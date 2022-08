GoPro Hero 11 Black Design-Bilder durchgesickert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In der Welt der Action-Kameras sind einige Dinge zuverlässiger als andere, und die Tatsache, dass GoPro an einer neuen Version seiner Hauptkamera Hero arbeitet, ist so konkret wie nur möglich.

Es ist fast ein Jahr her, dass die Hero 10 Black auf den Markt kam. Sie brachte einige willkommene neue Funktionen, aber ein ziemlich wiedererkennbares Design mit sich, und nach den neuesten Leaks sieht es so aus, als ob uns dieses Jahr eine ähnliche Entwicklung bevorsteht.

WinFuture hat eine ganze Reihe von Renderings der GoPro Hero 11 Black aus verschiedenen Blickwinkelnerhalten, und es sieht so aus, als ob wir auch dieses Mal kein großes Redesign bekommen werden.

Tatsächlich sieht das Design der Kamera, wenn diese Bilder korrekt sind, so aus, als hätte sie sich nicht im Geringsten verändert, was darauf hindeutet, dass GoPro sich wieder einmal auf Änderungen unter der Haube konzentriert hat.

Es könnte sein, dass sich ein neuer Kamerasensor im Gerät befindet, was natürlich zu einer ziemlich bedeutenden Veränderung führen würde, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, gibt es immer noch eine Menge, was GoPro auf der Softwareseite tun könnte, einschließlich neuer Formate wie HDR oder möglicherweise erweiterter Speicher- oder Verarbeitungskapazität.

Vorerst müssen wir uns jedoch gedulden und auf offizielle Nachrichten oder ein Leck warten, das mehr Details zu den tatsächlichen technischen Fähigkeiten der Kamera liefert. Wer allerdings auf einen neuen Look hofft, sollte seine Erwartungen vielleicht noch einmal überdenken.

Schreiben von Max Freeman-Mills.