EE Pocket-lint Awards 2022: Kamera des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Im Jahr 2022 kam eine Vielzahl von Kameras auf den Markt, von großen spiegellosen Prosumer-Kameras bis hin zu winzigen Action-Kameras und allem, was dazwischen liegt.

Wir haben alles gesehen, von atemberaubenden 8K-Aufnahmen bis hin zu extrem schnellen Serienbildaufnahmen. Viele Hersteller beginnen, auch in ihren Consumer-Kameras Codecs in Profiqualität einzusetzen.

Höhere Bitraten und größere Sensoren finden ihren Weg in die kompaktesten Kameras, und es ist sicherlich eine aufregende Zeit für Bildbearbeitungsenthusiasten.

Dies alles bedeutete, dass wir eine Fülle von hervorragenden Kandidaten für die diesjährigen EE Pocket-lint Awards hatten, aber am Ende konnte es nur einen Gewinner geben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Kamera des Jahres: Panasonic Lumix GH6

squirrel_widget_6602366

Die lang erwartete GH6 nimmt alles, was wir an der GH5 geliebt haben, und setzt noch einen drauf. Panasonics videofokussiertes Flaggschiff ist jetzt in der Lage, mit einer Vielzahl von Bildraten aufzuzeichnen, darunter 4k 120fps, 1080p 300fps und atemberaubende 5,7K bei 60fps. Wenn Sie Zeitlupenaufnahmen lieben, ist dies eine der besten Optionen, die derzeit erhältlich sind.

Das kompakte Gerät ermöglicht auch die interne Aufzeichnung in ProRes, was es zu einem ernstzunehmenden Produktionswerkzeug macht, das zu einem Bruchteil der Kosten der meisten Kinokameras erhältlich ist. HLG- und V-Log-Aufnahmen sind ohne Aufpreis sofort verfügbar, was die GH6 zu einem ernstzunehmenden professionellen Werkzeug macht.

Wie üblich ist die Bildstabilisierung von Panasonic klassenbestens, d. h. Sie können oft auf den Gimbal verzichten und trotzdem herrlich ruhige Aufnahmen machen. Für Videofilmer ist sie zweifelsohne eine der besten Kameras auf dem heutigen Markt.

Sehr gut bewertet: Sony A7 IV

squirrel_widget_174969

Auch wenn sie nicht ganz den ersten Platz belegt hat, ist die Sony A7 IV eine wirklich beeindruckende Kamera, die Lobeshymnen verdient hat.

Ihr Vollformatsensor liefert unabhängig von den Lichtverhältnissen großartige Bilder, und ihre Autofokusfähigkeiten gehören zu den besten überhaupt.

Während sich unser Testsieger vor allem auf Videoaufnahmen konzentriert, ist die Sony A7 IV sowohl für Foto- als auch für Videoaufnahmen geeignet und damit die erste Wahl für Hybrid-Fotografen.

Die Besten der anderen

Auch wenn Pansonic und Sony in diesem Jahr die Spitzenplätze belegten, war die Konkurrenz sehr groß und die anderen Kandidaten boten einige wichtige Funktionen.

Der DJI Osmo Action 3 kehrte zu seinem GoPro-ähnlichen Formfaktor zurück und brachte ein ausgezeichnetes magnetisches Befestigungssystem und einen praktischen Touchscreen auf der Vorderseite mit. Die Fujifilm X-H2 beeindruckte mit ihrem extrem hochauflösenden APS-C-Sensor und zeigte sowohl im Foto- als auch im Videomodus eine hervorragende Leistung. Die GoPro Hero 11 Black bietet 10-Bit-Farbe und einen einzigartigen Sensor, der wirklich kreative Aufnahmen ermöglicht. Und schließlich wurde mit der Insta360 X3 die Top-360-Kamera der Marke weiterentwickelt, die enorme Fortschritte bei der Fotografie macht und gleichzeitig die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und die Benutzerfreundlichkeit massiv verbessert.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Schreiben von Luke Baker. Bearbeiten von Chris Hall.