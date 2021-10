DJI Action 2 erfindet die Action-Kamera neu, macht sie modular

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem DJI zuvor einen GoPro-Konkurrenten namens Osmo Action auf den Markt gebracht hatte, hat er beschlossen, das Formularbuch zu zerreißen und mit etwas ganz anderem von vorne anzufangen.

Wie alle anderen Produkte, die zuvor unter der Marke "Osmo" firmierten, heißt diese neueste Kamera einfach DJI Action 2 und verfügt über ein modulares Design.

Die Hauptkameraeinheit selbst ist eine sehr kompakte quadratische Form mit einem großen Objektiv auf der Vorderseite und einem Bildschirm, der den Platz auf der Rückseite einnimmt. Es ist staubdicht, wasserdicht und sturzsicher, so die Pressemitteilung des Unternehmens.

Es ist erwähnenswert, dass die Kamera selbst wasserdicht ist, die aufsteckbaren Zusatzmodule jedoch nicht. Wenn Sie also unter Wasser filmen möchten, müssen Sie sie in ein wasserdichtes Gehäuse stecken, ähnlich wie bei GoPro von vor Jahren.

Es wiegt nur 56 Gramm, ist aus Aluminium gefertigt und kann an einer Vielzahl von Halterungen und Systemen montiert werden, darunter auch ein Lanyard, das Sie um den Hals hängen können.

Montiert zu sein ist kein Novum, aber die Art und Weise, wie es dies tut, ist sicherlich einzigartig. DJI hat sich für ein Magnetsystem entschieden, sodass die Kamera einfach am Trageband oder an der Halterung befestigt werden kann, die mit herkömmlichen Schrauben an jedem anderen Montagezubehör befestigt werden kann.

Egal, ob Sie es oben auf Ihr Kajak kleben oder auf dem Kopf tragen möchten, Sie können dies tun. Kleine Griffe halten es auch an Ort und Stelle, um sicherzustellen, dass es sich nicht einfach löst.

Es ist dieses magnetische System, das auch den modularen Funktionsumfang ermöglicht. In Kombination mit externen Kontaktpunkten ermöglichen die Magnete die Möglichkeit, an einem Bildschirm-Mod zu schnappen, der auch eine eingebaute Batterie oder ein Power-Modul hat, das eine reine Batterie ist.

Dieser Bildschirm-Mod erhöht nicht nur Ihren Akku, sondern bietet Ihnen auch einen zusätzlichen Touchscreen, den Sie sehen und steuern können, während Sie Filmmaterial oder Fotos von sich selbst aufnehmen.

In Bezug auf die Kameraspezifikationen fungiert das einzelne Objektiv als Fenster zu einem 1/1,7-Zoll-Sensor, der Videos mit 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann.

Das ermöglicht Slow-Motion-Captures bei hohen Auflösungen. Darüber hinaus verfügt es über ein breites Sichtfeld von 155 Grad und einen dedizierten Farbtemperatursensor, der dem Farbprodukt bei schwierigen Lichtverhältnissen hilft, genaue Farben zu erzielen.

Es enthält auch eine neue Version der algorithmischen RockSteady-Stabilisierung, die EIS (elektronische Bildstabilisierung) verwendet, um das Filmmaterial zu glätten, während HorizonSteady auch dafür sorgt, dass der Horizont eben ist.

Alleine kann die Kameraeinheit bis zu 70 Minuten filmen, aber mit 4K-Auflösung werden Sie diese Aufnahme wahrscheinlich nicht hinbekommen. Trotzdem lädt der zusätzliche Bildschirm mit einer weiteren vollen Ladung auf und kann den Akku der Kamera schnell wieder aufladen, wenn er angebracht ist.

Es gibt die üblichen Hyperlapse- und Timelapse-Modi, QuickClip zum Aufnehmen von sehr kurzen Clips für soziale Medien sowie Livestreaming bis zu einer Auflösung von 1080p. Sie können es sogar als Webcam verwenden.

Es gibt auch viele zusätzliche Extras, wie ein zusätzliches aufsteckbares Akkumodul ohne Bildschirm, verschiedene Stative, eine Fernbedienungs-Verlängerungsstange (Selfie-Stick), ein schwebender Griff, ein magnetisches Kopfband, ein Makroobjektiv, das Sie an der Vorderseite befestigen und sogar ein Zweikanal-Mikrofon.

DJI Action 2 ist ab heute erhältlich, wobei die Dual-Screen-Kombination (einschließlich des Display-Mods) 455 £ in Großbritannien oder 519 € in Europa kostet. Die Power Combo mit bildschirmlosem Batteriemodus wird Ende November für 349 £ / 399 € erhältlich sein. Beide Kombinationen beinhalten das magnetische Schlüsselband, die magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung und die magnetische Adapterhalterung.

