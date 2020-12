10 epische Bilder vom Wettbewerb Nordlichtfotograf des Jahres

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Reisefotografie-Blog Capture the Atlas veranstaltet jedes Jahr einen jährlichen Wettbewerb für Nordlichtfotografen des Jahres . In diesem Jahr hat der Wettbewerb Beiträge aus der ganzen Welt aus den USA, Russland, Finnland, Australien, der Antarktis und anderen Ländern eingereicht.

Mit 25 Fotografen, 18 verschiedenen Nationalitäten und einer Vielzahl von Bildern war die Auswahl des Gewinners zweifellos schwierig. Das Nordlicht ist auch nicht einfach zu fotografieren . Sie werden am besten zwischen September und April auf der Nordhalbkugel und ab März und September auf der Südhalbkugel aufgenommen, und Sie benötigen auch einen dunklen Himmel ohne Lichtverschmutzung.

Wir sammeln einige der Gewinner für Ihr Vergnügen.

Himmlischer Tanz

Dieses Bild wurde von Sergey Korolev auf der Kola-Halbinsel in Russland an der Küste der Barentssee aufgenommen. Die Kombination aus unglaublicher Lichtshow am Himmel und nebelartigem Wasser am Küstenrand führt zu einer atemberaubenden Aussicht.

Sergey Korolev erklärte, dass das Bild tatsächlich das Ergebnis von zwei Fotos ist, die zu einem kombiniert wurden - eine schnelle Belichtung, um die Lichter einzufangen, und eine lange für die Felsen.

Die Belohnung der Jagd

Ein weiterer unglaublicher Blick auf einen farbenfrohen Nachthimmel, diesmal aus Tasmanien, Australien.

Ben Maze, der Fotograf, erklärt es am besten:

"In diesem Bild ist ein Trifecta astronomischer Phänomene festgehalten, die zu einigen der besten Astrofotografiebedingungen in Australien geführt haben, nämlich dem untergehenden galaktischen Kern der Milchstraße, dem Tierkreislicht und natürlich der schwer fassbaren Aurora Australis Dies, eine funkelnde Darstellung der ozeanischen Biolumineszenz, schmückte die krachenden Wellen und fügte die Kirsche hinzu, was bereits ein atemberaubendes Erlebnis war. "

Die Farben dieses Fotos sind im Vergleich zu den üblichen Fotos mit einem grünen Farbton, den Sie bei diesen Nachtaufnahmen sehen würden, am ungewöhnlichsten.

Dracheneier

Dieses Foto ist fast jenseits der Welt mit einer erstaunlichen Eisansicht und zerbrochenen Bereichen, in denen das Eis scheinbar zerbrochen ist.

Roksolyana Hilevych erstellte diese Aufnahme mit Bildern, die auf den Lofoten in Norwegen aufgenommen wurden, und fertigte sie zusammen, indem drei Fotos für das perfekte Bild gestapelt wurden.

"Ich fand diesen unbekannten Ort auf den Lofoten, als ich mich auf den Gimsoya-Inseln bewegte. Diese Nacht war sehr kalt mit Temperaturen von bis zu -20 ° C. Es war wahrscheinlich eine der besten Shows, um das Nordlicht zu beobachten und zu fotografieren, das ich habe jemals erlebt, denn an einem Ort wie diesem ist es nicht einfach, etwas Neues mit solch einem magischen Vordergrund und dem Nordlicht der kp5 / kp6 zu finden, das die ganze Nacht tanzt. "

Antarktische Nacht

Aus der Gefrierzone der Antarktis kommt ein weiteres unglaubliches Foto mit einer bunten Aurora über dem IceCube Neutrino Observatorium am Südpol.

Es ist tatsächlich Teil eines langfristigen Zeitraffers, den Benjamin Eberhardt zu dieser Zeit bastelte, was bei extrem niedrigen Temperaturen eine schwierige Sache ist:

"... um 24-Stunden-Zeitrafferaufnahmen zu erzielen, benötigen Sie etwas Kreativität, um Ihre Geräte zu erwärmen und zu isolieren, damit sie bei Temperaturen von bis zu -80 ° C (-112 ºF) laufen und sich sogar drehen können In diesem Fall war dies eine mehrmonatige Lernkurve mit viel Versuch und Irrtum und Erfrierungen. Wenn Sie alle Herausforderungen gemeistert haben, haben Sie viele Gründe, stolz auf Ihre Aufnahmen zu sein. "

Konvergenz

Im September 2020 hat Agnieszka Mrowka dieses Bild auf dem Nordlicht in Jökulsárlón, Island, aufgenommen.

Ruhiges Wetter, ein strahlender Mond und ein herrlicher Blick auf die Gletscher rund um die Lagune führten zu einem der beeindruckendsten Bilder, die Sie wahrscheinlich von dieser Region sehen werden.

