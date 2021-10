Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Um das Beste in der Reisefotografie zu zeigen, hat dieser jährliche National Geographic-Wettbewerb einige der besten Bilder aus der ganzen Welt gesammelt.

Fotografen aller Könnensstufen haben Bilder in einer Reihe von Kategorien eingereicht, die beurteilt und auf die Gewinner reduziert werden. Wie Sie sich vorstellen können, sind die Fotos der Finalisten atemberaubend, daher haben wir eine Auswahl davon für Sie zusammengestellt.

Pat Riddell, der Herausgeber von National Geographic Traveler (UK), sprach über die Einreichungen:

„Wir haben vielleicht 18 Monate in einer globalen Pandemie verbracht, aber das hat die gleichbleibende Qualität in unserem jährlichen Wettbewerb nicht geschmälert. Ob im Vereinigten Königreich oder im Ausland während Fenstern, in denen Menschen reisen können, die diesjährigen Gewinner erinnern uns daran, wie Fotografen die Welt um uns herum sehen und an die Magie, einen einmaligen Moment festzuhalten."

Standbesitzer (und Brüder) bereiten den Fang des Morgens für den Markt vor

Dies ist das Gewinnerbild aus der Kategorie Food and Travel des Wettbewerbs. Einträge in diese Kategorie sind erforderlich, um eine Geschichte über Lebensmittel und ihre Entstehung zu erzählen.

Und das Bild von Nic Crilly-Hargrave macht das auf eine unordentliche Art und Weise:

„Ich habe dieses Bild eines frühen Morgens in einem Lagerhaus hinter dem Veracruz-Markt aufgenommen – dort werden Tiere geschlachtet und Lieferungen abgeladen, daher ist es ein ziemlich hektischer Ort zum Fotografieren. was es mir ermöglicht, bei schwachem Licht nah an mein Motiv heranzukommen, ohne im Weg zu stehen , Messer blitzen, Schuppen fliegen überall. Als sie sahen, dass ich ihr Foto gemacht hatte, zeigte einer auf den anderen und sagte ein Wort: Bruder."

Köche basteln Dim Sum

Ian Douglas Scotts Foto von Köchen, die im Shanghaier Yu-Garten-Viertel Dim Sum basteln, ist eines der Zweitplatzierten in der Kategorie Essen und Reisen.

„Der Stand am Straßenrand rahmte die Szene auf natürliche Weise ein. Es ist so schön zu sehen, wie sich die Leute amüsieren, während sie schnell und gekonnt arbeiten, um so schöne Köstlichkeiten zu kreieren. Sie schienen so in ihr fröhliches Gespräch vertieft zu sein, dass sie die Kamera nicht bemerkten oder sie wissen, dass sich hinter dieser freudigen Kulisse bereits ein Virus hier in dieser Stadt ausbreitete und sich bald für uns alle auf der ganzen Welt so viel ändern würde. Das Bild fängt für mich diesen letzten Moment der Unschuld vor der Pandemie ein."

Der tägliche Lebensmittelmarkt in Urubamba

Eine weitere unglaubliche Aussicht aus der Perspektive eines Reisenden und ein weiterer enger Anwärter auf den Preis in der Kategorie „Fuß und Reisen“.

Karolina Wiercigroch sprach über ihr Foto, das im Herzen des peruanischen Heiligen Tals aufgenommen wurde.

"Ich kam vorbei, um Snacks für eine Wanderung in den Anden zu holen, und verbrachte schließlich eine gute Stunde damit, das Marktleben zu beobachten. Hier kaufen die Einheimischen ihre täglichen Lebensmittel ein, wählen sorgfältig duftende Mangos aus, plaudern mit Verkäufern, pflücken lila Mais und Rot Quinoa zum Mittagessen, Lächeln, Essen und Sols austauschen. Drei Stockwerke hoch bietet der Markt alle erdenklichen Produkte: Andenkäse, rosa Forelle aus dem Urubamba-Fluss, aromatische Blätter des peruanischen Huacatay. Ich stieg die Treppe hinauf, um den Markt von oben zu betrachten Eine besondere Szene hat meine Aufmerksamkeit wegen der Kombination von Formen und Farben erregt, die die Vielfalt der peruanischen Zutaten perfekt darstellt und gleichzeitig Harmonie zwischen dem Chaos bietet."

