Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich für eine Action-Kamera interessieren, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass GoPro bei weitem nicht der einzige Name ist, der großartige Kameras auf dem Markt herstellt.

Insta360 bietet eine weitere solide Auswahl an Optionen. Eine der besten Alternativen ist die faszinierende One R, eine Kamera, die die Frage, welches Objektiv Sie verwenden möchten, umgeht, indem sie ein modulares System bietet, mit dem Sie mehrere anpassen können.

Die Kamera verfügt effektiv über eine Basis, an der Sie zwei Teile anbringen - einen Bildschirm, den anderen einen Objektivkörper. Dies kann ein 360-Grad-Objektiv, ein Weitwinkelobjektiv oder ein Standardobjektiv sein, je nachdem, was Sie gerade benötigen.

Mit Insta360 werden mehrere Versionen des One R für Black Friday rabattiert, sodass Sie Einsparungen bei der Version erzielen können, die Ihrer Meinung nach am besten für Sie geeignet ist. An erster Stelle steht beispielsweise eine handliche Twin Edition der One R, die sowohl mit einem Standard-4K-Objektiv als auch mit einer 360-Grad-Alternative ausgestattet ist, damit Sie in einer Reihe von Szenarien lebendiges Filmmaterial erhalten.

Die Insta360 One R Twin Edition ist von £ 439,99 / $ 479,99 auf nur £ 373 / $ 407 gesunken, eine klobige Ersparnis, die Sie bei Amazon UK hier oder Amazon US hier finden können .

Alternativ können Sie sich für die 1-Zoll-Edition der Kamera entscheiden, die nur mit einem Objektiv geliefert wird, aber was für ein Objektiv - es ist ein von Leica hergestellter 1-Zoll-Sensor, der ehrlich gesagt atemberaubende Weitwinkelaufnahmen liefert, die sein müssen gesehen, um geglaubt zu werden.

Diese Premium-Objektivversion der Kamera bietet einen erheblichen Rabatt von £ 78,99 / $ 82,99, sodass sie nur £ 519,99 / $ 467 kostet. Sie erhalten sie hier bei Amazon UK oder hier bei Amazon US .

Wenn Ihnen dieses Leica-Objektiv aufgefallen ist, Sie aber die Möglichkeit haben möchten, ein 360-Grad-Video zu erhalten, können Sie sich für das singende Ultimate-Kit entscheiden, das mit beiden Objektiven und einem mitgelieferten Selfie-Stick geliefert wird (das wird direkt aus Ihrem Filmmaterial gemalt) und eine Speicherkarte, damit Sie sofort nach dem Auspacken fotografieren können.

Sie können das Insta360 One R Ultimate-Kit mit einem riesigen Rabatt von £ 134,96 / $ 144,96 jetzt bei Amazon UK hier oder bei Amazon US hier kaufen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.