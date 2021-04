Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Anker hat eine Webcam gestartet. Als PowerConf C300 bezeichnet, handelt es sich um eine 1080p-Webcam mit einem „eingebauten AI-Chipsatz“. Sie ist Teil der AnkerWork-Home-Office-Geräte von Anker. Das Unternehmen bietet "qualitativ hochwertige Bilder mit präziser Farbwiedergabe und beispielloser Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen". .

Der KI-Aspekt ermöglicht es der Kamera auch, das anzubieten, was Anker "Smart Framing" nennt. Es hilft Ihnen oder einer Gruppe von Personen, auf dem Bildschirm zentriert zu bleiben. Es werden auch nur die "absichtlichen Bewegungen" eines Motivs neu definiert, sodass Sie einen Schluck Wasser aus der Kamera nehmen können, ohne den Fokus zu verschieben. Weitere Merkmale der PowerConf C300-Webcam sind zwei Stereomikrofone zur Aufnahme Ihrer Stimme und drei Sichtfeldoptionen (78 Grad für Nahaufnahmen, 90 Grad und 115 Grad für ein breiteres Sichtfeld).

Die PowerConf C300 ist bei Amazon (USA) , Anker.com und ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Es kostet 129,99 USD in den USA, 129,99 EUR in Deutschland und 119 GBP in Großbritannien.

Anker kündigte auch den tragbaren Konferenzlautsprecher PowerConf S500 an. Preise und Verfügbarkeit werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Es verfügt über vier Mikrofone mit Ankers VoiceRada-Beamforming-Technologie und verbesserten digitalen Signalprozessoren. Es funktioniert mit der mobilen AnkerWork-App.

Anker sagte, dass zwei Einheiten für größere Konferenzräume gekoppelt werden können und dass die 10 Watt Leistung "großartigen Klang für Konferenzgespräche oder zum Hören von Musik bieten".

Unabhängig davon, ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder ins Büro zurückkehren, hofft Anker eindeutig, dass Sie seine AnkerWork-Produkte verwenden, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Schreiben von Maggie Tillman.