Marmorhügel vor Sonnenaufgang

Dieses markante Bild stammt aus der Kategorie Landschaft und zeigt das Siegerfoto für 2021.

Ein fantastischer Blick auf den Strand von Marble Hill in Irland mit einem ruhigen Blick auf die Landschaft.

"Seit ich nach Irland gezogen bin, wollte ich immer eine Meeresaktivität machen, aber wegen der Kälte war ich zu schüchtern, um etwas zu versuchen. Dann habe ich es mit Surfen versucht und mich darin verliebt. Dies ist der Strand, den ich häufig gehe surfen und ich habe hier so viele schöne Momente erlebt. Ich hatte diese Aufnahme für ein paar Monate geplant, konnte aber am frühen Morgen keine richtige Ruhe finden. An diesem Novembertag haben meine Freunde und ich beschlossen, uns am Strand zu treffen Direkt nach Sonnenaufgang, aber nachdem ich die Wettervorhersage überprüft hatte und erkannte, dass ich perfekte Bedingungen für mein lang ersehntes Foto habe, kam ich eine Stunde vor Sonnenaufgang am Strand an. Es war eine weitere atemberaubende Landschaft meine Drohne hochgefahren, genug aufgestiegen, um die Aufnahme zu machen, es war wunderschön."

Smaragdsee, Mangya

Dieser Zweitplatzierte kommt aus China und bietet einen herrlichen Blick auf den Emerald Lake. Es ist leicht zu erkennen, woher es seinen Namen hat.

"Diesen See zu erreichen war zweifellos schwierig, und wir brauchten acht Stunden, um von der nahe gelegenen Stadt, die wie ein Juwel im Nordwesten Chinas versteckt ist, dorthin zu fahren. Als meine Freunde und ich am Emerald Lake ankamen, waren wir fassungslos und unsere vorherige Erschöpfung war wie weggefegt. Als wir am See anhielten, bereitete ich noch meine Drohne für den Start vor, als mein Freund aufgeregt in den See stürzte, den ich dann mit meiner Drohne filmte. Die rote Jacke meines Freundes kontrastierte mit dem Grün Oberfläche des Sees, und ihr vorsichtiger Spaziergang durch die Untiefen des Sees brachte Bewegung in die Szene."

Diamond Beach, Island

An den Stränden Islands hat Jordan Banks diesen Blick auf das über Diamond Beach verstreute Eis eingefangen. Ein passendes Bild für den zweiten Platz in dieser Kategorie.

"Ich bin im Winter im Auftrag nach Island gereist, um einzigartige Orte und Perspektiven eines gut fotografierten Landes zu finden. Ich fand mich am Diamond Beach im Süden Islands wieder, umgeben von diesen riesigen Eisstücken und hatte Mühe, die Wildheit des Ortes wirklich hervorzuheben und Größe der Eisblöcke vom Boden. Ich habe eine DJI Mavic 2-Drohne mit 28-mm-Hasselblad-Objektiv verwendet, um in den Himmel zu fliegen, um eine neue Perspektive auf den Standort zu erhalten. Dieser spezielle Rahmen hat mich wirklich angesprochen, da er mehrere Elemente kombiniert. in einem kraftvollen und wilden Bild und gleichzeitig eine sehr beruhigende abstrakte Fotografie."

Eisfischen auf dem gefrorenen Meer

Genau wie das Fotografieren erfordert das Eisfischen Zeit und Geduld, um es zu meistern, und das fasst dieser Gewinner aus der Kategorie Menschen gut zusammen .

