Fujifilm Instax Mini Evo Kamera kombiniert Digital und Film

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir sind große Fans von Fujifilms Instax-Sofortbildkameras - ihr Film ist einfach der zuverlässigste, den wir in diesem Bereich verwendet haben, wenn es darum geht, im Vergleich zur Konkurrenz schöne Bilder auszuspucken, ohne viel herumfummeln zu müssen.

Es ist jedoch eine Weile her, dass Fujifilm versucht hat, eine hybride Digital- und Film-Instax-Kamera zu entwickeln, etwas, an dem es in Form der Instax Mini Evo einen weiteren Versuch hat.

Die Kamera hat ein ähnlich klassisches Design wie die Instax Mini 40, ist aber in den meisten Punkten aufgewertet, nicht zuletzt in Form der digitalen Bedienung und einem LCD-Bildschirm auf der Rückseite. Auf diese Weise können Sie Ihr Foto aufnehmen und dann überprüfen, bevor Sie es drucken, was angesichts der Kosten für Instax-Filmnachfüllungen eine große Geldersparnis sein könnte.

Die Instax Mini Evo kann auch als Drucker von Ihrem Smartphone aus arbeiten, sodass Sie Aufnahmen auf Instax Mini-Film ausdrucken können.

Es wird zuerst Japan treffen und am 3. Dezember 2021 starten, bevor es im Februar 2022 in andere Gebiete einschließlich der USA aufbricht, und wird 199,95 US-Dollar kosten, was offensichtlich eine ziemliche Preiserhöhung im Vergleich zu nicht-digitalen Optionen in der Instax-Reihe ist.