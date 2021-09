Viel Spaß bei den letzten Finalisten der Comedy Wildlife Photography Awards

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Comedy Wildlife Photography Awards würdigen die besten amüsanten Fotos von Wildtieren. Der diesjährige Wettbewerb hat bereits einige echte Verkorker, wie Sie sich vorstellen können.

Diese Einträge umfassen alles, von einer lachenden Schlange bis hin zu einem Affen-Missgeschick. Im Vorfeld der Bekanntgabe der Gesamtsieger am 22. Oktober stehen nun die Finalisten fest.

Tom Sullam, Mitbegründer der Comedy Wildlife Photography Awards, sprach über den Auswahlprozess der Finalisten:

„Die Liste der Fotos zusammenzufassen war dieses Jahr schwieriger denn je. Es gab so viele lustige Bilder, die uns zum Lachen brachten, dass wir uns nicht auf eine Top 40 festlegen konnten – also veröffentlichen wir stattdessen die Top 42! Es war großartig zu sehen eine Reihe von Tieren, von der unglaublich seltenen bis zur bescheidenen Taube. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Öffentlichkeit als ihren Favoriten wählt und freuen uns darauf, einige dieser Bilder auf der Photography Show in Birmingham diesen September zu präsentieren."

Es ist jedoch nicht alles glitzernd, denn der Wettbewerb trägt seinen Teil dazu bei, auch Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen. In diesem Jahr spenden die Comedy Wildlife Photography Awards 10 Prozent ihrer Einnahmen an die Wohltätigkeitsorganisation Save Wild Orang-Utans , die in Borneo gute Arbeit leistet.

Wir stellen Ihnen einige der Finalisten vor, aber schauen Sie sich unbedingt die vollständige Galerie an und geben Sie auch Ihre Stimme für Ihre Favoriten ab.

Musikalische Gopher

Roland Kranitz gelang es, etwas einzufangen, das wie ein musikalischer Gopher aussieht, der ein kleines Blasinstrument im Unterholz spielt.

Lass uns tanzen

Dieses lustige Foto scheint zwei kleine Jungen zu zeigen, die eine tolle Zeit im Wasser haben.

"Zwei Kamtschatka-Bärenjunge treten für einen feierlichen Spielkampf gegeneinander an, nachdem sie erfolgreich einen reißenden Wildbach (kleinen Bach!) gemeistert haben."

Willkommen in der Natur!

Wir lieben diese Nahaufnahmen der Natur. Ansichten von Wildtieren, die Sie normalerweise nie sehen würden.

"Eine rote Damselfly begrüßt uns in der Welt der Makronatur. Es war so erstaunlich zu sehen, wie sie das Stroh hochklettert und an der Kreuzung anhält, um Hallo zu sagen!"

Autsch

Dieser goldene Seidenaffe wurde in Yunnan, China, geschnappt und sieht aus, als wäre er in einer ziemlich unbequemen Position auf einem Draht gelandet. Die wahre Geschichte sieht jedoch etwas anders aus.

"Ein goldener Seidenaffe in Yunnan China - das ist eigentlich eine Aggression, aber in der Position, in der sich der Affe darin befindet, sieht es ziemlich schmerzhaft aus!"

Unsichtbare Taube

Diese Taube sieht etwas schüchtern aus und möchte nicht fotografiert werden.

"Ich habe Tauben im Flug fotografiert, als dieses Blatt auf dem Gesicht des Vogels landete"

Ja, ich tat es

Dieses Bild aus Indonesien wurde von Dikky Oesin aufgenommen und scheint einen grünen Laubfrosch zu zeigen, der wirklich mit sich selbst zufrieden ist.

"Ein Frosch kletterte auf eine Blume von einer Pflanze, und als er es bis zum Ende schaffte, lachte er und feierte seinen Erfolg."

Sehen Sie, wer hoch springt

Einige Schlammspringer tummeln sich hier in den schlammigen Gewässern Taiwans.

Sie ziehen sicherlich einige amüsante Gesichter.

Mach dir keine Sorge. Sei glücklich!

Axel Bocker hat seine Freude an der Natur mit fantastischen Tierfotografien gefunden, darunter diese Nahaufnahme einer Libelle, die sich einfach nur zu freuen scheint, sie zu sehen.