„Wir fuhren die Notsuke-Halbinsel hinunter, eine Sandbank, die in die Nemuro-Straße an der Ostküste von Hokkaido ragt. Unser primäres Ziel war es, die eleganten Rotkronenkraniche, riesigen Steller-Seeadler und andere Wildtiere zu fotografieren. Das Meer war zugefroren und mehrere Eisfischer waren draußen in der Bucht und fischten nach Wakasagi, kleinen Fischen, die sich in großen Schwärmen unter dem Eis versammeln. Ein Fischer macht ein Loch mit einer Schnecke und lässt eine Schnur mit farbigen Ködern und Ködern herunterfallen. Mehrere Fischer hatten kleine Zelte zum Schutz errichtet Aber dieser Mann trotzte dem Wetter. Mit seiner Ausrüstung auf einem kleinen Schlitten saß er einfach da – und wartete – und sah sehr kalt aus. Ich legte mich auf das Eis, um eine Aufnahme von einer Aktivität zu machen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. "

Vietnamesin in traditioneller Kleidung

In der Kategorie People wurde das Foto von Walter Monticelli auf den zweiten Platz gekürt. Es wurde im Palast der Kaiserstadt Hue, Vietnam, aufgenommen und zeigt eine Vietnamesin in traditioneller Kleidung.

"Als ich zwischen chinesisch inspirierten Tempeln im Palast der Kaiserstadt Hue in Vietnam ging, hörte ich in der Ferne eine schwache Melodie. Dem Klang folgend erreichte ich einen Raum, in dem eine Gruppe von Frauen in traditioneller Kleidung mit traditionellen vietnamesischen Instrumenten lokale Musik spielte." Ich stand eine Weile da und nahm den Klang wahr, als ich bemerkte, dass diese Dame neben dem Eingang saß und die Musik ihrer Freunde genoss.Sie war sehr elegant in ihrer Haltung, die die Melodie, die in der Luft widerhallte, wunderbar ergänzte. "

Der Bootsmann

Diese Art von Foto gibt einen Vorgeschmack auf das lokale Leben und ist eines von vielen tollen Fotos, die die Jury des diesjährigen Wettbewerbs gesehen hat.

Hier sieht man einen einheimischen Bootsmann im abgelegenen Norden Myanmars, der einen herausfordernden Wasserkanal mit Felsen und Stromschnellen bewältigt.

„Ich war in Putao, einer abgelegenen Region im äußersten Norden von Myanmar, um eine Insel zu erreichen, auf der Mönche zu einem buddhistischen Schrein pilgern. Die Gegend war von einer starken Spiritualität umgeben und die Erkenntnis, dass die Reise ein Abenteuer sein würde fand, wer mich dorthin bringen konnte. Ich war erstaunt über sein Geschick, wie er durch Stromschnellen und Felsen navigierte, die aus seichten Gewässern hervorragen. Er wirkte kühl und ruhig, obwohl ich befürchtete, dass wir kentern könnten. Ich wollte ein Foto von ihm machen, der sich auf das Manövrieren konzentriert das Boot und vermittelte seine Leichtigkeit in den Turbulenzen mit nur rudimentärer Ausrüstung, einem alten kleinen Motor und einem abgenutzten Holzboot. Er war mit Intuition und Erfahrung verbunden. Das Foto war eine echte Herausforderung für mich, da das Boot durch das Wasser schwankte und drehte. I fing ihn ein, indem ich mich tief beugte, um mich zu stützen und seine königliche Haltung zu zeigen."

Der Portfolio-Gewinner

Andro Loria wurde als Gewinner in der Kategorie Portfolio ausgewählt . Diese Kategorie erforderte eine Sammlung von Bildern mit bis zu 10 Fotos, die ein Reiseziel zeigen und die Highlights der Gegend aufzeigen.

