(Pocket-lint) - Canon hat mit der EOS R6 Mark II seine nach eigenen Angaben "schnellste spiegellose Vollformatkamera" vorgestellt.

Die Kamera ist mit einem neu entwickelten 24,2-Megapixel-CMOS-Sensor und der gleichen DIGIC X Prozessortechnologie wie die EOS-1D X Mark III ausgestattet und unterstützt den Dual Pixel CMOS AF II Autofokusmotor der Marke.

Damit ist sie in der Lage, Motive in Echtzeit zu verfolgen, während sie sich durch eine Szene bewegen. Außerdem kann sie mithilfe der künstlichen Intelligenz Personen, Fahrzeuge (einschließlich Flugzeuge und Züge) und Tiere erkennen und dafür sorgen, dass sie entsprechend fokussiert werden.

Die Canon EOS R6 Mark II kann Serienaufnahmen mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde machen. Ein RAW-Serienbildmodus ermöglicht zudem Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde für bis zu 191 Bilder.

Videos können mit bis zu 4K 60p aufgezeichnet werden, wobei die Kamera die 6K-Ausgabe des Sensors überabtastet, um scharfe Bilder zu gewährleisten. Mehr als 40 Minuten 4K 60p-Material können aufgezeichnet werden, ohne dass die Kamera überlastet wird. Diese Zeitspanne kann bei 4K 30p-Videos auf 6 Stunden erhöht werden - je nach Speicherkarte, Akkulaufzeit und Umgebungstemperatur.

Zeitlupenvideos sind ebenfalls möglich, mit bis zu 179,82 Bildern pro Sekunde bei Full HD (1080p).

Bluetooth 5.0 und 5-GHz-Wi-Fi-Konnektivität sind an Bord, wodurch die Kamera mit einem Smartphone oder einem anderen drahtlosen Freigabesystem verbunden werden kann. Sie kann auch über High-Speed-USB-C angebunden werden. Und sie kann sogar als Webcam auf einem PC oder Mac verwendet werden (was ein bisschen übertrieben wäre, aber jedem das Seine).

Die Canon EOS R6 Mark II ist in Kürze erhältlich und kann bereits vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 2.499,- Euro für das Gehäuse allein, 3.129,- Euro mit dem Objektiv RF 24-105 F4-7.1 IS STM oder 3.999,- Euro mit dem Objektiv RF 24-105 F4L IS USM.

Schreiben von Rik Henderson.