(Pocket-lint) - Es war keine Überraschung, dass Gerüchte über GoPro's kommende Hero 11 Black Kamera auftauchten, da die Marke dazu neigt, jedes Jahr etwa zur gleichen Zeit ein Produkt auf den Markt zu bringen.

Aber da die Gerüchte darauf hindeuten, dass die neue Kamera das gleiche Gehäuse wie die Hero 9 und 10 verwendet, haben einige Leute auf etwas anderes gehofft.

Durchgesickerte Bilder deuten nun darauf hin, dass die Hero 11 Black Mini zusammen mit ihrer großen Schwester auf den Markt kommen könnte.

Die Bilder zeigen eine kleinere, quadratischere Kamera, der das Display auf der Vorder- und Rückseite fehlt, das bei der großen Hero 11 Black zu sehen ist.

Anstelle des vorderen Displays befindet sich eine Taste mit dem Bluetooth-Logo, die vermutlich für die Verbindung mit einem Smartphone verwendet wird.

An der Unterseite und der Rückseite der Mini befinden sich ausklappbare Befestigungslaschen, mit denen sie auf mehr Arten als die normale Kamera befestigt werden kann, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

An der Seite befindet sich eine einzelne Klappe, vermutlich für den Akku, der viel kleiner ist als bei den Standard-GoPros, was darauf hindeutet, dass die Laufzeit des kleinen Begleiters nicht ganz so lang sein wird.

Fans der alten Session-Kameras von GoPro werden sich sicher über diese Nachricht freuen, ebenso wie FPV-Drohnen-Enthusiasten, da sie hoffentlich etwas robuster als die Hero 10 Bones sein wird.

Das sind alle Details, die wir im Moment haben, aber da die Hero 10 Black im September letzten Jahres auf den Markt kam, werden wir wahrscheinlich bald mehr erfahren.

Schreiben von Luke Baker.