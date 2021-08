Neue Bilder der GoPro Hero 10 sind durchgesickert und zeigen die wichtigsten Spezifikationen und das Design

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Vater aller Action-Kameras steht kurz davor, zweistellig zu werden. Das ist richtig, GoPro wird bald die 10. Iteration seiner ikonischen Hero-Action-Kamera veröffentlichen, und wir haben einige ziemlich klare Spionage-Aufnahmen gefunden, wie sie aussehen wird, und sogar einige technische Details.

Wie sieht der Hero 10 zunächst aus? Nun, wie Sie vielleicht erwarten, nicht allzu anders. GoPro hat seine Designsprache ziemlich gut etabliert und ist seit dem Original in jeder Version daran festgehalten, daher ist es keine Überraschung, dass es an etwas festhält, das funktioniert. Anders ist das Branding, das jetzt bei der GoPro hellblau ist. Es behält immer noch die gleichen Doppelbildschirme auf der Vorder- und Rückseite sowie die versenkbare Halterung bei.

Die größten Unterschiede liegen im Inneren, was Sie hoffen und erwarten würden. Es dreht sich alles um den viel gemunkelten GP2-Prozessor, der einige bedeutende Änderungen mit sich bringen soll. Eine solche Änderung ist die Erhöhung auf 60 FPS bei 5K, was zweifellos weit mehr sein wird, als die meisten von uns jemals brauchen werden, aber wir wollen es auf jeden Fall. Dies bedeutet, dass die Bildstabilität in Kombination mit einer anscheinend aktualisierten HyperSmooth 4.0-Technologie noch besser wird. Die 2K-Videos können jetzt bis zu 120 FPS erreichen, während die 1080p bis zu 240 FPS reichen. Dies bedeutet, dass mit dieser Kamera einige schöne Zeitlupenaufnahmen möglich sind.

Was gibt es sonst Neues? Der Sensor scheint von 20 MP auf 23 MP erhöht zu werden, und die Fotoqualität hat Raw zu SuperPhoto und HDR bei der Hero 9 hinzugefügt und Oktober. Es gibt jedoch keine Informationen zu den Preisen an dieser Stelle.