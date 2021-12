Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - GoPro, der beliebte Hersteller von Action-Kameras, hat eine neue Ergänzung seines Zubehörsortiments herausgebracht, die zweifellos diejenigen begeistern wird, die Nervenkitzel suchen, die gerne raue Bedingungen erkunden.

Er heißt Enduro-Akku für Hero 10 und Hero 9 Black und ist so konzipiert, dass er länger hält und bei extremen Temperaturen besser übersteht als der Standardakku.

GoPro sagt, dass der neue 1720-mAh-Enduro-Akku den Standardakku für Hero 10 und Hero 9 um bis zu 40 Prozent überdauert und bei niedrigeren Temperaturen viel besser ist.

Betrachtet man die durchschnittlichen Aufnahmezeiten bei hohen und niedrigen Bedingungen, scheint es, dass Sie die größten Unterschiede bemerken werden, wenn Sie mit der höchsten Auflösung und Bildrate fotografieren.

Bei Aufnahmen mit einer Akkutemperatur von 14F/-10C kann die Enduro im Durchschnitt bis zu 50 Minuten 4K/120-Filmmaterial oder 76 Minuten 4K/60 aufnehmen.

Auch hier ist die Akkutemperatur so niedrig, was bedeutet, dass es in der Umgebung, in der die Kamera verwendet wird, wahrscheinlich viel kälter ist.

Selbst bei Aufnahmen bei typischen warmen Sommertemperaturen von 77F/25°C kann es bis zu 51 Minuten 4K/120 (40 Prozent Steigerung bei Standardakku) oder 71 Minuten 4K/60 (13 Prozent Steigerung bei Standardakku) aufnehmen.

Für diejenigen, die Dinge wie Skifahren (oder einen anderen Wintersport) in den kalten Bergen fotografieren oder in heißen Sommern viel fotografieren, könnte die Batterie so etwas wie ein Wendepunkt sein.

Wenn Sie bei regelmäßiger Nutzung bei gemäßigten Temperaturen mit den höheren Bildraten aufnehmen – die Kamera an ihre Aufnahmegrenzen stoßen – werden Sie eine deutliche Verbesserung feststellen.

Wie bereits erwähnt, passt der neue Akku zu den beiden neuesten Modellen des Flaggschiffs GoPro: Hero 10 Black und Hero 9 Black. Es ist ab sofort bei GoPro erhältlich und kostet 24,99 USD / 24,99 GBP in den USA / Großbritannien .