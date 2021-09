Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Johan Karlgren ist ein unglaublicher Streetart-Künstler mit einem Auge dafür, mit großartigen Pixelkunstwerken neue Ansichten der Welt zu schaffen.

Dieser brillante schwedische Künstler benutzt im Wesentlichen die Welt als seine Leinwand. Dekorieren Sie die Straßen, Küsten und Landschaften mit handgefertigten Wundern.

Er verwendet eine Mischung aus Perlen und genialer Vorstellungskraft, um unglaubliche kleine Visionen im Pixel-Stil einiger unserer Lieblings-Cartoon-, Gaming- und TV-Charaktere der letzten Jahrzehnte zu erschaffen.

Wir haben eine Galerie unserer Favoriten zusammengestellt, damit Sie sie genießen können, aber schauen Sie sich unbedingt seinen Instagram-Account an und folgen Sie ihm für mehr.

Immergrün

Erinnern Sie sich, als die MV Ever Given (Evergreen) im Suezkanal stecken blieb und weltweit Schiffschaos verursachte? Nun, wie ein Elefant vergisst das Internet nie . Und Pappasparlor auch nicht.

He-Man

Der Verteidiger von Grayskull ist auf die Straße gegangen. Wir lieben dieses, da es unserem Lieblingspixelkünstler gelungen ist, einen Ort zu finden, an dem es so aussieht, als würde He-Man die Macht von Grayskull rufen und der Blitz wäre in der Nähe eingeschlagen.

Überall ist ein Golfplatz

Das Tolle an diesen winzig kleinen Pixelkreationen ist ein einfacher Perspektivwechsel und der kleinste Raum der Welt kann riesig erscheinen.

Dieser Schlag ist ein perfektes Beispiel dafür, denn aus einem kleinen Grasstreifen wird ein persönlicher Golfplatz

Sonic fängt ein paar Wellen

Auch Sonic the Hedgehog braucht eine Auszeit. Natürlich wird unser schicker kleiner blauer Freund jedoch nie langsamer. Diese Aufnahme zeigt ihn, wie er mitten im Großstadtdschungel Wellen fängt.

Luigi in Gefahr

Luigi sieht ziemlich fröhlich aus, wenn man bedenkt, dass er vom Straßenrand ins Wasser stürzt. Totalisierte Autos werden das geringste seiner Probleme sein.

Zombies

Lauf! Auf dem Rasen liegen einige winzige, aber grauenhaft aussehende Zombies. Was sind ihre Pläne? Lassen Sie uns nicht herumbleiben, um es herauszufinden.

Guybrush Threepwood angeln

Guybrush Threepwood ist einem guten Abenteuer nicht fremd. Der Star der klassischen Monkey Island-Videospielserie (die ursprünglich in den 1990er Jahren begann) ist hier beim Angeln zu sehen.

Warum nicht? Das Abenteuer ist ziemlich anstrengend und jeder braucht hin und wieder eine Pause.

Vergiss Mario

Welche großartige pixelige Darstellung klassischer Videospielcharaktere wäre ohne Mario komplett?

Johan Karlgren, alias Pappas Pärlor , ging jedoch noch weiter, indem er Mario verwendete, um das ikonische Cover von Nirvanas 1991er Album Nevermind nachzubauen. Der alte Klempner ersetzt das nackte Baby und der Dollarschein wird gegen einen Pilz getauscht.

Keks Monster

Ein Teil dieser Kunst erschafft sich fast von selbst. Ein blauer Überlauf am Straßenrand, der sich mit einigen wilden Augen, einem Keks und einem einzigen Kauarm schnell und einfach in das Keksmonster verwandelt.

Mürrische Katze

Leider ist Tardar Sauce (alias Grumpy Cat) im Mai 2019 die berühmteste Katze, die jemals das Internet geschmückt hat.

Diese Pixel-Art-Nachbildung von ihr könnte eine angemessene Hommage an die beliebte Muschi sein.

Mario Kart im wirklichen Leben

Wir alle genießen einen Platz von Mario Kart. Stellen Sie sich vor, Sie könnten an echten Stränden Rennen fahren und die ganze Welt in Ihre Rennstrecke verwandeln.

Wie viel Spaß könntest du haben? Diese Kerle haben auf jeden Fall einen Riesenspaß.

Mo ohne Taverne

Simpsons Barkeeper Mo ist selten der glücklichste Kerl, aber ohne seine Taverne und gezwungen, seine Waren auf der Straße zu verkaufen, sieht er noch verärgerter aus.

Wir lieben jedoch die Neuinterpretation von Duff-Bier in Pixelform, um den Durst zu löschen.

Homer-Meme

Es ist großartig zu sehen, wie das klassische Simpson-Mem in wunderbarer Pixelkunst nachgebildet wurde - Homer Simpson greift vorsichtig durch eine Hecke, um die Nachbarn zu meiden.

Hulk zerschlagen

Hulk zerschlagen! Sogar eine winzige, winzige Version des grünhäutigen Marvel-Superhelden hat einen ernsthaften Schlag. Wir freuen uns immer, wenn Künstler Schlaglöcher verwenden, um Kunstwerke zu schaffen .

