12 tolle Fotos vom Wettbewerb „Milchstraßenfotograf des Jahres 2021"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Reisefotografie-Blog Capture the Atlas veranstaltet jedes Jahr einen Preiswettbewerb, um den Milchstraßenfotografen des Jahres zu finden .

In diesem Jahr wurden 25 der besten Fotos aus Beiträgen aus aller Welt ausgewählt. Fotografen aus 12 Ländern, darunter USA, Australien, Neuseeland, Chile, Iran, Türkei, Brasilien, Spanien,

Italien, Slowenien, die Schweiz und Griechenland haben ihre Bilder eingereicht.

Wie Sie sehen werden, ist die Qualität dieser Bilder erstaunlich.

Cadini di Misurina, Dolomiten

Dieses Foto wurde in Cadini di Misurina, Dolomiten in Italien vom Fotografen Stefano Pellegrini aufgenommen.

Es zeigt einen fantastischen Blick auf die Milchstraße über den italienischen Berghang. Dieses Foto war jedoch nicht leicht zu erstellen, wie der Fotograf erklärt:

"Dies war von einer großartigen Milchstraßenfahrt in den italienischen Dolomiten, obwohl es aufgrund des Wetters einige Herausforderungen gab. Zuerst habe ich dieses Bild im Mai gemacht, als der Schnee fast geschmolzen war, also musste ich den Aufstieg zu" Auronzo “zu Fuß statt mit dem Schneemobil. Außerdem war der Weg schwierig, weil ich ihn mitten in einem schweren Schneesturm gelaufen war.

Glücklicherweise öffnete sich der Himmel, als ich oben war, vollständig, ein gutes Zeichen für die Nachtaufnahmen. Nach einer kurzen Pause im Winterhaus begann ich um Mitternacht die Wanderung zu diesem spektakulären Ort. Als ich vor Ort war, waren die Kompositionsmöglichkeiten sehr begrenzt. Dieser im Sommer sehr beliebte Ort war ganz anders schneebedeckt. Der gesamte Kamm war mit einer 3-Meter-Schicht geschwollenen Schnees bedeckt, die es sehr gefährlich machte, zu nahe an den Rand zu kommen. Ich habe die Kamera so nah wie möglich am Rand platziert, um die Bergkette einzufangen, und bin dann ganz nach rechts gegangen, um die Aufnahme mit mir selbst abzuschließen. "

Die vergessene Seite der Insel Kanagaroo

Aufgenommen auf Kangaroo Island in Australien, ist dieses Bild aus mehreren Gründen großartig. Es bietet nicht nur einen fantastischen Blick auf die Milchstraße, sondern auch auf ein Gebiet, das glücklicherweise nicht von den Bränden berührt wurde, die zu dieser Zeit andere Gebiete von Oz verwüstet hatten.

"Dieses Bild wurde am Baudin Beach auf Kangaroo Island aufgenommen. Dieser Teil der Insel war zum Glück nicht von den verheerenden Buschbränden im Jahr 2020 betroffen. Es ist eine Aufnahme des über dem Meer schwebenden aufsteigenden galaktischen Zentrums und repräsentiert die Lebensweise auf der Insel "Wo Menschen eins mit der Natur leben."

Manchmal beeindruckt nicht nur das Motiv des Fotos, sondern auch die Rahmung.

Hier nutzte Daniel Thomas Gum die Umgebung, um einen beeindruckenden Vordergrund zu schaffen, der die herrliche Kulisse ergänzt.

"Dies ist mein bisheriges Lieblingsbild in der Nachtlandschaft. Mungo ist eine 12-stündige Autofahrt von meinem Haus in Sydney entfernt, aber dieser Bortle 1-Himmel ist der beste, den ich je gesehen und nachts fotografiert habe. Ich hatte perfekte Bedingungen für drei aufeinanderfolgende Nächte , mit wirklich gutem Sehen durchweg.

In dem Moment, als ich auf diese Szene stieß, wusste ich genau, was ich wollte, um das Bild zu benennen. Es war jenseitig - denken Sie an Game of Thrones - und es stimmte perfekt damit überein, wie ich es einfangen wollte. Große, gezackte Wände umrahmten einen gewundenen Pfad, der zu einem zentrierten Turm im Westen führte. Es würde immer nur einen Weg geben, dem gerecht zu werden, und das war ein vielschichtiges Milchstraßenpanorama. "

Riaño

Beim Fotografieren der Milchstraße geht es nicht nur um gute fotografische Fähigkeiten, sondern auch um Geduld und den Umgang mit der Umwelt.

Wie Sie sich vorstellen können, erwies sich das Arbeiten unter solchen kalten Bedingungen als Herausforderung:

"Ich habe dieses Bild letzten Winter im Riaño-Gebirgsreservoir in Spanien aufgenommen. Die größte Schwierigkeit in dieser Nacht war hauptsächlich die Kälte; es war über -10 Grad. Die Feuchtigkeit im Reservoir gefror die Linse und es war schwierig, lange zu schießen Zeitspanne."

Wenn alle Sterne ausgerichtet sind

In diesem Fall sieht es so aus, als würde die Milchstraße aus einem Vulkan ausbrechen und einen unglaublichen Blick auf die Welt bieten, der perfekt von der Milchstraße zurückgeworfen wird.

