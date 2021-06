Sind Ihre Haustiere so lustig wie die bei den Comedy Pet Photo Awards 2021?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Comedy Pet Photo Awards würdigen die besten amüsanten Fotos von Haustieren. Der diesjährige Wettbewerb hat bereits einige echte Verkorker, wie Sie sich vorstellen können.

Teilnehmer des Wettbewerbs haben die Chance, 2.000 £ als Hauptpreis zu gewinnen, wobei die Finalisten im Oktober und die Gewinner kurz darauf im November bekannt gegeben werden. Der Wettbewerb ist bis August geöffnet. Wenn Sie also der Meinung sind, dass Ihr Haustier ein Gewinner ist, machen Sie mit.

In der Zwischenzeit zeigen wir einige der aktuellen Teilnehmer, also bereiten Sie sich auf ein gutes Lachen vor.

Welpen lachen

Hassan ist eindeutig ein lebenslustiger Welpe und einer, der aussieht, als würde er auch ernsthaften Unfug treiben.

Arthur Carvalho de Moura, der Fotograf für dieses Foto, erklärte die Herausforderungen beim Versuch, einen überbegeisterten Welpen zu fotografieren:

„Dieses Foto wurde um 8 Uhr morgens im Haus meiner Großmutter aufgenommen. Hassan ist ein sehr aufgeregter Hund, es war fast unmöglich, ihn zu fotografieren, also versteckte ich mich und rief ihn im Hof an, der Welpe kam angerannt, schaute in die Kamera und lächelte. "

Hugo der Fotobomber!

Wir freuen uns immer über einen guten Fotobombing-Schnappschuss. Und gerade als diese beiden Leute versuchten, für einen schönen Schnappschuss zu posieren, beschloss dieses verrückte Hündchen, in den Rahmen zu springen.

Die Fotografin Chloe Beck sprach über das, was passiert ist:

"Das sind meine beste Freundin Faith und ihr Ehemann Alex... Und ihr frecher Sproodle, Hugo. Faith wollte ein Foto zu einem besonderen Anlass - ihrem ersten Ausflug nach 14 Monaten Schutz zu Hause. Hugo sprang gerade in den Rahmen richtigen Moment! Er ist ein Lockdown-Welpe, also hat er sich noch nicht ganz an die Aufregung gewöhnt, mit anderen Menschen zusammen zu sein."

Entschuldigung - könnten wir bitte unseren Ball zurückhaben?

Wir haben jetzt einige dieser Art von Fotos gesehen. Hunde, die Statuen mit echten Menschen verwechseln, mit amüsanten Ergebnissen.

Hier versuchen zwei vierbeinige Kumpels (Star und Will) mit enttäuschenden Ergebnissen, eine Statue dazu zu bringen, einen Ball für sie zu werfen.

Das ist normal oder?

Manche Katzen mögen es, eine gute Box zum Sitzen zu finden, aber nicht Casey. Am liebsten balanciert sie unsicher auf einem Katzenkratzbaum. Vielleicht gibt der nach oben gerichtete Blutfluss eine neue Perspektive auf die Welt?

Insiderwitz

Hier gibt es nichts zu sehen, außer einem Pferd, das seinen Besitzer anlacht.

Holly Taylor aus Australien sagt, diese Art von Begegnung sei ein täglicher Kampf mit ihrem frechen Pferd.

Kann mich nicht dazu bringen, menschlich zu werden!

Wir hatten einmal so eine Katze. Sie vergaß, was sie mitten in der Reinigung tat, und saß ewig mit herausgestreckter Zunge da.

Bailey, die Katze, ist hier zu sehen, wie sie sich unter ein paar Decken kuschelt, die auf der Besitzerin Laura Pickup liegt und sich nicht für Liebe oder Katzenfutter bewegt.

Ich hole den Ball!

Einige Hunde genießen ein gutes Apportierspiel und Molly the Springer Spaniel ist eine solche Kreatur.

"Ich mache viele Action-Aufnahmen von meinen Hunden und ab und zu taucht ein lustiges Foto auf. Ich denke, es fasst meinen Springer perfekt zusammen."

Störe nicht

Lulu, die Katze, sieht vielleicht aus, als wäre sie verwöhnt, aber warum nicht? Sie sieht sicherlich nicht gerade erfreut aus, aus ihrem Schlaf gestört zu werden. Nervige Menschen.

Ich helfe beim Homeschooling, wenn du den Tee teilst

Hier sieht es so aus, als ob der beste Freund des Mannes bereit ist, dieser jungen Dame bei den Hausaufgaben zu helfen. Der Grenzterrier Trooper ist eindeutig ein guter Junge.

Anscheinend hat die Familie einen Kosenamen für ihn, wenn er dieses Gesicht verzieht - Professor Sir Didymus.

Eddie die Katze

Mike und seine Katze Eddie sind anscheinend oft beim Chillen auf dem Sofa zu finden und schauen sich einen guten Film an. Hier genießt Eddie besonders The Crying Game.

Fotobombe

Eine weitere Fotobombe, außer dass es diesmal so aussieht, als würde das nächste pelzige Hündchen versuchen, ein Selfie zu machen, während es gleichzeitig durch die Luft springt. Wir lieben die Energie von diesem und wünschten, wir wären so glücklich.

Neugierige Küken

Was passiert, wenn Sie zwei winzigen Küken etwas Fernsehen zum Fernsehen geben?

"Cutie und Speedy sind zwei Küken, die aus Eiern geschlüpft sind, die im August 2020 zu Hause in einen Inkubator gelegt wurden. Die ersten 3 Monate verbrachten sie die meiste Zeit mit mir. Sie liebten es einfach, auf den Bildschirm meines iPads zu schauen, wenn ich auf E-Mails antwortete oder chatten auf FaceTime. Auf dem Foto sind sie erst 9 Tage alt. Sie waren neugierig auf alles um sie herum. Eines Morgens habe ich ein Youtube-Video mit einem "Henne-Sound-Effekt" eingestellt. Ich wollte sehen, was als das einzige "lebende Wesen" sie passieren würde gewohnt war, war ich. Ihre Reaktion war unübertroffen!"

Ninja-Ratten

Memphis Morey hat zwei Ratten, die gerne miteinander kämpfen. Gelegentlich halten sie so an, um sich auszuruhen. Auf dem Standfoto sieht es so aus, als wären sie zwei Liebende, die sich umarmen, aber eigentlich ist es nur eine Pause in ihrer Spielzeit, bevor sie wieder loslegen.

Gib mir etwas Aufmerksamkeit!

Dieser Hund sieht aus, als hätte er ein paar zusätzliche Zähne bekommen, um die Aufmerksamkeit seines Herrn zu erregen, obwohl er in Wirklichkeit nur versucht, die Augen vom Fußball im Fernsehen abzulenken.

Mit Augen, die sagen "Bitte spiel mit mir!" wie kann jemand widerstehen?

Schreiben von Adrian Willings.