"Eine Libelle am frühen Morgen auf einer Blume schaut in meine Kamera und es scheint, als würde sie lachen. Das Jahr 2020/2021 war wegen Corona für alle sehr hart. Aber wenn man nach draußen geht und aufmerksam die Schönheit unserer Natur beobachtet, dann scheinen die Probleme für mich weniger zu werden. Wenn ich also einen schlechten Tag habe, lässt mich dieses Bild ein Lächeln zurückgeben."

Lachende Weinschlange

Dieses amüsante Foto von Aditya Kshirsagar scheint eine Weinschlange zu zeigen, die ihr bestes Leben führt und darüber auch viel lacht.

"Rebenschlangen sind in den westlichen Ghats Indiens sehr häufig Schlangen zu sehen. Wenn sie sich ihnen nähern, zeigen sie Aggression, indem sie ihren Mund weit aufmachen. Nichts zu erschrecken vor dieser schönen harmlosen Weinschlange. Ich war glücklich, sie zu finden und lächelte und es sieht so aus, als ob er es war lächelt mich zurück."

Vorherige Eintrge

Dies war nur ein Vorgeschmack auf einige der großartigen Finalisten aus diesem Jahr. Unten sind einige unserer Favoriten aus der Vergangenheit. Es gibt sicherlich einige fantastische Naturfotografen und es ist großartig zu sehen, dass diese Fotografie manchmal auch die lustige Seite der Natur zeigen kann.

Houston - wir haben ein Problem!

Wir lieben es, wie sowohl der Vogel, der den Fisch gefangen hat, als auch der Fisch gleichermaßen überrascht von der Wendung der Ereignisse aussehen.

Dies ist nur eines der Bilder, die derzeit bei den Comedy Wildlife Photo Awards 2021 eingereicht werden, und es zeigt die Art von Heiterkeit, die wir in diesem Jahr erwarten können.

Weißkopfseeadler wird überrascht

Dieser Schnappschuss sieht aus, als würde der Präriehund mit dem ankommenden geflügelten Raubtier mit amüsanten Ergebnissen Peekaboo spielen. Dieses Bild hätte für das kleinere pelzige Lebewesen leicht ein schlechteres Ergebnis erzielen können.

Der Fotograf Arthur Trevino erklärte, was passiert ist:

„Als dieser Weißkopfseeadler seinen Versuch verfehlte, diesen Präriehund zu greifen, sprang der Präriehund auf den Adler zu und erschreckte ihn lange genug, um in einen nahe gelegenen Bau zu entkommen. Eine echte David-gegen-Goliath-Geschichte!“

Glücklich

Lassen Sie nie sagen, dass Pinguine nicht wissen, wie man Spaß hat. Hier tummeln sich einige dieser fantastischen Kreaturen in der Brandung und haben eine tolle Zeit damit.

Quarantäneleben

Diese Waschbären sehen aus, als würden sie versuchen, sich sozial vom Rest der Welt zu distanzieren, so wie wir es in letzter Zeit alle getan haben.

Kevin Biskaborn erklärt:

"Drinnen isoliert mit Ihrer Familie, die begierig ist, rauszugehen und die Welt zu erkunden? Diese östlichen Waschbären-Kits sind es auch. Gerade wenn Sie denken, dass in der Baumhöhle kein Platz mehr ist, erscheint die Waschbärmutter und zeigt, wie kompakt der Raum ist. Die Babys kletterten überall auf ihrer Mutter und einander, die Mühe hatten, genau zur gleichen Zeit einen Blick darauf zu werfen. Dieses Foto wurde im Südwesten von Ontario, Kanada, aufgenommen. Nachdem ich ein bestimmtes Gebiet mit zahlreichen Heiligtümern erkundet hatte, identifizierte ich es als einen Hotspot für Waschbärenfamilien. Da Waschbären von Höhle zu Höhle ziehen und oft nicht mehr als eine Nacht in einer bestimmten Höhle verbringen, ist das Auffinden eines Bereichs mit zahlreichen Optionen der Schlüssel zum Auffinden der Tiere.Ich bin über diese Familie gestolpert und habe sofort daran gearbeitet, die Kamera auszurichten das Loch, um einen Aufwärtswinkel zu verhindern. Als die Kamera und das Stativ fertig waren, waren die Babywaschbären extrem neugierig (und kooperativ) und streckten ihre Köpfe aus, um genauer hinzuschauen!"

