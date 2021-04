Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist offiziell: Die Canon EOS R3 kommt "bald" und bringt endlich eine Pro-Spec-Kamera in das spiegellose HF-Montagesystem des Unternehmens.

Dies ist jedoch nur eine Entwicklungsankündigung von Canon. Es gibt keinen offiziellen Termin für den Start des R3 - aber da es ein olympisches Jahr ist, würden wir wetten, dass Canon vor den Spielen eine Veröffentlichung anstrebt.

Was können Sie also vom R3 erwarten? Es gibt noch keine vollständige Spezifikation, aber wir wissen, dass Serienaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde möglich sind. Außerdem gibt es ein neues Autofokus-System, das sich darauf konzentrieren kann, wo der Fotograf durch den Sucher schaut, indem er sein Auge verfolgt. Wie wäre es damit für den technologischen Fortschritt?

Die EOS R3 richtet sich eindeutig an professionelle Sport- und Eventfotografen, wobei Geschwindigkeit das Ziel des Spiels ist. Die Kamera befindet sich zwischen der Canon EOS R5 und derEOS 1D X Mark III und ist in Bezug auf das Design weitgehend nachgeahmt, sodass die Profis, die an das aktuelle EF DSLR-System gewöhnt sind, problemlos und ohne Bedenken auf das spiegellose RF-Setup umsteigen können.

Wir würden nicht erwarten, dass der R3 eine besonders hohe Auflösung hat, sondern sich auf Qualität und Geschwindigkeit konzentriert. Die Anzahl der Megapixel ist derzeit nicht bekannt, aber es wurde bestätigt, dass es sich bei dem Sensor um einen brandneuen gestapelten BSI-CMOS-Vollbildmodus mit Digic X-Prozessor im Schlepptau handelt.

Vor der Ankunft der Kamera hat Canon auch mit seinen Objektiven eine klare Absichtserklärung abgegeben: Die RF 400 mm 1: 2,8L IS USM und die RF 600 mm 1: 4M IS USM sind jetzt offiziell - zu einem nicht unerheblichen Preis von 12.449,99 GBP bzw. 13.409,99 GBP - ihre Objektiväquivalente der EF L-Serie zu spiegeln.

Canon teilte Pocket-lint mit, dass diese beiden HF-Objektive optisch mit ihren EF-Äquivalenten identisch sind, dass jedoch "Unterschiede in der Elektronik und den Bildstabilisierungssystemen" zu Fortschritten führen - einschließlich eines zusätzlichen halben Stabilisierungsstopps dank einer verbesserten Kommunikation zwischen Kameragehäuse und Objektiv .

Da haben wir es also, die Canon EOS R3 kommt bald. In Anbetracht dessen, wo es sich im Sortiment des Unternehmens befindet, wäre unser Gastpreis, dass der Preis nur für Körper in der Größenordnung von 7.000 GBP liegt, um eines in die Hände zu bekommen - wann immer es offiziell auf den Markt kommt.

