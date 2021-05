Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eufy-Besitzer von Heimsicherheitskameras haben Berichten zufolge einen Weg gefunden, auf EufyCam-Kamera-Feeds zuzugreifen und Videos von anderen Benutzern in einer offensichtlichen Sicherheitslücke zu speichern. Die Marke gehört Anker und ist in den USA für ihre Überwachungskameras, Video-Türklingeln und sogar ihre Roboterstaubsauger bekannt.

Wie von 9to5Mac berichtet, tauchte Eufys Sicherheitslücke am Wochenende erstmals in einem Reddit-Thread auf, in dem Benutzer aus der ganzen Welt ausführlich erklärten, was mit ihnen passiert ist. Sie beschrieben das Problem als Verstoß und sagten, sie seien jetzt besorgt darüber, dass ihre Geräte unsicher seien.

Ein Benutzer schrieb:

"Hat das noch jemand? Ich habe heute meine App überprüft (aus Neuseeland) und festgestellt, dass keines der Videos von mir stammt. Sie stammen von jemandem aus einem anderen Land (netter Mustang) - Kangaroo Cam spielt darauf an, irgendwo in Australien zu sein. Ich kann auch deren Kontaktdaten (als hinzugefügte Konten) anzeigen. Ist dies normal, um auf die Kameras anderer zugreifen zu können? "

Ein anderer Benutzer sagte:

„Im Grunde konnte ich jede Kamera sehen, ihre Glocken an der Vorder- und Hintertür, das Hauptschlafzimmer, das Wohnzimmer, die Garage, die Küche, ihre Bewegungsaufnahmen, alles. . . Ich habe mich gefragt, was los ist, da meine E-Mail-Adresse und mein Name noch angemeldet sind, und festgestellt, dass sich eine unbekannte E-Mail, wie ich vom Hawaii-Besitzer vermute, in meinem gemeinsamen Gastkonto befindet. “

Benutzer sagten auf Reddit auch, dass sie eine Nachricht von Eufy erhalten haben, in der behauptet wird, das Problem sei Teil eines Serverfehlers:

"Lieber Nutzer,

Das Problem war auf einen Fehler auf einem unserer Server zurückzuführen. Dies wurde von unserem Engineering-Team schnell behoben und unser Kundendienstteam wird die Betroffenen weiterhin unterstützen. Wir empfehlen allen Benutzern:

1.Bitte ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie die Basisstation wieder an.

2. Melden Sie sich von der eufy-Sicherheits-App ab und erneut an.

Wenden Sie sich für Anfragen an support@eufylife.com. "

Pocket-Lint hat Eufy um einen Kommentar gebeten, aber es hat Android Police bereits mitgeteilt, dass das Problem eine Stunde andauerte und keine Auswirkungen auf Babyphone-Produkte hatte.

Schreiben von Maggie Tillman.