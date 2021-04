Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In der Welt der Sofortbildkameras ist Fujifilm nicht nur in Bezug auf die Qualität der Aufnahmen, die seine Kameras bieten, sondern auch in Bezug auf den Komfort, den die schlanken und allgemein verkauften Instax-Filmpakete bieten, überragend.

Jetzt wird eine neue Instax-Kamera auf den Markt gebracht, die Instax Mini 40, und sie scheint eine großartige Ergänzung zu einer Linie zu sein, die bereits für diejenigen geeignet ist, die einen niedlichen oder poppigen Geschmack haben. Es hat ein ausgereifteres Design, das absolut hervorragend aussieht, und einen verlockenden Preis von nur 89,99 £ oder 99,99 $.

Die Attraktivität einer Instax-Kamera liegt in ihrer einfachen Bedienung. Die Mini 40 verfügt über eine automatische Belichtungsfunktion, die dank eines Lichtsensors, der die Verschlusszeit und den Blitz schnell anpasst, großartige Belichtungen ohne Fummelei ermöglicht .

Es eignet sich auch hervorragend für Selfies, bei denen ein dedizierter Modus durch Herausziehen der Vorderkante des Objektivs aktiviert wird, um noch bessere Nahaufnahmen zu erzielen. Ein praktischer kleiner Spiegel erleichtert das Einrahmen Ihrer Selfies.

squirrel_widget_4440112

Die Kamera verwendet einen Standard-Instax-Mini-Film, was bedeutet, dass Sie viele Optionen in Bezug auf Ränder und Farbchemie finden können. Fujifilm stellt jedoch mit dem Start auch einen neuen Instax-Film vor - Contact Sheet, das ein bisschen wie ein echtes Filmblatt aussieht schwarze Ränder und orangefarbene Details, die ziemlich schick aussehen.

Alles in allem sieht dieses Design die Instax Mini 40 sofort wie eine der attraktivsten Aussichten für alle aus, die sich mit Sofortfotografie beschäftigen möchten, und wir können es kaum erwarten, eine in die Hände zu bekommen, um zu sehen, wie sie abschneidet. Es wird am 21. April zum Verkauf angeboten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.