Finnland bei Nacht

Eingebettet in die kalten Wälder von Ruka, Finnland, wo die Temperaturen auf minus 36 Grad Celsius sanken, gelang es Kim Jenssen, dieses Bild des am Himmel tanzenden Nordlichts aufzunehmen.

Nachdem sie stundenlang gewartet hatten, gaben sie endlich auf und gingen nach Hause, kurz bevor dies geschah:

"Auf dem Weg nach unten sah ich etwas auf meiner linken Seite und sagte meinem Freund, er solle anhalten und warten. Plötzlich begann die Aurora zu" tanzen ", und alles, was ich tun musste, war in den Schnee zu springen, meine Kamera fertig zu machen. und schießen! Es gab keine Planung oder Zeit, sich auf die Komposition zu konzentrieren. Nach 5 Minuten verschwand das Nordlicht, aber es war eine Nacht mit einem Happy End. "

Lofoten Eislichter

Ein weiteres atemberaubendes Bild von den Lofoten. Diesmal mit unglaublich dicken Eiszapfen, die die Außenseite des Bildes umrahmen und dem Nordlicht ein interessantes Highlight verleihen.

Der Fotograf Dennis Hellwig musste geduldig sein, um dieses zu bekommen, da die Lichter vorbeifahrender Autos anscheinend die Aufnahme ruinierten:

"Eine weitere Herausforderung war die Lichtverschmutzung durch vorbeifahrende Autos (es war erst 20 Uhr und es waren immer noch viele Leute unterwegs) und andere Fotografen mit eingeschalteten Scheinwerfern. Aber am Ende lief alles gut und ich bekam mein Bild. ""

Frhlingsfeuerwerk

Dieses Foto wurde tatsächlich im April 2019 aufgenommen, dem Ende der Aurora-Saison in der Arktis. Schließlich hat sich die Geduld ausgezahlt:

"Ich jage das Nordlicht seit mehr als 10 Jahren und weiß, dass es ziemlich unvorhersehbar ist. Einige meiner besten Aurora-Aufnahmen sind jedoch tatsächlich auf unerwartete Ereignisse oder unsichere Prognosen zurückzuführen."

"Diese Nacht war eine von denen, in denen die Vorhersage ungewiss war, aber ich entschied mich für diesen fantastischen Ort namens" Ersfjordbotn ", der eine 20-minütige Fahrt von der Stadt Tromsø entfernt liegt, und ich war so froh, dass ich es getan habe Nach einer Stunde Wartezeit fand eine großartige Darstellung über meinem Kopf statt. Ich habe viele verschiedene Bilder aufgenommen, aber dieses Bild, das sich über den ganzen Himmel erstreckt und auf dem Felsen im Vordergrund steht, zeigt sehr gut, wie erstaunlich und groß die Auroren sein können. ""

Die Aurora Borealis ist für mich ein Weltwunder. Es ist die großartigste himmlische und astronomische Beobachtung, die wir mit unseren Augen machen können. Obwohl sich die meisten Nordlichter langsam bewegen oder statisch erscheinen, können Sie mit etwas Glück, wie ich es in dieser Nacht war, eine einmalige Erfahrung machen. "

"Ich denke, jeder sollte" Jagd nach dem Nordlicht "auf seine Eimerliste setzen. Es ist definitiv etwas, das man mit eigenen Augen erleben und erleben sollte."

Symphonie der Lichter

Dieses Foto von Iurie Belegurschi ist eine andere Glücksgeschichte. Nachdem sie ewig darauf gewartet hatten, dass das Nordlicht im isländischen Thingvellir-Nationalpark erscheint, gaben sie auf. Aber als das Auto auf dem Heimweg stecken blieb, tauchten endlich die tanzenden Nordlichter auf.

Als ein Traum Wirklichkeit wurde

Mohad Almehanna hat sich maximale Mühe gegeben, um die Planung zu planen und den perfekten Ort für eine großartige Komposition in Yukon, Kanada, zu finden.

Trotz aller Planung machten schwieriges Wetter und niedrige Temperaturen die eigentliche Fotografie schwierig. Das Endergebnis war die Mühe wert:

"An dem Tag, an dem ich dieses Foto gemacht habe, war das Wetter extrem schwierig. Die Temperatur lag 20 Grad unter Null und der starke Wind machte die Situation nicht einfacher. Ich hatte eine bestimmte Sicht auf das Foto, das ich wollte, und wegen des Extrems Wetter, ich musste das Foto in Etappen bauen. Viele Aufnahmen in verschiedenen Stadien des Aroura-Aufstiegs zu machen, gab mir eine gute Chance, das endgültige Foto hier zu bekommen. Das überwältigende Gefühl, das spektakuläre Phänomen zum ersten Mal zu sehen und gegen die Zeit zu rennen und Es war so aufregend, das Foto zu bekommen, dass ich es noch einmal erleben möchte. "

Schreiben von Adrian Willings.