„Die Bilder wurden alle in Island aus einem kleinen Flugzeug auf meinen Reisen im Sommer und Herbst des letzten Jahres aufgenommen. Island ist einzigartig, da es eine große Vielfalt an Landschaftstypen in relativ kurzer Entfernung bietet. Man sieht Wüsten, Vulkane, Gletscher, Berge, geflochtene Flüsse und Seen, Meeresküste und Hochland, alles in einem Flug. Es ist wie ein Kontinent im Miniaturformat. Und was für ein erstaunlicher Kontinent es ist."

Farbkessel

Ein weiteres Bild aus Andro Lorias Portfolio zeigt die Schönheit Islands und die atemberaubenden Farben, die die Natur hervorbringt.

"Gletscherkessel am Rande eines Gletschers (diesmal näher an der Südküste) sehen aus wie ein Kaleidoskop von Farben. Kessel sind kleine Gletscherseen, die von einem sich zurückziehenden Gletscher gebildet werden. Die Farbe der Seen wird durch Schlick und Mineralien geliefert. Typischerweise ist die Farbe beginnt bei milchig-beige, wenn die Schlammpartikel am größten sind und geht bis hin zu klarem Blau, wenn die Partikel am kleinsten sind, sodass man die Richtung des Wasserflusses zwischen diesen Kesseln sehen kann Ein Vogelschwarm (Seeschwalben), weiße Punkte auf der Oberfläche von der blaue See oben links zeigt den Maßstab. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug - Cessna 172, Juli 2020"

Herbsthighlights

Dieses preisgekrönte Foto zeigt die brillanten Landschaften Islands, durchsetzt mit Dampf aus geothermischen Quellen in der Umgebung.

"...später Herbstschnee und tiefstehende Sonne markieren Berge und Dampf aus geothermischen Schloten im isländischen Hochland, Landmannalaugar-Gebiet. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug - Cessna 172. Oktober 2020"

Gletscherfraktale

Dieses Luftbild könnte problemlos neben die besten Drohnenfotos aller Zeiten aufgenommen werden . Ein weiterer preisgekrönter Blick auf Island und die erstaunlichen abstrakten Ansichten, die von der Welt um uns herum geschaffen wurden.

"...schlickfarbene Bäche eines Gletscherflusses bilden erstaunliche Muster einer riesigen natürlichen abstrakten Kunst an der Südküste Islands. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug (~2000ft), Cessna 172, Skeiðarársandur, Island, Juli 2020"

Farben des Sommers

Die Fotos von Andro Loria zeigen sicherlich die vielen Farben und atemberaubenden Aussichten, die Island zu bieten hat.

"Isländischer Gletscherfluss, gefärbt von eisenreichen Mineralien, fließt ins Meer, um ein einzigartiges Muster einer natürlichen Abstraktion zu schaffen. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug - Cessna 172. Südküste Islands, Juli 2020."

Herbstlicht

Die Jury war beeindruckt von der unglaublichen Auswahl an Landschaften in dieser Auswahl an Portfoliofotos.

Mit einer Mischung aus abstrakten, wirbelnden Farben mit gefrorenen Geysiren gefüllten Ausblicken, einschließlich erstaunlicher Berggebiete

"Isländisches Moos ist erstaunlich, fast leuchtend und verleiht den wasserreichen Teilen des Hochlandes eine erstaunliche Farbe. Hier hebt die Spätherbstsonne das Moos an den Berghängen hervor, das mit dem tiefen Blau des Wassers im alten Kratersee kontrastiert. Cessna 172. Oktober 2020"

Gletschervögel - real und abstrakt

Es mag schwer sein, die Farben und Formen in diesem Bild zu erkennen, aber der Fokus liegt tatsächlich auf den Vögeln unten.

"Möwen (große weiße Punkte in der Mitte und ein fliegender, und kleinere Vögel links von der Mitte zeigen den Maßstab dieses natürlichen abstrakten Flusses mit Falten des Flusses in Form eines Vogels mit Flügeln. Südküste Islands. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug, Cessna 172, Island , Okt. 2020"

Herbst in Island

Im Herbst scheint Island besonders schön zu sein.

