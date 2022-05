Fujifilm stellt die X-H2S mit 6.2K-Video und ProRes vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fujifilm hat sein neuestes Flaggschiff unter den spiegellosen Kameras angekündigt, die X-H2S, und überraschenderweise sieht sie aus wie ein kleines Video-Kraftpaket.

Die X-H2S ist die bisher leistungsstärkste Kamera der X-Serie, sowohl bei den Video- als auch bei den Fotofunktionen. Sie verfügt über einen APS-C-Sensor mit 26,15 Megapixeln, der von einem doppelt so schnellen Prozessor unterstützt wird wie der des Vorgängermodells.

Sie kann Fotos mit Autofokus mit einer Geschwindigkeit von 40 Bildern pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss oder 15 Bildern pro Sekunde mit einem mechanischen Klick aufnehmen.

Sie verfügt über eine körpereigene Fünf-Achsen-Bildstabilisierung, die laut Fujifilm bis zu 7 Blendenstufen bietet.

Die X-H2S hat ein Magnesiumgehäuse mit einem auffälligen LCD-Display auf der Oberseite zur Kontrolle der Einstellungen. Ungewöhnlich ist, dass es bei dieser Version kein Einstellrad für die Verschlusszeit gibt, was möglicherweise auf eine stärkere Ausrichtung der Kamera auf Videoaufnahmen hindeutet, was durch die zusätzliche Taste für Videoaufnahmen noch verstärkt wird.

Fujifilm

Der LCD-Monitor ist ein voll bewegliches Flip-Out-Display mit einer Auflösung von 1,62 Millionen Punkten. Er kann in jeder Ausrichtung verwendet werden, ohne den Mikrofoneingang oder den HDMI-Ausgang zu beeinträchtigen.

Die X-H2S kann Videos mit bis zu 6,2K 30fps mit einem ungewöhnlichen Seitenverhältnis von 3:2 (für zusätzliche Flexibilität bei der Bearbeitung) oder mit satten 4K 120fps im üblichen 16:9-Format aufnehmen.

Der neue Prozessor ermöglicht die interne Aufnahme in 4:2:2 10bit Apple ProRes, wobei eine Vielzahl von Codecs unterstützt wird, darunter ProRes 422 HQ.

Um mit diesen speicherfressenden Codecs mithalten zu können, verfügt die X-H2S neben der üblichen SD-Karte über einen CFexpress Typ B-Steckplatz.

Um die Überhitzungsprobleme zu vermeiden, mit denen Canon in letzter Zeit zu kämpfen hatte, bietet Fujifilm einen optionalen Lüfter an, der an der Rückseite der X-H2S angebracht werden kann, um längere Videoaufnahmen zu ermöglichen.

Die Fujifilm X-H2S wird im Juli 2022 erhältlich sein. Einige Händler nehmen bereits heute Vorbestellungen entgegen.

Schreiben von Luke Baker.