(Pocket-lint) - Wenn Sie uns ähnlich sind, haben Sie im letzten Jahr wahrscheinlich viel mehr Zeit für Videoanrufe, Online-Meetings und Streaming aufgewendet als jemals zuvor.

Ihre Webcam wurde viel genutzt, aber vielleicht haben Sie darüber nachgedacht, sie auf etwas schickeres zu aktualisieren , oder sich nur gewünscht, Sie könnten vor der Kamera besser aussehen.

Die gute Nachricht ist, wenn Sie eine DSLR-Kamera in Ihrem Haus haben, können Sie damit ganz einfach Ihre Videoanrufe aktualisieren und das Teil online ansehen, indem Sie dieser Anleitung folgen.

In den letzten Monaten haben einige der großen Kameramarken Software-Updates veröffentlicht, mit denen Benutzer beliebter Digitalkameras diese Kameras als Live-Webcams verwenden können.

Panasonic hat Lumix Tether für Streaming veröffentlicht und Cannon hat sein EOS Webcam Utility eingestellt, um dasselbe zu tun. Diese Optionen sind möglicherweise großartige kostenlose Lösungen für die Verwendung Ihrer Kamera als Webcam, jedoch nur, wenn Sie die richtigen Anforderungen erfüllen.

Die Software funktioniert nur mit bestimmten Kameras - Panasonic funktioniert beispielsweise mit der Lumix GH5 , nicht jedoch mit der alternden GH4. Ihr PC muss auch bestimmte Anforderungen erfüllen und die Software ist nicht vollständig stabil.

Es lohnt sich jedoch, zuerst nach diesen Optionen zu suchen, da sie kostenlos sind und eine gute Möglichkeit sind, sie auszuprobieren, wenn Sie bereits eine geeignete Kamera haben.

Wenn Sie nicht über die richtige Software verfügen, besteht die andere Option in Form von HDMI-Aufnahmekarten. Mit Geräten wie dem Cam Link 4K von Elgato können Sie den HDMI-Ausgang Ihrer Kamera verwenden, um diese Ansicht in etwas zu konvertieren, das Ihr PC verwenden kann.

Ganz einfach, Sie stecken ein HDMI-Kabel in Ihre Kamera und das andere Ende in die Cam Link 4K-Aufnahmekarte. Das wiederum wird an einen USB-Anschluss Ihres PCs oder Mac angeschlossen und Sie können die Kamera anstelle einer Webcam verwenden.

Der Cam Link 4K funktioniert nicht nur mit DSLR-Kameras, sondern auch mit allen anderen Kameras, einschließlich Camcordern und Action-Kameras. Sie können hier überprüfen, ob es kompatibel ist . Wir haben jedoch festgestellt, dass es mit mehr Kameras als der offiziellen Herstellersoftware funktioniert.

Es gibt noch ein paar andere Dinge, über die Sie nachdenken müssen, z. B. wie Sie Ihre Kamera montieren oder welches Stativ Sie verwenden möchten, aber ansonsten funktioniert es perfekt. Der Cam Link 4K wird von Ihrem Computer als USB-Webcam erkannt, sodass Sie einfach in Ihrer Software darauf umschalten und ihn zum Laufen bringen können (mehr dazu gleich).

Wenn Sie die Kamera häufig verwenden möchten, sollten Sie über den Kauf eines Stromversorgungsadapters nachdenken, damit Sie die Batterien nicht ständig austauschen müssen.

Hierbei handelt es sich um Akkukonverter, die Sie kaufen können und die Ihren Standard-Akku gegen einen austauschen, der direkt an das Stromnetz angeschlossen werden kann, damit Ihnen während des Videoanrufs nicht der Saft ausgeht. Sie unterscheiden sich je nach Kamera, aber als Beispiel verwenden wir diese mit der Panasonic Lumix GH4.

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie anstelle Ihrer Webcam eine DSLR-Kamera verwenden sollten. Die Antwort ist einfach genug. Sie haben wahrscheinlich ein besseres Objektiv und eine bessere Aufnahmequalität mit dieser Kamera als mit jeder Standard-Webcam, die Sie kaufen können.

