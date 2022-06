Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fujifilm hat sein neuestes Instax-Gerät vorgestellt, eine Auffrischung für seinen kleinsten Fotodrucker - den Instax Mini Link 2.

Die Kamera bietet einige interessante Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell, während das Design kaum verändert wurde und die Abmessungen im Wesentlichen gleich geblieben sind (und sie verwendet leider immer noch MicroUSB).

Wie bisher kann man die Kamera per Bluetooth mit dem Handy verbinden, um Fotos aus der Kamerarolle auszudrucken, allerdings hat man jetzt etwas mehr Bearbeitungsmöglichkeiten in der Instax-App.

Mit einer neuen Funktion können Sie eine Taste auf dem Drucker selbst gedrückt halten, während Sie in der gleichen App Fotos aufnehmen, um in Echtzeit Effekte auf das Foto zu malen, was zwar ganz witzig ist, aber wahrscheinlich nicht sehr häufig verwendet wird.

Im Grunde genommen besteht die Hauptfunktionalität immer noch darin, dass man Fotos aus Momenten ausdrucken kann, in denen man keine Sofortbildkamera zur Hand hatte, und dass man das Risiko vermeiden kann, dass ein Schnappschuss unscharf oder enttäuschend wird, indem man die beste Aufnahme von einer besseren Kamera auswählt.

Es ist immer noch eine nette Neuheit, qualitativ hochwertige, fokussierte Aufnahmen auf Instax-Film auszuspucken. Wenn Sie also nach einem Sofortbilddrucker suchen, wird dieser wahrscheinlich seinen Platz als neue Standardwahl einnehmen, für einen etwas höheren Preis von £115. Sie können die Instax Mini Link 2 jetzt in Pink, Weiß oder Blau vorbestellen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.