"...- Herbstschnee und tiefstehende Sonne verwandeln die Landschaft und Farben des Hochlands in Landmannalaugar, Island. Siehe drei kleine weiße Punkte (Schwäne) auf der linken Seite des Sees für die Skalierung. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug - Cessna 172. Oktober 2020"

Alter Krater

Die von Menschenhand geschaffene Straße, die durch dieses Gebiet führt, verblasst angesichts des riesigen Kraters in der Nähe. Die Aussicht vom Himmel ist eindeutig unglaublich.

"...frischer Schneepulver und tiefstehende Herbstsonne markieren einen alten Krater und einen Teil des Lavafelds nördlich von Landmannalaugar, Island. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug, Cessna 172, Island, Oktober 2020"

Cloud-Küche

Es ist keine Überraschung, dass die Fotos von Andro Loria als Gewinner ausgewählt wurden, wenn man die Gesamtheit der Bilder betrachtet. Ein brillantes Portfolio und ein erstaunliches Thema.

"...Dampf aus geothermischen Quellen steigt an windstillen Spätherbsttagen bis zu niedrigen Wolken auf, während sich alles in eine dünne Schneedecke verwandelt. Landmannalaugar-Gebiet, isländisches Hochland. Luftaufnahme aus einem kleinen Flugzeug - Cessna 172. Oktober 2020"

Eine Reihe auskragender und sich verschiebender horizontaler Ebenen

Auch urbane Landschaften können schön sein, wie das Foto von Clara Dip Wan Cheung beweist, das in der Kategorie Urban als Sieger gekürt wurde.

"Auf einer Abschlussreise nach Valencia in Spanien machten wir Halt bei Veles e Vents, einer ultramodernen Architektur mit einer Reihe auskragender und sich verschiebender horizontaler Ebenen, die vom britischen Architekten David Chipperfield entworfen wurden. Die Aufnahme meiner Freundin Sarah, die die erste Treppe des horizontale Plattformen mit Blick auf die ununterbrochene Aussicht auf das Mittelmeer von Veles e Vents beschreiben perfekt das Gefühl des Abschlusses – das bestärkende Gefühl zu wissen, dass wir einen Schritt in die Zukunft machen, in der alles möglich ist, was wir nie für möglich gehalten haben."

Sonnenuntergang in Rainham, England

Sonnenuntergang über einer künstlichen Landschaft. Dies ist das Zweitplatzierte aus derselben Kategorie.

"Das Bild wurde mit der British Rail über die Brücke in Rainham aufgenommen. Die Sonnenuntergangsposition ist nur eine Woche im Jahr zu sehen und hängt vom Wetter ab. Außerdem fuhr der Zug (Southeastern High Speed Class 395 Javelin) alle 20 bis 30 Minuten vorbei. Ich habe diese Aufnahme zwei Monate zuvor geplant und musste die ganze Woche dort sein. Ich suche gerne nach besonderen Stellen, die noch niemand fotografiert hat. Ich probiere auch gerne verschiedene Brennweiten und verschiedene Winkel aus. Verwenden Sie zum Beispiel ein Weitwinkelobjektiv für Wildtiere und Teleobjektiv für Landschaften."

Die Aussicht vom 5. Stock des ChanMyae Guest House in Downtown Yangon

Eine wunderbar farbenfrohe Stadtlandschaft, die von der umgebenden Natur befleckt ist.

„In Yangon passiert so viel im Erdgeschoss, dass man nicht nach oben schauen könnte. Nachdem ich mich für ein günstiges Gästehaus in den oberen Stockwerken einer hektischen Straße in der Innenstadt entschieden hatte, fand ich mich fünf Stockwerke über dem Straßenniveau mit einem noch emotionaleren Blick wieder Die ehemals prachtvollen Fassaden der gegenüberliegenden Gebäude hatten sich in eine Art ungewollter vertikaler Großstadtdschungel verwandelt, in dem Bäume und Pflanzen aus den Ritzen der grünen und verblassten gelben Wände wuchsen Foto, das sich aus dem Hostelfenster lehnte, aber ich bemerkte nicht einmal, dass sich das Paar unten links auf der Aufnahme unterhielt, bis ich es später am Tag erneut ansah."