Mit einer HDMI-Aufnahmekarte wie der Cam Link 4K können Sie auch die Videofunktionen Ihrer Kamera optimal nutzen. Wo die meisten Webcams nur 720p verwalten können, ermöglicht der Cam Link bis zu 4K bei 30 fps. Mit der richtigen Beleuchtung wird Ihr Video also viel professioneller, gestochen scharfer und zufriedenstellender.

Sobald der Cam Link 4K an Ihre Kamera und Ihren PC angeschlossen ist, ist er recht einfach zu bedienen. Die meisten Apps erkennen den Cam Link 4K sofort als USB-Webcam. Wenn es bei eingeschalteter Kamera nicht funktioniert, können Sie normalerweise in die Einstellungen eintauchen, damit es funktioniert.

Das Einrichten des Cam Links mit Zoom ist sehr einfach. Schalten Sie Ihre Kamera ein und melden Sie sich bei Zoom an. Wenn es nicht automatisch als Hauptgerät ausgewählt wird, klicken Sie auf das Einstellungszahnrad, um das Optionsmenü auszuwählen.

Von dort aus klicken Sie auf Video und Sie sehen ein Dropdown mit "Kamera" daneben. Wählen Sie dies aus und Sie sollten alle verfügbaren Kameraoptionen sehen, aus denen Sie auswählen können.

Wenn Sie die App gestartet und direkt in einen Anruf gesprungen sind, können Sie dieselben Ergebnisse erzielen, indem Sie auf den kleinen Pfeil unten links neben dem Video klicken und stattdessen den Cam Link von dort auswählen. Sie sollten dann sehen, dass die Kamera eine Ansicht Ihrer Umgebung anzeigt.

Die Logik für die Verwendung von Elgato Cam Link 4K mit Microsoft Teams entspricht größtenteils der Verwendung von Zoom.

Öffnen Sie Teams, klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol und dann auf Einstellungen. Navigieren Sie dort zu den Geräten und klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Kamera. Wieder sollte der Cam Link 4K dort angezeigt werden. Wählen Sie dies als Option und Sie sind weg.

Wir haben bereits zuvor über die beste Ausrüstung für das Streaming geschrieben, und der Elgato Cam Link 4K ist sicherlich eine würdige Ergänzung dieser Liste, wenn Sie Ihre Bemühungen beim Live-Streaming auf Twitch, Facebook oder YouTube verbessern möchten.

Die gute Nachricht ist, dass es wirklich einfach ist, den Cam Link 4K mit Ihrer Lieblingssoftware zu verwenden. Unabhängig davon, ob Sie OBS Studio, OBS Streamlabs oder andere verwenden, können Sie einfach Cam Link 4K als Videoquelle auswählen und Ihrem Stream hinzufügen.

Klicken Sie in OBS Studio beispielsweise auf das Pluszeichen unter Quellen. Klicken Sie dann auf Videoaufnahmegerät und erstellen Sie eine neue Quelle. In diesem Menü können Sie dann den Cam Link 4K als Ihre ausgewählte Kamera auswählen.

Anschließend können Sie die Position und Größe der Ansicht Ihrer Kamera wie bei jeder anderen Quelle in OBS anpassen. Egal, ob Sie nur in voller Größe chatten oder in einer Ecke eine Spielüberlagerung mit einem Greenscreen-Filter erstellen möchten.

Es lohnt sich, einige Dinge zu beachten, wenn Sie Ihre Kamera auf diese Weise verwenden. Da Sie den HDMI-Feed Ihrer Kamera verwenden, werden möglicherweise einige der Daten, die Sie normalerweise auf Ihrem Live-Display sehen, möglicherweise auch in Ihrem Live-Kamera-Feed in den Apps angezeigt.

So können Dinge wie Ebenen, Histogramme und Gittermarkierungen über Ihrem Gesicht erscheinen, was nicht ideal ist. Am besten tauchen Sie in die Einstellungen Ihrer Kamera ein und schalten diese manuell aus.

Sie werden auch feststellen, dass Änderungen an den Live-Kameraeinstellungen normalerweise nur mit der Kamera und nicht innerhalb der Software vorgenommen werden können. Dies beinhaltet einfache Dinge wie das Einstellen von Helligkeit, ISO und Fokus. Das Endergebnis ist jedoch viel besser als bei Webcams.

