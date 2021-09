GoPro Hero 10 Black auf den Markt gebracht, GP2-betriebene Kamera kann 4K mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - GoPro hat die neueste in einer langen Reihe von High-End-Action-Kameras vorgestellt. Der Hero 10 Black greift das aktualisierte Design des Hero 9 auf , enthält aber einige viel leistungsfähigere Gehirne.

Der Schlüssel zu den Fähigkeiten der neuen Kamera ist die aktualisierte Version des kundenspezifischen Prozessors des Unternehmens, genannt GP2. Dies hat eine Aufnahme mit hoher Bildrate bei hohen Auflösungen, eine bessere Stabilisierung und eine schnellere Gesamtleistung ermöglicht.

Die Kamera kann mit einer unglaublichen 5,3K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde oder 4K-Auflösung bei massiven 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Das bedeutet 4K-Auflösung 4x Zeitlupenvideo. Oder, wenn Sie langsamer werden möchten, gibt es eine 2,7K-Auflösung bei 240 Bildern pro Sekunde (oder 8x).

Dies wird durch einen neuen 23,5-Megapixel-Kamerasensor ermöglicht, was auch bedeutet, dass Sie 15,8-Megapixel-Standbild-Bilder aus einem 5,3-K-Video aufnehmen können.

Was die Standfotografie angeht, schießt die Hero 10 Black 23 Megapixel im Burst-Modus, Nachtfoto-Modus, SuperPhoto und RAW.

Wie sein Vorgänger verfügt der Hero 10 über die HyperSmooth-Technologie, die im Wesentlichen eine fortschrittliche elektronische Stabilisierung in der Kamera ist. Das bedeutet wirklich ruckelfreie - fast kardanische - Aufnahmen, auch wenn Sie damit in der Hand laufen, unser Mountainbike in unwegsamem Gelände.

Der einzige Nachteil ist, dass Sie nicht die Aufnahmeoptionen mit der höchsten Bildrate verwenden können, wenn Sie die neueste HyperSmooth-Funktion verwenden möchten. Es funktioniert jedoch in der 4K/60-Einstellung, sodass Sie auch bei eingeschaltetem Gerät scharfe, schnelle Aufnahmen machen können.

Darüber hinaus hat GoPro die Horizontnivellierung in der Kamera aktualisiert. Das Unternehmen hat die Neigungsgrenze von 27 Grad beim Hero 9 auf 45 Grad beim Hero 10 erhöht, wenn bis zu 4K/60 oder 2,7K/120 aufgenommen werden.

Das sind jedoch nicht die einzigen Verbesserungen. GoPro hat auch die Objektivabdeckung haltbarer und hydrophob gemacht, was bedeutet, dass das Wasser bei Nässe schneller abgleitet als bei früheren Versionen, um sicherzustellen, dass Ihr Filmmaterial nicht durch große Wassertropfen auf dem Glas beeinträchtigt wird.

Darüber hinaus kann es im Webcam-Modus verwendet werden, wenn Sie möchten, indem Sie den Frontbildschirm verwenden, um Ihre Aufnahme zu gestalten. Außerdem wurde die Bildqualität beim Live-Streaming verbessert.

Der GP2-Prozessor und der neue Sensor bieten zusätzliche Vorteile. Zum Beispiel eine verbesserte Leistung bei schwachem Licht, bei der das Rauschen bei diesen weniger als idealen Lichtverhältnissen sichtbar geringer ist.

Insgesamt ist es eine ziemlich große Verbesserung gegenüber dem Hero 9 und eine, die frühere Käufer zu einem Upgrade bewegen könnte. Es behält das gleiche Design, einschließlich der integrierten Montagearme, und verwendet auch den gleichen Akku.

Der Hero 10 wird für diejenigen, die ein GoPro-Abonnement haben oder es mit einem kaufen, für 379,98 £ erhältlich sein. Ohne das Abonnement kostet es in Großbritannien 479,99 £.