Süsse Lippen

Philipp Stahr hat es geschafft, dieses amüsante Bild eines Boxfisches zu schießen, der sowohl überrascht als auch glamourös aussieht:

"Dieses Bild wurde auf Curaçao in der niederländischen Karibik aufgenommen. Kofferfische sind normalerweise schwer zu fotografieren, da sie kein Problem damit haben, dass ein Taucher in die Nähe kommt, aber wenn Sie Interesse zeigen, drehen sie immer den Rücken und nicht das Gesicht zu dir. Deshalb habe ich versucht, 0,5m über dem Fisch zu schwimmen und zeigte ihm überhaupt kein Interesse. Gleichzeitig hatte ich meine Kamera nicht vor mir, sondern unten an meiner Brust, die auf den Grund zeigte. Wann der richtige Moment gekommen war, drehte ich die Kamera um 90 Grad nach vorne und zielte und schieße, in der Hoffnung, den Fisch im Fokus zu haben. Ich hätte nie erwartet, seine schönen Lippen so nah zu haben!"

Verpasst!

Hier wurden zwei Western Grey Kangaroos mitten in einem Schrott vor der Kamera festgehalten. Während des Kampfes gelang es einem, den anderen zu verfehlen. Das Ergebnis ist dieses amüsante Bild. Ein weiterer brillanter Einstieg in den Wettbewerb.

Hallo Yalla

Eric Fisher hat wahrscheinlich lange versucht, die perfekte Aufnahme von Bären am Fluss zu machen. Hinterhältig sein und versuchen, den perfekten Moment einzufangen. Dann sieht ihn der Bär und winkt ihm zu. Wird es besser als das?

Der Insider-Witz

Eichhörnchen sind an britischen Küsten leider ein seltener Anblick, aber in den Niederlanden scheint es nicht so sehr zu sein.

Femke van Willigen hat es geschafft, diese knackige, amüsante Aufnahme eines fröhlich aussehenden Kerls zu machen, wir fragen uns, worüber sie sich so gefreut haben.

Covid-Haare

Wir alle hatten in letzter Zeit Tage wie diese, nicht wahr? Dieser rötliche Reiher sieht sicherlich abgenutzt aus, aber das ist doch so ziemlich das Leben im Jahr 2020, oder?

Doggo

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Bären zum Verstecken überreden. Das wäre wohl das Ergebnis, oder?

Esa Ringbom hat dieses großartige Foto eines Braunbären aufgenommen, der in Kuhmo, Ostfinnland, seinen Geschäften nachgeht. Wir denken, dass es eine großartige Ergänzung zu den Comedy Wildlife Photography Awards ist.

ich könnte kotzen

Schöner Tag für einen Strandspaziergang. Vor allem mit Freunden. Allerdings sind sich nicht alle einig. Das Meer macht dem Pinguin im Heck anscheinend ein bisschen übel.

Wehklage!

Wahrscheinlich die epischste Facepalm, die Sie jemals sehen werden. Dieser Eisbär hat entweder einen schlechten Tag oder hat vielleicht Kopfschmerzen?

Ein großartiges Foto einer ebenso großartigen Kreatur.

Wie die Mutter so die Tochter

Einige dieser Fotos sind amüsant, andere sind einfach süß. Dieses zeigt ein Paar asiatischer Elefanten, eine Mutter und eine Tochter, die zusammen Schwanz in Schwanz gehen.

Einfach chillen

Wir sind uns nicht sicher, ob dieser Waschbär gerade in diesem Baum chillt oder gerade herausfällt. So oder so ergibt es ein amüsantes Foto.

Ein Lachen haben

Hier gibt es nichts zu sehen, nur zwei Grizzlybären im Grand Teton National Park, die versuchen, jemandem die Reifen zu wechseln.

Oder versuchen sie vielleicht, sie zu stehlen? Sie sehen auf jeden Fall ein wenig verlegen aus.

