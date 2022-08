Die wichtigsten Fotos der Geschichte

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Seit ihrer Erfindung wurde die Kamera eingesetzt, um wichtige Ereignisse der Geschichte und alle möglichen seltsamen und wunderbaren Dinge festzuhalten.

Wir haben schon früher über wichtige fotografische Erstlingswerke geschrieben und sogar darüber, wie die Zeit Orte auf der ganzen Welt verändert hat, aber es gibt auch einige interessante Fotos aus den vergangenen Jahren, die es wert sind, angeschaut zu werden.

Diese Bilder reichen bis in die 1800er Jahre zurück und umfassen Fotos, die als die wichtigsten, ikonischsten oder einflussreichsten aller Zeiten gelten. Hier ist eine Auswahl, die Sie neugierig machen wird.

Auch wenn es nicht nach viel aussieht, soll es das älteste erhaltene Foto sein, das mit einer Kamera aufgenommen wurde. Es stammt aus dem Jahr 1827 und zeigt den Blick aus einem Fenster in Frankreich.

Es wurde von dem französischen Erfinder Nicéphore Niépce mit einer Camera obscura aufgenommen. Es gibt eine verbesserte und restaurierte Version des Bildes, aber wir bevorzugen das Original wegen der Geschichte, die es ausstrahlt.

Dies soll die früheste erhaltene Fotografie sein, auf der eine Person abgebildet ist. Es wurde 1838 aufgenommen und zeigt den Blick auf eine belebte französische Straße.

Die Menschen, die hier zu sehen sind, kann man nur erkennen, weil sie so lange still standen. Es handelt sich um eine Langzeitbelichtung, so dass alle anderen Bewegungen aus dem Bild verschwinden.

Dieses Bild aus dem Jahr 1855 könnte eines der ersten Kriegsfotos sein, das je aufgenommen wurde. Es wurde während des Krimkriegs aufgenommen und zeigt einen mit Kanonenkugeln übersäten Feldweg.

Dies ist ein Foto von Shimazu Nariakira, einem japanischen Feudalherrn der Edo-Zeit, der als intelligent und weise galt und eine Leidenschaft für Technik hatte.

Das Bild wurde von Ichiki Shirō aufgenommen, einem Pionier der Fotografie, der das Foto im Jahr 1857 machte. Es gilt als das früheste Foto, das von einem Japaner aufgenommen wurde.

Dieses Foto aus dem Jahr 1869 zeigt ein monumentales Ereignis: die Fertigstellung der ersten transkontinentalen Eisenbahnlinie.

Zwei verschiedene Gruppen der Central Pacific Railroad und der Union Pacific Railroad schütteln sich zur Erinnerung an das Ereignis die Hände.

Aus dem Jahr 1895 stammt dieses Bild, das eine der ersten Röntgenaufnahmen überhaupt zeigt. Es wurde von dem deutschen Physiker Wilhelm Konrad Röntgen angefertigt und zeigt die Hand seiner Frau einschließlich ihres Rings.

Im Jahr 1899 nahm Louis Boutan dieses Foto von Emil Racovitza auf, als er unter Wasser posierte. Dies soll das erste Unterwasserfoto gewesen sein. Für die damalige Zeit eine große Leistung, die wir heute wahrscheinlich als selbstverständlich ansehen würden.

Der erste erfolgreiche Flug des Wright Flyer durch die Gebrüder Wright ist Ihnen wahrscheinlich bereits bekannt, aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass dies auch das erste Foto des ersten Fluges ist?

Es wurde 1903 von John T. Daniels aufgenommen und hält den Beginn des Fluges des Menschen in die Lüfte fest.

Dieses Bild aus dem Jahr 1910 zeigt eine Zeit, in der Kinder üblicherweise als kleine Arbeitskräfte in den Bergwerken eingesetzt wurden. Diese "Brecherjungen" waren Kohlenbergleute in South Pittston, Pennsylvania. Wir sind froh, dass wir das nicht mehr sehen.

Dies ist ein Fahndungsfoto des vielleicht berühmtesten Verbrechers aller Zeiten. Seltsamerweise wurde dieses Bild von Al Capone aufgenommen, nachdem er in Miami wegen Landstreicherei angeklagt worden war. Man würde nicht erwarten, dass er dafür verhaftet wird.

Im Jahr 1937 verunglückte das deutsche Luftschiff LZ 129 Hindenburg, stürzte ab und geriet in Brand, wobei 35 Menschen ums Leben kamen. Dies ist eines der Fotos, die zu dieser Zeit aufgenommen wurden.

Dieses Foto zeigt den britischen Premierminister Winston Churchill in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs. Interessanterweise trug es den Titel "The Roading Lion" (Der rasende Löwe). Sein Gesicht passte vielleicht nicht zu diesem Titel, aber die Leidenschaft der Nation schon.

Dies ist ein Bild aus einer der schlimmsten Zeiten der Geschichte. Als die Menschheit die stärksten Bomben erfand und auf Nagasaki und Hiroshima in Japan abwarf.

Dieses Foto zeigt die Pilzwolke über Nagasaki.

Ein weiteres berühmtes Foto aus dem Zweiten Weltkrieg zeigt Soldaten beim Hissen der Flagge auf dem Mount Suribachi während der Schlacht um Iwo Jima.

Der vielleicht bekannteste Profi-Baseballspieler aller Zeiten ist zu sehen, wie er sich 1948 aus dem Spiel verabschiedet und seine Nummer abgibt.

Ein Jahr später wurde dieses Bild mit dem Pulitzer-Preis für Fotografie ausgezeichnet.

Dieser Film, der ebenfalls mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, zeigt den Moment, in dem Jack Ruby Lee Harvey Oswald erschoss, der wegen der Ermordung von Präsident John F. Kennedy in Haft saß.

Dies ist kein Sonnenaufgang, sondern der Aufgang der Erde über dem Horizont des Mondes. Diese Aufnahme entstand während der Apollo-8-Mission und zeigt einen unglaublichen Blick auf unsere Welt aus einer neuen Perspektive.

Dieses Foto zeigt eine der bisher größten Leistungen der Menschheit - die Landung des Menschen auf dem Mond. Einer der ersten Schritte auf dem Weg ins Weltall.

Im Jahr 1972 nahm die Besatzung der Apollo 17-Mission dieses unglaubliche Bild unseres Heimatplaneten auf. Es ist vielleicht das beste Foto der Erde, das bisher aufgenommen wurde.

Schreiben von Adrian Willings.