GoPro Hero 8 Black gegen GoPro Hero 9 Black: Was ist der Unterschied?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - GoPro hat es endlich geschafft: Bringen Sie einen Farbbildschirm auf der Vorderseite einer Kamera an, um sie besser an die DJI Osmo Action anzupassen, und währenddessen wurde entschieden, dass wir auch einen größeren Akku benötigen. Das heißt, Sie können sich beim Filmen endlich selbst sehen und länger fotografieren.

Trotzdem war und ist sein Vorgänger - die Hero 8 Black - eine großartige Action-Kamera. Solltest du also das Extra für die 9 aufbessern oder wird der Hero 8 auch alles tun, was du brauchst?

squirrel_widget_2670590

Held 8: 66,3 x 48,6 x 28,4 mm

Held 9: 71,0 x 55,0 x 33,6 mm

Held 8: Monochromer Statusbildschirm auf der Vorderseite

Held 9: Farbiger Live-Vorschaubildschirm auf der Vorderseite

Beides: Eingebaute Montagearme

Beide: Farbiger Touchscreen auf der Rückseite, Hero 9 größer

Beide: Wasserdicht bis 10m

Der Hero 8 Black war ein wichtiges Produkt für GoPro und befreite das Unternehmen von den Einschränkungen, seine Technologie in ein Gehäuse bestimmter Größe einpassen zu müssen, damit es in das Montagezubehör passt. Stattdessen sind Befestigungsarme an der Unterseite der Kamera integriert, sodass Sie sie ohne aufsteckbare Hülle an allen Zubehörteilen befestigen können. Dies ist im Hero 9 zurückgekehrt.

GoPro hat die Größe seiner Flaggschiff-Actionkamera um einen spürbaren, aber nicht großen Betrag erhöht. Es ist ein paar Millimeter größer, breiter und dicker als das 8 Black, aber der Kompromiss sollte sich für die größere Batterie und die leistungsstärkeren Einbauten lohnen. Plus, der größere Bildschirm und der Farbbildschirm auf der Vorderseite.

Apropos Displays: Der Frontbildschirm des neuesten Modells ist vollfarbig und kann als Live-Vorschau verwendet werden, während der 8 Black über die traditionellere monochrome Statusanzeige verfügt, in der nur Statusinformationen angezeigt werden.

Beide Kameras haben ein ähnliches Design in Bezug auf die Platzierung von Tasten und Anschlüssen. Beide haben den Auslöser oben und den Modus- / Ein- / Ausschalter am linken Rand. Der Modus- / Ein- / Ausschalter der 9. Generation ragt jedoch mehr aus der Oberfläche heraus und ist viel einfacher zu drücken und zu fühlen, ohne zu schauen. Der Knopf des Hero 8 ist bündig mit der Oberfläche und daher durch Berühren praktisch nicht zu finden.

Direkt darunter verfügt der Hero 9 über einen Lautsprecher zum Abpumpen von Wasser, ähnlich der Funktion, die Apple seit einiger Zeit in seinen Uhren verwendet. Wenn Sie es also unter Wasser nehmen, um seinen 10 m tiefen Widerstand zu testen, wird es Wasser ausstoßen, das in die Lautsprecherkanäle eindringt.

Held 8: Bis zu 4K / 60 FHD / 240 Filmmaterial

Held 9: Bis zu 5K / 30, 4K / 60, FHD / 240

Beide: 1080p Live-Streaming

Beide Heros unterstützen dank der in die Software integrierten „digitalen Objektive“ eine Vielzahl von Auflösungs- und Bildratenkombinationen bei verschiedenen Brennweiten.

Was die Auflösung angeht, ist der Hero9 hier der Champion. Mit breiten, linearen und schmalen Objektiven kann eine Auflösung von bis zu 5K im Verhältnis 16: 9 aufgenommen werden. Bei einer Auflösung von 4K können bis zu 60 Bilder pro Sekunde und bis zu 240 Bilder pro Sekunde bei 1080p aufgenommen werden. Es kann auch mit einer Auflösung von 2,7k und verschiedenen Auflösungen mit bis zu 4K im Verhältnis 4: 3 aufnehmen. Hero 8 ist ähnlich, außer dass es bei 4K-Auflösung maximal ist. Bei bestimmten Einstellungen ist auch keine Horizontanpassung verfügbar.

