Diese erstaunlichen Bilder feiern bemerkenswerte Fotografinnen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hasselblad, die weltbekannte Kameramarke, feiert mit Hasselblad Heroines unglaubliche Fotografinnen, die talentierte Schöpfer aus der ganzen Welt ins Rampenlicht rücken.

Das Unternehmen tut dies seit einigen Jahren und in diesem Jahr hebt das Unternehmen die Arbeit von acht Fotografen hervor.

Anja Niemi - die bildende Knstlerin

Anja Niemi ist eine Kunstfotografin, die inszenierte Bilder verwendet, um eine visuelle Geschichte zu erzählen.

Dieses hervorgehobene Bild wurde als Teil des Scheinwerfers der Hasselblad Heroines für den Künstler ausgewählt. Es stammt aus einer Reihe von Fotos aus dem Jahr 2018 mit dem Titel "Sie hätte ein Cowboy sein können" .

Diese Auswahl an Bildern bietet einen merkwürdigen Blick auf eine fiktive Welt, in der eine Cowboy-Frau im Mittelpunkt der Kunst steht und niemals in die Kamera schaut. Auf wirklich merkwürdige Weise distanziert und mysteriös bleiben.

Isabella Tabacchi - die Landschaftsfotografin

Isabella Tabacchi ist eine Landschaftsfotografin aus Norditalien. Ihre preisgekrönten Bilder haben großes Lob erhalten und es ist leicht zu verstehen, warum.

Tabacchi sagt, dass sie "ihre Gefühle ausdrückt, indem sie die Magie der Landschaft einfängt, die sie erforscht."

Das Ergebnis ist eine wunderbare Sammlung visuell erstaunlicher Bilder, in denen der Künstler führende Linien, natürliche Rahmen und Vordergrundelemente verwendet hat, um unglaubliche fotografische Ansichten unserer Welt zu erstellen.

Katerina Belkina - Hasselblad Meisterin der bildenden Kunst

Katerina Belkina ist eine russische bildende Künstlerin, die sowohl mit Fotografie als auch mit digitaler Malerei erstaunliche Werke schafft.

Sie war zuvor für den Kandinsky-Preis nominiert und gewann auch den Hasselblad Masters Prize .

Ihre Arbeit ist eine faszinierende Mischung aus Selbstporträts mit verschiedenen Techniken, die eingesetzt werden, um menschliche Emotionen zu erforschen und eine Geschichte durch das Medium Fotografie zu erzählen.

Alissa Ashley - Portrtfotografin

Alissa Ashley ist eine in Los Angeles ansässige autodidaktische Porträtfotografin.

Sie erzählt eine interessante Geschichte über ihre Reise in die Fotografie:

"Mein Interesse an den Künsten begann in sehr jungen Jahren, als ich mit dem Zeichnen begann und mich allmählich dem Make-up zuwandte, nachdem ich gesehen hatte, wie meine Mutter jeden Morgen ihr Make-up auftrug, weil mich das transformative Element so faszinierte. Ohne mein Wissen führte mich dieses Interesse am Make-up dazu Eine erfolgreiche Karriere auf Youtube als Beauty Influencer, die ich seit 5 Jahren bin. Ich bin jetzt in einer Phase meiner Karriere, in der ich mich wohl fühle, wenn ich meinen Fokus auf ein anderes Medium verlagere, in das ich mich immer verliebt habe Fotografie. Ich bin auf Porträtfotografie spezialisiert und habe auch eine Leidenschaft für Makro- und Produktfotografie. “

Dieses Interesse an Make-up hat sich anscheinend gut auf die Fotografie übertragen, wo die Komposition der Aufnahme dazu beiträgt, die Schönheit des Motivs zu demonstrieren.

Flra Borsi - die Kunstfotografin

Als Headliner der Hasselblad-Heldinnen fungiert Flóra Borsi , eine ungarische Kunstfotografin, die mit cleveren fotografischen Manipulationen ungewöhnliche und surreale Porträtbilder erstellt .

Hasselblad Heroines untersucht mehr über diese ungewöhnliche Berührung:

"... Flora verwendet ihr eigenes Leben, ihre Erinnerungen und Gefühle, um erstaunlich eigenartige Bilder zu erstellen, in denen sie als Hauptthema dargestellt wird. Flóra spielt mit der Beziehung zwischen Körper und Selbst, reflektiert die Fragilität der menschlichen Psyche und wirft Fragen der weiblichen Repräsentation auf in der Kunst in ihren faszinierenden Kreationen. "

Jillian Edelstein - Portrt- und Dokumentarfotografin

Jillian Edelstein ist eine in London lebende südafrikanische Fotografin, die weit über 100 ihrer Bilder in der Sammlung der National Portrait Gallery hat .

Sie begann ihre Karriere als Fotografin in Johannesburg, Südafrika, bevor sie später zur Porträtfotografie wechselte.