Ein Lachen haben

Diese schottische Robbe weiß, wie man sich amüsiert. Etwas ist total urkomisch. Wir wünschten nur, er würde den Witz teilen.

Ken Crossan hat es geschafft, dieses großartige Foto als großartige Ergänzung zu den Comedy Wildlife Photography Awards zu machen. und es könnte einer unserer Favoriten sein.

Ernsthaft, würdest du etwas teilen?

Kann ich einige dieser Fische haben? Wirst du teilen? Diese malerischen Papageientaucher sind sicherlich hübsche Teufel und hervorragende Fischfänger.

Warte auf Mama, schau, was ich für dich habe!

Was für eine unglaubliche Aussicht dieser hier ist. Diese Elefanten sind nicht nur von Naturwundern umgeben, sie sehen auch so glücklich zusammen aus.

Das kühlende Wasser trägt zweifellos zum Vergnügen bei.

Ich musste lange bei der Arbeit bleiben

Dieser Typ denkt eindeutig, dass er urkomisch ist. Wir kennen das Gefühl. Du machst einen amüsanten Vaterwitz und die andere Hälfte rollt nur mit den Augen. Traurig. Keine Sorge, wir spüren Ihren Schmerz.

Makaken in Pose

Im Uluwatu-Tempel auf Bali gelang Luis Martí dieses tolle Foto eines frechen Makaken. Beim Chillen im Tempel sieht dieser kleine Kerl aus, als würde er sein bestes Leben führen.

So heiß

Wir alle genießen ein schönes, entspannendes Bad in warmem Wasser. Dieser Schneeaffe ist nicht anders. Obwohl es so aussieht, als wäre es selbst für seinen Geschmack ein bisschen zu warm.

Lachendes Nilpferd

Nilpferde haben einen schlechten Ruf, ständig hungrig zu sein. Diese beiden versuchen, diese Stereotypen stattdessen mit einigen Spielereien zu ändern.

Langeweile

Das Leben ist nicht immer lustig und banal für die Berggorillas. Dieser Kerl scheint von seinem winzigen Verstand gelangweilt zu sein.

Terry the Turtle dreht den Vogel um

Diese Schildkröte wurde in der Nähe von Lady Elliot Island, Queensland, Australien, unter Wasser geschnappt. Sie schätzten es offensichtlich nicht, dass ihr Foto gemacht wurde, aber wir sind sicher, dass Mark Fitzpatrick trotzdem mit den Ergebnissen zufrieden war.

Unfug

Die lokalen Fahrradgangs in Borneo, Malaysia, sind sicherlich behaarte kleine Kerle. Wir wetten, dass diese Zopfmakaken viel Unfug anstellen, auch wenn sie die Pedale nicht ganz erreichen können.

Smiley

Sag Cheese! Ein hübscher Sparisoma cretense weiß, wie man vor der Kamera spielt. Ein freches Grinsen und das Ergebnis ist das perfekte Unterwasserbild.

Überraschungslächeln

Der Zwergmungo taucht überraschend hinter einem Buckel auf, was dem Fotografen Asaf Sereth die perfekte Chance gibt, dieses Ass-Bild zu fotografieren.

Sie sind zweifellos genauso neugierig auf ihn wie er wie auf sie.

Harte Verhandlungen

Ein Fuchs und eine Maus unterhalten sich nett, während der kleine Pelz versucht, sich das Fressen auszureden.

Dieses Bild war vielleicht Teil der Comedy Wildlife Photography Awards, aber wir sind der Meinung, dass es gut genug ist, um einen beliebigen Wildlife-Fotografie-Preis zu gewinnen.

Absturz ins Bild

Wie oft haben Sie schon einmal ein Bild gesehen, das von einer Giraffe fotobombiert wurde? Wir wetten nicht viele.

Bald ist es Zeit aufzustehen

Dieser Waschbär ist entweder komisch stecken geblieben oder ist auf der Jagd nach leckeren Snacks. Wir sind uns nicht ganz sicher. Die Ergebnisse sind jedenfalls amüsant. Ein würdiger Anwärter auf die Comedy Wildlife Photography Awards.

Abrakadabra

Ein Paar Brauner Pelikane wurde beim Herumtollen auf dem Wasser erwischt. Der hintere sieht aus, als würden sie gleich irgendwelche Spielereien machen.