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie diese Personen aus einer urbanen Bedrohung etwas Cooles schaffen. Dieser könnte einer unserer Favoriten sein.

Auslauf

Das Rennspiel OutRun im Arcade-Stil kam in den trüben Tagen des Jahres 1986 auf den Markt, aber es ist immer noch eine ikonische Legende und ein Sport-Visual, das sofort erkennbar ist.

Pappas Pärlor nutzte seine Fähigkeiten, um eine großartige Hommage an den Gaming-Klassiker mit einem Video zu schaffen , das es so aussehen lässt, als würde er im echten Leben gegen den Ferrari fahren.

Sensei-Splitter

Sensei Splinter, Mentor und Trainer der Teenage Mutant Ninja Turtles, sieht in dieser Nahaufnahme von ihm über dem Boden, der den Eingang zu seinem Versteck bewacht, ziemlich beeindruckend aus.

Es sieht jedoch so aus, als hätte er beiläufig eine Zigarettenkippe fallen lassen, wir sind mit Rauchen oder Abfall nicht einverstanden.

Robocop

Es scheint, als ob heutzutage jeder Selfie-besessen ist. Dieser Ort mit Kunstwerken lässt uns fragen, wie es aussehen könnte, wenn Robocop echt wäre und einen eigenen Instagram-Account hätte.

Eine andere Art von Ring

Es scheint, dass Sonics zwanghaftes Bedürfnis, goldene Ringe zu sammeln, nicht auf virtuelle Ringe beschränkt ist, die er fangen kann, während er ein Spiellevel durchläuft.

Chips und ringförmiges Müsli sind auch Freiwild.

Mach ihn fertig

Die Mortal Kombat-Kampflegenden Subzero und Skorpion haben sich an zahlreichen Orten auf den gemeinen Straßen getroffen, um gegeneinander anzutreten und zu sehen, wer der Sieger sein wird.

Wer schafft als Erster seinen Finishing Move?

Iss niemals gelben Schnee

Nein Yoshi! Böser Dinosaurier! Essen Sie keinen gelben Schnee! Jeder weiß, dass man keinen gelben Schnee essen sollte.

Ninja-Schildkröten, die ihre Umgebung überblicken

Während Sensei Splinter auf den rauen Straßen Wache hält, suchen die Ninja Turtles nach dem nächstgelegenen Ort, um ein Stück Pizza zu holen.

Den Blicken auf ihren Gesichtern nach zu raten, sind wir nicht sicher, ob sie die richtige Stelle gefunden haben.

Vaders Tag am Strand

Fotos von Darth Vaders Urlaubsfotos zeigen, dass selbst einer der größten Bildschirmschurken unserer Zeit ein wenig Zeit am Ufer genießt.

Wir würden gerne wissen, warum er das Bedürfnis verspürte, sein Lichtschwert mitzunehmen.

Hai Pfütze

Ein weiteres Schlagloch, ein weiteres klassisches Kunstwerk. Dieser kleine Teil der Stadtlandschaft hat sich in einen viel gefährlicheren Ort verwandelt.

Jaws schlägt wieder zu, nur diesmal aus den knöchelzerdrückenden Untiefen.

Spiderman hängt nur rum

Spiderman, Spiderman, tut alles, was eine Spinne kann. Hängt er an einer Treppe?

Ja, weil er Spiderman ist. Ein wenig Licht und eine brillante Location zeigen eine wundervolle Vision von Spiderman, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

Flaschengeist

Eine Flasche Bier ist vielleicht nicht Ihr klassischer Treffpunkt für einen Geist, aber es ist ein interessanter.

Diese Vision von Aladdins Genie weckt wunderbare Erinnerungen an den Humor und das schauspielerische Talent von Robin Williams.

Wenn rufst du an?

Slimer ist auf freiem Fuß und die Ghostbusters-Gang hat sich auf den Weg gemacht, um ihn zu klären und die geisterhafte Bedrohung von den Straßen zu beseitigen, bevor er den örtlichen Autofahrern Schaden zufügt.

Wir lieben die Liebe zum Detail, die Pappas Pärlor in seine Arbeit steckt. Kleine Details wie die Farben der Geisterfallen und sogar die Brille von Egon Spengler tauchen auf.

Zombies

Dieser nervige Hund! Frecher Schlingel, der er war. Er tauchte auf, um uns zu ärgern, als wir im Nintendo-Klassiker Duck Hunt damit beschäftigt waren, Enten zu sprengen. Wir haben es sehr genossen zu sehen, wie er in Duck Season für VR neu erfunden wurde, und wir lieben es auch, ihn in Pixelkunst nachzubilden.

Abheben

Auf den Straßen der Stadt hat Superman den Hilferuf gehört und schießt los, um sein Superhelden-Ding zu machen. Wieder einmal hat Pappasparlor die umgebende Welt genutzt, um seinen Fotos ein Gefühl von Action zu verleihen.