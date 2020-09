GoPro Hero 9 wird einen viel größeren Akku und bis zu 5K30 Videoaufnahmen haben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einem Leck, bei dem die GoPro Hero 9 Black einen Farbbildschirm auf der Vorderseite aufwies, wurden nach einem Leck in der Verpackung und den Batteriedetails weitere Details enthüllt.

Wie bei Hero-Verpackungen üblich, sind die wichtigsten technischen Daten an der Seite der Verpackung aufgeführt, wobei die wichtigsten Merkmale auf der Vorderseite hervorgehoben sind.

Die diesjährige Flaggschiff-Actionkamera wird über einen 20-Megapixel-Sensor mit höherer Auflösung verfügen, verglichen mit dem 12-Megapixel-Sensor, der 2019 im Hero 8 Black verwendet wurde .

Wir werden auch eine maximale Auflösung von 5K für die Aufnahme von Videos mit 30 Bildern pro Sekunde, eine Auflösung von 4K mit 60 Bildern pro Sekunde sowie Full HD (1080p) mit 240 Bildern pro Sekunde und 1080p Live-Streaming erhalten.

Das bedeutet bis zu 8x Zeitlupenvideo sowie eine aktualisierte Version von TimeWarp, mit der ultraflaches Hyperlapse-Material vollständig in der Hand aufgenommen werden kann.

Für Standbilder zeigt die Verpackung, dass wir weiterhin HDR- und RAW-Unterstützung erhalten, und all dies ist in eine Einheit eingebaut, die in Tiefen von bis zu 10 Metern im Wasser überleben kann.

Der wohl größte Neuzugang ist der größere Akku. WinFuture - die ursprünglichen Reporter der Geschichte - geben an, dass der neue Akku eine Kapazität von 1.720 mAh haben wird und damit rund 40 Prozent größer ist als der vorherige.

Größere Batterie bedeutet eine neue Batterieladestation, und daher wird auch eine neue gestartet, mit der Sie zwei Batterien gleichzeitig aufladen können.

Es wurde jedoch nichts spezielles darüber gesagt, wie dieser größere Akku die Aufnahmezeit verbessern wird. Es kann sein, dass die höhere Kapazität erforderlich ist, um mit allen hinzugefügten Funktionen die gleiche Leistung zu erzielen.

Wir gehen davon aus, dass Videos mit höheren Auflösungen und leistungsstärkeren Verarbeitungsalgorithmen für TimeWarp aufgenommen werden. Außerdem verbraucht der Farbbildschirm auf der Vorderseite mehr Strom als der Hero 8 Black.

Schreiben von Cam Bunton.