Beide Kameras können für Live-Streaming verwendet werden und beide mit einer Auflösung von 1080p. Beide verwenden auch eine Kombination aus EIS und Algorithmen, um das Filmmaterial mithilfe einer Funktion namens HyperSmooth zu stabilisieren. Mit dem Hero 9 wurde dies weiter verbessert, wodurch es noch flüssiger als zuvor wird und gleichzeitig die Horizont-Leveling-Funktion bietet. Wenn Sie das zusätzliche Max-Objektiv kaufen, erhalten Sie außerdem eine Horizontanpassung für alles, selbst wenn Sie die Kamera um 360 Grad drehen.

Hero 8: 12MP-Standbilder

Hero 9: 20MP Standbilder

Beide: SuperPhoto + HDR

Beides: RAW-Unterstützung

Hero 8: 1220mAh Batterie

Hero 9: 1720mAh Batterie

Beide: GP1-Chip

Mit dem Hero 9 gibt es zwei große Leistungsverbesserungen: Fotoauflösung und Akkulaufzeit. Es verfügt über einen 20-Megapixel-Sensor gegenüber dem 12-Megapixel-Sensor des Vorgängermodells. In ähnlicher Weise verfügt es über eine Batterie mit höherer Kapazität und zusätzlichen 500 mAh zusätzlich zu der 1220-mAh-Batterie der 8. Generation, um insgesamt 1720 mAh zu erhalten.

Laut GoPro erhalten Sie mit diesem Akku eine zusätzliche Videoaufnahmezeit von 30%. Dies ist auf jeden Fall nützlich, wenn es um Action-Kameras geht. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Akku während einer Downhill-Bike-Sitzung leer zu halten.

Beide Kameras verfügen über denselben Bild- / Datenprozessor (GP1) und unterstützen sowohl die RAW-Bilderfassung als auch die fortschrittliche HDR-Bildverarbeitung von GoPro.

squirrel_widget_168058

Hero 8: 299 US-Dollar mit Abonnement (349 US-Dollar ohne)

Hero 9: 399 US-Dollar mit Abonnement (499 US-Dollar ohne)

Der kostengünstigste Weg, eine neue Hero-Kamera zu kaufen, ist ein jährliches GoPro-Abonnement. Wenn Sie den Hero 8 mit dem Abonnement kaufen, kostet die Kamera 299 USD / 279 GBP, während der Hero 9 399 USD / 329 GBP kostet. Wenn Sie die Kameras ohne Abonnement kaufen, kostet der Hero 8 349 USD / 329 GBP und der Hero 9 499 USD / 429 GBP.

Angesichts des Mehrwerts des Abonnements, das Ihnen unbegrenzten Cloud-Speicherplatz, eine Ersatzkamera bei Pausen und Zubehörrabatte bietet, ist es durchaus sinnvoll, sich mit dem geringeren Vorabaufwand dafür zu entscheiden. Sie erhalten ein 12-Monats-Abonnement, das im Voraus mit diesem Preis bezahlt wird. GoPro hofft offensichtlich, dass Benutzer länger als ein Jahr bleiben und sich danach weiter anmelden.

Angesichts des Preisunterschieds bietet der Hero 8 Black ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist $ 100 / £ 100 billiger als das Hero 9, macht aber viele der gleichen Sachen.

Mit seinem neuen Farbbildschirm, dem Sensor mit höherer Auflösung und der längeren Akkulaufzeit lohnt sich der zusätzliche Aufwand für den Hero 9. Auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass der Preis mit dem Abonnement nur wenig höher ist als der Preis des Hero 8 Schwarz ohne Abonnement.

Wenn Sie die beste Action-Kamera haben möchten, schnappen Sie sich die Hero 9. Wenn Sie lieber Geld sparen möchten oder wenn Sie von einem älteren Modell wie der Hero 5 oder der Hero 6 kommen, ist die Hero 8 genau das Richtige für Sie ist immer noch ein großes Upgrade für diese beiden.

Schreiben von Cam Bunton.