(Pocket-lint) - Tilta hat schnell sein erstes Zubehör für die brandneue DJI Action 2 Kamera gedreht und es sieht fantastisch aus. Der Tilta-Käfig ist ebenso wie die Kamera modular aufgebaut, sodass er mit der Kameraeinheit allein oder mit einem der angeschlossenen Module verwendet werden kann. Um den Basiskäfig kann ein stoßdämpfender Käfig für doppelten Schutz hinzugefügt werden, wodurch die Diddy-Action-Kamera zu einer echten Einheit wird.

Das aufregendste Merkmal dieses Käfigs ist, dass er der Kamera einen wasserdichten USB-C-Eingang hinzufügt. Dies bedeutet, dass Sie die Kamera mit einer externen Quelle wie einer Powerbank mit Strom versorgen können, ohne dass ein externes Modul erforderlich ist. Standardmäßig erhalten Sie bei Verwendung des eingebauten Akkus der Kamera nur etwa 25-30 Minuten, also ist dies eine sehr aufregende Ergänzung.

Tilta stellte auch sein Sortiment an aufsteckbaren Magnetfiltermodulen vor. Das Sortiment umfasst einen klaren Linsenschutz, eine Auswahl an ND-Filtern und sogar zwei variable NDs und einen Zirkularpolarisator.

Die DJI Action 2 hat ein eingebautes, nicht austauschbares Objektiv, so dass diese Schnappfilter sicher bei jedem beliebt sind, der die Kamera in riskante Situationen bringt, wie zum Beispiel das Anschnallen an eine Drohne oder die Außenseite eines Autos .

Tilta hat noch keine Details zu Preisen und Verfügbarkeit bekannt gegeben, aber diese Markteinführung ist vertrauenserweckend für alle, die in das neue Kamerasystem investieren möchten.