Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist schon einige Zeit her, dass wir über eine Canon PowerShot-Kamera geschrieben haben - weil der Markt für Kompaktkameras zurückgegangen ist und weit weniger solcher Produkte auf den Markt kommen. Canons Version der PowerShot von Ende 2021 in der PX-Smart-Kamera ist jedoch eine ziemlich auf den Kopf gestellte Idee für die Marke.

Die Canon PowerShot PX ist eine intelligente Kamera, die Sie aufladen, in Ihrem Zuhause platzieren und dann ihrem eigenen Gerät überlassen können, damit sie "aufrichtige Momente festhält". Wir verstehen: Dies ist die Idee von Canon, einen Digitalfotografen zu Hause zu haben, der in der Lage ist, die besten Aufnahmen automatisch zu erstellen, aufzunehmen und Ihnen am Ende jeder Woche zurückzugeben.

Aber wir verstehen es auch überhaupt nicht: Dies ist eine immer wache Kamera, die ständig Bilder von Ihnen und allen Personen in Ihrer Nähe macht. Willst du das wirklich? Es kostet auch £450 / $500 , also ist es wirklich teuer.

Die PX kann horizontal um 340 Grad und vertikal um 110 Grad gedreht werden, damit ihr All-Seeing-Objektiv immer nach der nächsten Aufnahme sucht.

Der eingebaute Akku macht es tragbar, sodass Sie es leicht mitnehmen und an einem anderen Ort in Ihrem Zuhause platzieren können – oder sogar nach draußen nehmen – für verschiedene unterschiedliche Kompositionen. Mit der Canon-App ist es auch möglich, die Live-Ansicht der Kamera zu sehen, sodass Sie die PX dann manuell steuern und drahtlos fotografieren können.

Das ist also die Vision von PowerShot für 2021: ein vermeintlich smarter Digitalfotograf. Es ist jedoch nicht gerade eine neue Idee, denn vor etwa einem Jahrzehnt hat Sony den Party-Shot vorgestellt, der sich auf einem Stativ drehen und automatisch über eine Cyber-shot-Kamera aufnehmen könnte ... und wir müssen Ihnen nicht sagen, wie das geht Produktleben ging, oder?