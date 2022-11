Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fujifilm hat sein neuestes Mitglied der X-Serie vorgestellt, das neben dem klassischen Retro-Design auch über hervorragende Foto- und Videofunktionen verfügt.

In den letzten Jahren war das X-T-Modell ein beeindruckendes Beispiel für die Kombination von großartigen Foto- und Videofähigkeiten mit einem klassischen Look, und die X-T5 ist nicht anders.

Dieses neueste Modell ist mit einem 40,2-Megapixel-CMOS-Sensor ausgestattet, der in Kombination mit der Fujifilm Bildverarbeitungs-Engine scharfe Bilder mit großer Farb- und Tiefenwirkung und geringem Rauschen liefert. Darüber hinaus kann es sogar Tiere, Vögel, Menschen und andere beliebte Motive erkennen und schnell fokussieren.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Der Sensor ist zudem stabilisiert. Fujifilms neueste High-End-Kamera für Privatanwender bietet mit ihrem 5-Achsen-IBIS-System eine Stabilisierung von bis zu sieben Blendenstufen, die dafür sorgen sollte, dass Ihre Fotos oder Videos nicht durch Verwacklungen aus der Hand ruiniert werden.

Auch Videofilmer kommen auf ihre Kosten, denn die Kamera bietet eine Videoauflösung von bis zu 6,2K bei 30 Bildern pro Sekunde oder einen 4K-Modus, bei dem das 6,2K-Material überabgetastet wird, um wirklich scharfe 4K-Inhalte zu erhalten. Und das mit einer 4:2:2-Farbtiefe von 10 Bit, was bedeutet, dass Videobearbeiter - insbesondere diejenigen, die viel mit Farbkorrekturen oder Farbabstufungen arbeiten - sehr zufrieden sein dürften.

Hinzu kommt die Möglichkeit der externen Aufzeichnung auf einem Atomos HDMI-Gerät mit 12-Bit Apple ProRes RAW bei 6,2K/30. Damit bietet die Kamera eines Unternehmens, das sich normalerweise auf die Fotografie konzentriert, eine große Flexibilität.

Wie bei den Vorgängermodellen verfügt das Gehäuse über spezielle Einstellräder für ISO, Verschlusszeit und Belichtungskompensation, so dass Sie einfachen Zugriff auf die Einstellungen haben, die Sie am meisten benötigen. Und das bei einem Kameragehäuse, das 50 Gramm weniger wiegt als das der X-T4, die ihr Vorgängermodell war.

Sie verfügt auch über ein neues, dreifach neigbares Display, das aber leider nicht wirklich ausklappbar ist. Es kann nicht nach vorne gerichtet werden, aber es kann in verschiedenen Winkeln verwendet werden, einschließlich Aufnahmen von unten im Hochformat. Zu diesem LCD-Bildschirm mit 1,84 Millionen Bildpunkten gesellt sich ein interner EVF mit 3,69 Millionen Bildpunkten.

Wie bei spiegellosen High-End-Kameras mittlerweile üblich, verfügt die X-T5 über zwei SD-Kartensteckplätze auf der rechten Seite sowie eine Reihe von Anschlüssen auf der linken Seite, darunter ein USB-C-Anschluss für die Übertragung und das Aufladen, ein HDMI-Ausgang, ein Fernauslöseranschluss und ein 3,5-mm-Anschluss für Mikrofone.

Die Fujifilm X-T5 kommt voraussichtlich am 17. November in die Läden und wird in Schwarz oder Silber zu einem Preis von 1699,95 US-Dollar (nur Gehäuse) in den USA bzw. 1699 Pfund in Großbritannien erhältlich sein.

Amazon Prime Early Access Sale Kamera-Angebote: Panasonic, Sony und mehr von Luke Baker · 12 Oktober 2022 Der Amazon Prime Early Access Sale ist da und wir haben die besten Kamera-Angebote gesammelt.

Schreiben von Cam Bunton.