Diese Gegend von Kalifornien ist aufgrund des dunklen Nachthimmels auch ein großartiger Ort, um diese Art von Bild aufzunehmen.

"Einige der dunkelsten Himmel Kaliforniens befinden sich am Highway 395 auf der Ostseite der Sierra. Dieser besondere Ort in der Nähe der Mammoth Lakes ist ein einzigartiger Ort, an dem die vertikale Ausrichtung des galaktischen Kerns der Milchstraße perfekt über einem Berggipfel und einem Berg liegt Bach mit natürlichen heißen Quellen, die in ihn fließen. "

Um tote Bäume

Tote Bäume und ein lebendiges, wachsendes Universum. Eine hervorragende Gegenüberstellung voller Farben und Intrigen.

Diese Ansicht von Java, Indonesien, zeigt sicherlich einen schönen Teil der Welt, umgeben von einem herrlichen Nachthimmel.

Beste spiegellose Kameras 2021: Die besten heute erhältlichen Wechselobjektivkameras von Mike Lowe · 27 Kann 2021

Himmel oben

In diesem Bild sitzt eine alte Kirche friedlich auf einer Koppel im Hunter Valley von NSW, Australien. Am Himmel darüber befindet sich ein wunderschöner Milchstraßenbogen, der sich eindrucksvoll über den Himmel erstreckt.

Eine wirklich wundervolle Aussicht, die klares Wetter erforderte, um einzufangen.

Paradies

Ein absolut atemberaubender Blick auf den Rand des Wassers an der Pazifikküste. Eine wunderschöne Strandszene, die durch eine unergründliche Anzahl von Sternen noch beeindruckender wird.

"Wenn ich meinen Lieblingsort auf der Erde wählen müsste, könnte dies der Fall sein. Das Hotel liegt an der Pazifikküste in der Nähe von Big Sur und bietet wirklich alles: eine wunderschöne Bucht mit smaragdgrünem Wasser, einen 80-Fuß-Wasserfall, der direkt auf den Strand fällt , eine Palme, bei der Sie sich wie auf einer tropischen Insel fühlen, und ein vollkommen dunkler Himmel, der nachts hell mit Sternen leuchtet. "

Verwüstung

Von unglaublichen Orten bis zu Orten, an denen das Land im Sterben liegt, bieten diese preisgekrönten Fotos mit Sicherheit alles.

Der Fotograf Phil Sisto sprach leidenschaftlich über den Ort dieses Fotos.

"Utah ist ein Ort, der mein Herz von Beginn meiner Reise als Milchstraßenfotograf erobert hat. Wenn ich im lichtverschmutzten Mittleren Westen lebe (ich befinde mich im Nordosten von Ohio), dauert die Fahrt von meinem Zuhause nach drei bis vier Stunden Kommen Sie an jedem Ort an, an dem Sie einen noch zufriedenstellenden Blick auf die Sterne werfen können. Aus diesem Grund mache ich mich jetzt jeden Sommer auf den Weg nach Westen und suche nach dem dunkelsten Himmel und den epischsten Orten, an denen ich fotografieren kann. "

GranTeCan

Dieser brillante Blick auf die Milchstraße wurde von Antonio Solano aufgenommen und zeigt das Observatorium in La Palma auf den Kanarischen Inseln.

Wir genießen dieses Bild, weil es einen Vorgeschmack darauf zeigt, was das Teleskop im Turm sehen muss.

Teufelshals

Für dieses Foto von Victor Lima war eine Sondergenehmigung der örtlichen Umweltbehörde erforderlich.

Es wurde in einem der Nationalparks in Brasilien aufgenommen und zeigt einen fantastischen Wasserfall, der vom Saturn und einer Masse anderer Sterne, die sich scheinbar bis ins Unendliche erstrecken, zurückgeworfen wurde.

Victor Lima sprach über die Schwierigkeiten und die Ergebnisse:

"In dem Gebiet, das den Hauptwasserfällen am nächsten liegt, bestand die große Herausforderung darin, Langzeitbelichtungsbilder mit dem starken Wasserspray von mehr als 1,5 Millionen Litern pro Sekunde zu erstellen, die durch die Wasserfälle fallen. Das Arbeiten mit Belichtungszeiten von mehr als 10 oder 15 Sekunden wurde Eine fast unmögliche Aufgabe und die Linse war nie trocken.

In diesem Bild haben wir einen der Hauptwasserfälle des Iguazu Falls-Komplexes, den „Santa Maria Jump“. Gleich über dem Herbst können wir Saturn und das Tierkreislicht sehen, das den Horizont beleuchtet. Weiter oben befindet sich der Milchstraßenkern. Wir können auch einige der Hauptemissionsnebel identifizieren, die in dieser Region des Himmels vorhanden sind. "

Navajo Nächte

Auf den ersten Blick sieht dieses Bild so aus, als wäre es auf einem anderen Planeten aufgenommen worden, aber es wurde tatsächlich in den Bisti Badlands in New Mexico aufgenommen.

Ein weiterer erstaunlicher Blick von unserem großartigen Planeten auf möglicherweise weitere Millionen in den Himmel.

Schreiben von Adrian Willings.