Ihre Bilder wurden in mehreren internationalen Ausstellungen gezeigt, darunter in der Royal Academy, der OXO Gallery in London, Sothebys, Les Rencontres Internationales de la Photographie in Frankreich und anderen.

Ihre Arbeiten wurden auch in mehreren Publikationen veröffentlicht, darunter The New Yorker, das New York Times Magazine, das FT Weekend Magazine, Vanity Fair und viele mehr.

Nina Welch-Kling - Straenfotografin

Auf den Straßen von New York City malt Nina Welch-Kling mit Straßenfotografie ein ganz anderes Bild, das auffällige Ansichten von Menschen, Gebäuden und ihrer Umgebung einfängt, während sie die Straßen der Stadt erkundet.

Ihre Arbeit nutzt Licht und Schatten auf faszinierende Weise, um neugierige und visuell ansprechende Fotos zu erstellen, die jeder genießen kann.

Andrea Zvadova - Schnheits- und Portrtfotografin

Andrea Zvadova ist eine weitere in London lebende Fotografin. Ihre Arbeit zelebriert ungewöhnliche Schönheit, Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wie Sie sich vorstellen können, bedeutet dies ein breites Portfolio beeindruckender Porträtbilder aller Arten faszinierender Menschen.

Natalia Evelyn Bencicova - Hasselblad-Meisterin 2016

Natalia Evelyn Bencicova ist eine weitere Heldin von Hasselblad mit der Fähigkeit, einige faszinierende Kunstwerke zu schaffen.

Sie komponiert narrative Bilder, die die Grenzen zwischen Realität und Vorstellungskraft verwischen.

Mit verwaschenen Farben, symbolischen Bildern und kontrollierter Komposition zaubert sie einige wirklich interessante und auffällige Kunstwerke. Dies führte sogar dazu, dass sie 2016 Hasselblad-Meisterin wurde .

Bra Prilov - Konzeptfotografin

Bára Prášilová ist eine surreale und konzeptuelle Fotografin mit einem Auge für das Seltsame, absurd Humorvolle und leicht Magische. Sie steckt viel Mühe in ihre Arbeit, mit maßgefertigten Requisiten, Kostümen und einer Menge Planung.

Das Ergebnis all dessen ist eine Reihe von kuriosen Kunstwerken, die wirklich ein oder zwei Augenbrauen hochziehen. 2014 wurde sie in der Kategorie Mode und Schönheit zur Hasselblad-Meisterin ernannt, und es ist leicht zu verstehen, warum .

Chiara Zonca - Kunst- und Landschaftsfotografin

Chiara Zonca verließ London, um die weniger urbanen Szenen von Vancouver zu erkunden und der Natur näher zu kommen. Sie hat diese Gelegenheit genutzt, um großartige Landschaftsfotografien und brillante Kunstwerke zu schaffen.

Sie lässt sich von unvorhersehbaren Landschaftsbereichen inspirieren, um ungewöhnliche Ansichten und fantastische Fotos zu erstellen.

Julia Fullerton-Batten - Kunstfotografin

Julia Fullerton-Batten ist eine Kunstfotografin mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie war an Großprojekten beteiligt und hat eine Reihe renommierter Auszeichnungen erhalten, darunter 2008 die Auszeichnung als Hasselblad-Meisterin.

Ihre Arbeit verwendet ungewöhnliche Orte, kreative Einstellungen und behandelt kontroverse Themen mit Bildern, die den Benutzer dazu auffordern, genauer hinzuschauen und zu hinterfragen, was er sieht.

Tina Signesdottir Hult - Kunstfotografin

Tina Signesdottir Hult ist eine weitereHasselblad-Meisterin, die sich auf bildende Kunst, Porträts und Konzeptkunst spezialisiert hat.

Sie ist Autodidaktin und stolz darauf, niemals einen Blitz zu verwenden, sondern sich auf natürliches Licht zu verlassen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Ihre Porträts erfassen die Fragilität und Verletzlichkeit des Motivs sowie deren Komplexität.

Maria Svarbova - Portrtfotografin

Maria Svarbova ist eine Porträtfotografin, deren Stil von der Norm abweicht und mit Raum, Farbe und Atmosphäre experimentiert.

Sie beschreibt ihre Arbeit mit besseren Worten als wir:

"Die Atmosphäre, die durch eine Palette von Pastellfarben und überbelichteten Tönen dargestellt wird, versetzt den Betrachter in eine sterilisierte Welt, in der die Charaktere jede Art von emotionaler Extravaganz aufgeben, die sie entlarven könnte. Meine Fotos sind minimalistisch, aber auch futuristisch."

Anna Devs - kreative Fotografin

Anna Devís ist eine ausgebildete Architektin, deren Leidenschaft für kreative Fotografie zu einigen interessanten Bildern geführt hat, die weit von der traditionellen Architekturfotografie entfernt sind.

Die daraus resultierenden Arbeiten zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Stil aus und bieten auch viel Spaß.

Schreiben von Adrian Willings.