Wir alle haben diesen Freund

Mehr Braunbären-Possen, während einige Babybären sich vor der Kamera herumspielen.

Sozial ungehemmt

Auf den ersten Blick sieht dieser Chacma Pavian so aus, als würde er an Stellen kratzen, an denen die Leute nicht in der Öffentlichkeit kratzen sollten. Aber wir mögen auch, dass es so aussieht, als würde es einen Spazierstock benutzen, um sich fortzubewegen, wie ein abgenutzter alter Affe, der bessere Tage gesehen hat.

Es ist der letzte Tag der Schulferien

Dieser Beitrag zu den Comedy Wildlife Photography Awards wurde von Max Teo eingereicht und stammt aus Singapur, wo zwei glatthaarige Otter beim Kuscheln zu sehen sind. Obwohl wir nicht sicher sind, ob es jemand zu schätzen weiß.

Unfug

Wir haben keine Worte! Kein schweres Streicheln! Komm schon, Makaken, du stehst vor der Kamera, bitte benimm dich.

Ruhig bitte

Dieser Turmfalke scheint nach Ruhe zu suchen, während er die Landschaft überblickt, nach Beute sucht oder vielleicht einfach nur einen schönen neuen Platz zum Sitzen nimmt.

Keine Pinguine hier drunter!

Pinguine können sich unter Ihrem Auto verstecken. Sie können sich alternativ auch einfach unter der nahegelegenen Beschilderung verstecken.

Wie kann ich fliegen?

Dieses fantastische Foto von Nader Al-Shammari zeigt ein Uhu-Küken, das anscheinend versucht, das Fliegen zu lernen, und sich vor dem Start auf einen kleinen Anlauf vorbereitet.

Bitte soziale Distanz!

Komm jetzt! Gib mir etwas Platz. Weißt du nicht, dass es 2020 ist und du dich sozial distanzieren solltest?

Diese Rosenringsittiche wurden von Petr Sochman im Kaudulla Nationalpark, Sri Lanka, wunderbar fotografiert.

Ich bin Champion

Eine fröhliche Feier im Jigokudani Monkey Park, Japan, als Schneeaffe feiert ein wunderbar befriedigendes Bad in angenehmen lokalen Gewässern.

O Sole Mio

Dies ist ein Spermophile und einer, der aussieht, als ob er gebeten wurde, eine Pose einzunehmen, und sich für die süßeste entschieden hat, die er nur schaffen kann.

Es ist ein Spottvogel

Okay, das könnte also unser Lieblingsfoto sein. Ein trotziger Eisvogel missachtet die örtlichen Angelschilder und stellt die Regeln zur Schau.

Sally Lloyd-Jones musste sicher lange auf dieses Foto warten, aber es ist fantastisch.

Sonnengruß-Kurs

Dieser sehr entspannte Seelöwe wurde von Sue Hollis beim Sonnenbaden auf den Galapagos-Inseln gesichtet. Entspannung ist angesagt und dieser Kerl weiß, wie man gewinnt.

Spaß für alle Altersgruppen

Als kleines Kind dachten wir, es gibt nichts Cooleres, als eine Schaukel am Baum im Garten hinter dem Haus hängen zu haben.

Es scheint, als ob diese Langurenaffen dasselbe fühlen. Aber da sie keine eigenen Schwünge bauen können, benutzen sie stattdessen die Schwänze ihrer Freunde. Unbequemer Spaß im Überfluss.

Gesichtspflanze

Wir wissen, dass man nicht über das Elend eines anderen lachen sollte, aber es ist schwer, bei diesem Anblick nicht zu kichern

Afrikanischer Elefant, der während eines Spaziergangs versehentlich ein Gesicht pflanzt.

Versteck spiel

Hier siehst du dich an, Kind. Diese Azure Damselfly scheint Sie ins Auge zu fassen, während sie sich urkomisch an etwas Unterholz festhält.

rofl

Aufgenommen im Serengeti-Nationalpark, Tansania, liebt dieser junge Löwe anscheinend das Leben und Giovanni Querzani vermutete, dass sie auch über die Fähigkeiten des Fotografen lachen könnten.