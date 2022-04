Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - GoPro hat eine neue Ergänzung seiner Kameraserie angekündigt, und diese ist ein wenig anders als seine früheren Bemühungen. Sie heißt Hero 10 Black Bones und ist in erster Linie für den Einsatz als FPV-Kamera für Drohnen gedacht.

In vielerlei Hinsicht ist die Hero 10 Black Bones eine abgespeckte, leichtere Version der Hero 10 Black, aber mit Belüftungsöffnungen zur Kühlung, die ihr helfen sollen, höhere Auflösungen und Bildraten zu erzielen.

Die Hero 10 Black in der Bones-Ausführung wiegt nur 54 Gramm und ist damit die leichteste GoPro-Kamera, die jemals hergestellt wurde, was sie ideal für die Montage an der Vorderseite einer Drohne macht.

Wie bei der regulären Hero 10 Black werden Bilder und Funktionen vom GP2-Prozessor unterstützt, der bis zu 5K 4:3-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde, 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde oder 2,7K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde ermöglicht.

Der GP2 von GoPro ermöglicht auch die beeindruckende HyperSmooth-Funktion, die Algorithmen und elektronische Stabilisierung nutzt, um Ihre Aufnahmen wirklich flüssig zu machen.

Wie bei jeder GoPro können Sie die Kamera über die beiden Tasten an der Kamera, die Quik-Smartphone-App, die GoPro-Fernbedienung oder sogar über den Sender einer Drohne steuern. Es handelt sich um ein "Bring your own battery"-System, das mit vorhandenen Drohnenakkus kompatibel ist.

Sie lässt sich mit einer einzigen Schraube an Ihrer Drohne befestigen, oder Sie können den optionalen Adapter verwenden, der im Lieferumfang enthalten ist und mit dem Sie die Drohne an bestehendem GoPro-Zubehör und Halterungen befestigen können. Außerdem verwendet sie den Standard-FPV-Industrieanschluss, was eine einfache Einrichtung für kompatible Drohnen ermöglicht.

Die GoPro Hero 10 Black Bones wird in den USA zum Preis von 399 US-Dollar mit einem 12-monatigen GoPro Abonnement - oder 499 US-Dollar ohne Abonnement - direkt bei GoPro erhältlich sein. Derzeit gibt es keine Pläne für eine Markteinführung außerhalb der USA.

Schreiben von Cam Bunton.