.

Dieses Bild wurde mit 60-facher Vergrößerung und der Fluoreszenz-Bildgebungstechnik erstellt. Dabei werden fluoreszierende Moleküle mit hoher Lichtintensität angeregt, was zu längeren Wellenlängen und schönen Bildern wie diesem führt.

Bakterieller Biofilm auf einer menschlichen Zungenzelle

Einige dieser Bilder erscheinen schön, bunt und faszinierend. Dann findet man heraus, was es ist, und wünscht sich, man hätte es nicht gesehen.

Dies ist zum Beispiel ein Bild des bakteriellen Biofilms auf einer menschlichen Zungenzelle. Stellen Sie sich nun vor, wie Ihre Zunge aussieht, und bürsten Sie sie gründlich ab.

Dieses konfokale Bild hat den 19. Platz bei der diesjährigen Preisverleihung erreicht.

Ein Zebrafisch-Darm

Hier ist eine weitere farbenfrohe Ansicht, bei der Sie wahrscheinlich nicht erraten werden, worum es sich handelt. Dies ist eine 60-fache Vergrößerung der weißen Blutkörperchen in einem Zebrafischdarm. Seltsam hübsch.

Alaska-Sand

Wir lieben es, wenn diese Mikrofotografien uns zeigen, wie schön die Welt ist. Manchmal sind es einfach winzige Details in Dingen, die wir normalerweise nie so nah sehen würden. Dies ist Sand in 10-facher Vergrößerung, und doch sieht er aus wie bunte Edelsteine.

Netzwerke der Blutgefäße

Dies ist ein weiteres dieser schönen Bilder, die eigentlich ganz unangenehm sind, wenn man erfährt, worum es sich handelt. Diese farbenfrohe Ansicht ist eine zehnfache Vergrößerung der Blutgefäßnetze im Darm einer Maus.

Dieses Bild von Satu Paavonsalo und Dr. Sinem Karaman von der Universität Helsinki wurde für den dritten Platz des diesjährigen Wettbewerbs ausgewählt.

Schleimpilz

Schimmel gehört zu den Dingen, die faszinierend sind, wenn man sie aus der Nähe betrachtet. Bunt und kompliziert in seinen winzigen Details.

Diese Mikrofotografie erforderte den Einsatz von Auflicht und Bildstapelung, aber die Ergebnisse sind wirklich unglaublich.

Wenn Ihnen dieses Bild gefällt, können Sie sich auch viele andere Schimmelpilze aus früheren Jahren ansehen.

Kohlekerze

Diese faszinierende Ansicht zeigt unverbrannte Kohlenstoffpartikel, die sich von einem Kerzendocht lösen. Die Detailgenauigkeit dieser Nahaufnahmen ist beeindruckend, selbst bei nur zweieinhalbfacher Vergrößerung.

Eine Fliege und ein Sandlaufkäfer

Das Foto auf dem 10. Platz des Mikrofotografie-Wettbewerbs zeigt eine Fliege, die von einem Tigerkäfer erbeutet wird.

Diese Nahaufnahmen von Insekten sind faszinierend mit ihren komplizierten Details wie winzigen Haaren und sogar den Linien auf ihren Augen.

Agatierte Dinosaurierknochen

Dinosaurierknochen sind schon ziemlich beeindruckend, aber wenn man sie aus der Nähe betrachtet, wie bei dieser 60-fachen Vergrößerung, dann sieht man noch mehr unglaubliche Details.

Menschlicher Dickdarm

Dies ist eine farbenfrohe Ansicht von etwas, das wie eine Blume aussieht, aber eigentlich ein menschlicher Dickdarm ist. Es wurde mit einer Hellfeld-Fotografietechnik bei 20-facher Vergrößerung aufgenommen.

Mückenlarve

Dieses mikrofotografische Bild wurde mit polarisiertem Licht aufgenommen und zeigt eine Mückenlarve, die in einem Süßwasserteich gesammelt wurde. Diese Art der Fotografie lässt diese Lebewesen sicherlich optisch ansprechender und wunderbar bunt erscheinen.

Eine sich teilende Zelle

Bei 60-facher Vergrößerung kann man sogar im Detail sehen, was passiert, wenn sich eine Zelle teilt. Sicherlich nichts, was man im Alltag ohne weiteres beobachten könnte.

Eine traumatische Hirnverletzung

Wenn Sie sich vorstellen müssten, wie eine Hirnverletzung aussehen könnte, dann sind wir ziemlich sicher, dass Sie nicht denken würden, dass sie so farbenfroh oder kurios sein würde.

Dies ist ein faszinierender Blick auf den sensorisch-motorischen Kortex einer Maus nach einer leichten traumatischen Hirnverletzung bei einer transgenen Maus. Es wurde von Dr. Andrea Tedeschi von der Ohio State University aufgenommen und bei der diesjährigen Preisverleihung auf Platz 33 gewählt.

Schmetterlingsei

Schmetterlinge sind schon beeindruckend genug, aber haben Sie ihre Eier schon einmal so vergrößert gesehen? Dieses Bild wurde mit einer 10-fachen Vergrößerung und einer Stacking-Technik aufgenommen, um die Schönheit der Natur auch im kleinsten Maßstab zu zeigen.

Antike geflügelte Ameise

Diese Ansicht ist vielleicht nicht so stark vergrößert wie die anderen auf der Liste (oder in der Galerie), aber sie ist sicher nicht weniger beeindruckend.

Dies ist ein Blick auf eine geflügelte Ameise, die 20 Millionen Jahre lang in Bernstein eingeschlossen war. Unglaublich.

Ameise

Wir haben Ameisen noch nie als furchterregend empfunden. Dieses Bild könnte uns jedoch eines Besseren belehren. Die Nahaufnahme des Gesichts einer Ameise lässt sie beunruhigend böse erscheinen.

Zahnbohrer

Wenn Sie ohnehin nicht gerne zum Zahnarzt gehen, wird Ihnen dieses Bild wahrscheinlich nicht helfen. Es ist eine vierfache Vergrößerung des Bohrers eines Zahnarztes, der mit Diamantsplittern verkrustet ist.

Springende Spinne

Die meisten Menschen würden sagen, dass Spinnen nicht niedlich sind. Selbst wenn Sie keine Arachnophobie haben, würden Sie wahrscheinlich nicht mit einer Spinne kuscheln wollen, aber dieser kleine Kerl ist wirklich fotogen.

Schreiben von Adrian Willings.