Ein einsames Kaninchen

Dieses wunderschöne Foto von Mitchell Lewis wurde zum Gewinner der Kategorie Wildlife gewählt und es ist leicht zu verstehen, warum.

„Das ganze Frühjahr über besuchte ich den Richmond Park bei Sonnenuntergang und versuchte, ein Bild in goldenem Licht einzufangen. Obwohl Richmond für seine vielen Hirsche bekannt ist, konzentrierte ich meine Aufmerksamkeit darauf, Zeit mit einer großen Kaninchenkolonie zu verbringen, die im Zentrum von Da ich über einen Zeitraum von zwei Monaten zwei bis drei Nachmittage pro Woche mit den Kaninchen verbracht habe, konnte ich ihnen ziemlich nahe kommen, ohne ihr natürliches Verhalten zu stören. Dieser Bildstil ist nur erreichbar, wenn die Bedingungen gerecht sind Endlich, an einem perfekten Juninachmittag, bekam ich eine Pause in den Wolken, als die Sonne unter dem Horizont unterging und einen strahlenden goldenen Schein ausstrahlte. Ich kroch mit meinem 200-600-mm-Objektiv zu den Kaninchen und schoss ein paar ab Ich konnte diesen Moment einfangen, als ein Kaninchen auf der Lauer sitzt und die letzten Minuten des Lichts genießt, bevor die Sonne unter die Baumgrenze sinkt."

Ein Fischadler fängt einen Fisch in Avimore, Schottland

Timing ist alles, wie dieses Foto eines riesigen Fischadlers im Flug beweist.

„Ein glücklicher Fischadler auf der Suche nach seinem Frühstück stürzte auf einen See, um eine Kleinigkeit zu essen, und flog mit einem Fisch in jeder Klaue davon. Diese Action-Aufnahmen zeigen den prächtigen Vogel auf seiner Jagdmission über dem Wasser in Schottland. die Leidenschaft und meine Geduld haben sich ausgezahlt. Dies ist eine meiner Traumaufnahmen. Fischadler wandern jedes Jahr von Afrika nach Schottland, also habe ich ungefähr 2,5 Jahre darauf gewartet, diese Aufnahme zu bekommen. Ich habe ab 4 Uhr morgens auf den Vogel gewartet, ich Ich habe den ersten Sprung um 5 Uhr morgens gemacht, aber es war ein verrauschtes Bild aufgrund von schwachem Licht. Ein anderer Vogel kam und dieses Mal bekam ich die Aufnahme. Ich war getarnt und verwendete Geräte sind Sony a7r iv und 200-600G-Objektiv. Meine Kamera war in a fixiert Stativ mit Kardankopf."

Hummel und Blumen

Bienen sind ein wichtiger Teil unseres Ökosystems, daher ist es großartig, sie in Aktion zu sehen. Umso mehr, wenn sie so aus nächster Nähe erwischt werden.

"Ich gehe oft raus und suche nach Naturaufnahmen. Dieser Tag war ein besonders guter Tag ohne zu viel Sonnenlicht. Dieser Ort hatte unglaublich bunte Blumen und faszinierende Töne und Hummeln genossen sie. Die auffälligen Farben der Blumen waren ein toller Kontrast zu den Hummelfarben und sie funktionierten gut zusammen. Ich musste etwas Dunkelheit in der Aufnahme erzeugen und habe meine Kompensation reduziert. Ich habe auch ein Makroobjektiv verwendet. Es war nicht einfach, diese Aufnahme zu machen. Ich habe ungefähr 50 Einzelfotos gemacht und dies war mein Favorit wegen des Winkels, den ich erreicht habe."