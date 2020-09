Genießen Sie ein gutes Kichern mit den Comedy Wildlife Photography Awards

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nur wenige der letzten Jahre haben die Comedy Wildlife Photography Awards lustige Beiträge von Menschen auf der ganzen Welt angenommen, mit amüsanten Bildern von Wildtieren in allen möglichen Zwangslagen.

Zu den diesjährigen Finalisten zählen einige echte Verkorker. Wir haben einige unserer Favoriten für Sie zusammengestellt. Weitere Informationen finden Sie auf der Award-Website.

Hallo Yall

Eric Fisher hat wahrscheinlich ewig versucht, die perfekte Aufnahme von Bären am Fluss zu bekommen. Hinterhältig sein und versuchen, den perfekten Moment festzuhalten. Dann sieht ihn der Bär und winkt ihm zu. Wird es besser als das?

Der innere Witz

Rote Eichhörnchen sind leider ein seltener Anblick an britischen Ufern, aber nicht so sehr in den Niederlanden, wie es scheint.

Femke van Willigen hat es geschafft, diese knackige, amüsante Aufnahme eines fröhlich aussehenden Chappy zu machen. Wir fragen uns, worüber sie sich so gefreut haben.

Covid Hair

Wir hatten alle in letzter Zeit solche Tage, oder? Dieser rötliche Reiher sieht auf jeden Fall schlechter aus, aber das ist so ziemlich das Leben im Jahr 2020, nicht wahr?

Doggo

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Bären davon überzeugen, Verstecken zu spielen. Dies wäre wahrscheinlich das Ergebnis, nicht wahr?

Esa Ringbom hat dieses großartige Foto eines Braunbären aufgenommen, der in Kuhmo, Ostfinnland, seine Geschäfte macht. Wir denken, dass es eine großartige Ergänzung zu den Comedy Wildlife Photography Awards ist.

Ich knnte kotzen

Schöner Tag für einen Spaziergang am Strand. Besonders mit Freunden. Allerdings sind sich nicht alle einig. Am Meer fühlt sich der Pinguin hinten anscheinend etwas krank.

Wehklage!

Wahrscheinlich die epischste Gesichtspalme, die Sie jemals sehen werden. Dieser Eisbär hat entweder einen schlechten Tag oder hat vielleicht Kopfschmerzen?

Ein großartiges Foto einer ebenso großartigen Kreatur.

Wie die Mutter so die Tochter

Einige dieser Fotos sind amüsant, andere einfach süß. Dieser zeigt ein Paar asiatischer Elefanten, eine Mutter und eine Tochter, die Schwanz in Schwanz zusammen gehen.

Nur Chillin

Wir sind uns nicht sicher, ob dieser Waschbär gerade in diesem Baum entspannt oder gerade herausfällt. In jedem Fall ergibt sich ein amüsantes Foto.

Lachen

Hier gibt es nichts zu sehen, nur zwei Grizzlybären im Grand Teton National Park, die versuchen, jemandes Reifen zu wechseln.

Oder versuchen sie sie zu stehlen? Sie sehen auf jeden Fall etwas verlegen aus.

Lachen

Dieses schottische Siegel weiß sicher, wie man eine gute Zeit hat. Etwas ist äußerst lustig. Wir wünschen uns nur, er würde an dem Witz teilhaben.

Ken Crossan hat es geschafft, dieses fantastische Foto als großartige Ergänzung zu den Comedy Wildlife Photography Awards aufzunehmen. und es könnte einer unserer Favoriten sein.

Im Ernst, wrden Sie einige teilen

Kann ich einige dieser Fische haben? Wirst du teilen? Diese urigen Papageientaucher sind sicherlich hübsche Teufel und auch hervorragende Fischfänger.

Warte, Mama, schau, was ich fr dich habe!

Was für eine unglaubliche Aussicht das ist. Diese Elefanten sind nicht nur vom Wunder der Natur umgeben, sie sehen auch so glücklich zusammen aus.

Das Kühlwasser trägt zweifellos zum Vergnügen bei.

Ich musste lange bei der Arbeit bleiben

Dieser Typ denkt eindeutig, dass er komisch ist. Wir kennen das Gefühl. Sie brechen einen amüsanten Papa-Witz aus und die andere Hälfte rollt nur mit den Augen. Traurig. Mach dir keine Sorgen, wir fühlen deinen Schmerz.

Makaken macht eine Pose

Im Uluwatu-Tempel auf Bali gelang es Luis Martí, dieses fantastische Foto eines frechen Makaken aufzunehmen. Dieser kleine Kerl, der sich im Tempel entspannt, sieht aus, als würde er sein bestes Leben führen.

So hei

Wir alle genießen ein schönes, entspannendes Bad in warmem Wasser. Dieser Schneeaffe ist nicht anders. Obwohl es so aussieht, als wäre es selbst für seinen Geschmack ein Hauch zu warm.

Lachendes Nilpferd

Flusspferde haben den schlechten Ruf, ständig hungrig zu sein. Diese beiden versuchen stattdessen, diese Stereotypen mit einigen Spielereien zu ändern.

Langeweile

Das Leben ist nicht immer Spaß und Bananen für die Berggorillas. Dieser Kerl scheint sich aus seinem winzigen Verstand heraus zu langweilen.

Terry the Turtle dreht den Vogel um

Diese Schildkröte wurde unter Wasser in der Nähe von Lady Elliot Island, Queensland, Australien, geschnappt. Sie haben es offensichtlich nicht geschätzt, dass ihr Foto gemacht wurde, aber wir sind sicher, dass Mark Fitzpatrick trotzdem mit den Ergebnissen zufrieden war.

Unfug

Die örtlichen Fahrradbanden in Borneo, Malaysia, sind sicherlich haarige kleine Fäulnisse. Wir wetten, dass diese Schweineschwanz-Makaken viel Unheil anrichten, auch wenn sie die Pedale nicht ganz erreichen können.

Smiley

Sag Cheese! Eine hübsche Sparisoma-Cretense weiß, wie man vor der Kamera spielt. Ein freches Grinsen und das Ergebnis ist das perfekte Unterwasserbild.

berraschungslcheln

Zwergmungo tritt überraschend hinter einem Buckel auf und gibt dem Fotografen Asaf Sereth die perfekte Chance, dieses Ass-Bild aufzunehmen.

Sie sind zweifellos genauso neugierig auf ihn wie auf sie.

Harte Verhandlungen

Ein Fuchs und eine Maus unterhalten sich nett, während der kleine Pelz versucht, sich davon abzubringen, gefressen zu werden.

Dieses Bild war möglicherweise Teil der Comedy Wildlife Photography Awards, aber wir sind der Meinung, dass es gut genug ist, um einen Preis für Wildlife-Fotografie zu gewinnen.

Absturz ins Bild

Wie oft haben Sie jemals ein Bild gesehen, das von einer Giraffe fotobomben wurde? Wir wetten nicht viele.

Fast Zeit aufzustehen

Dieser Waschbär steckt entweder komisch fest oder ist auf der Suche nach leckeren Snacks. Wir sind uns nicht sicher. In jedem Fall sind die Ergebnisse sicherlich amüsant. Ein würdiger Anwärter auf die Comedy Wildlife Photography Awards.

Abrakadabra

Ein Paar braune Pelikane tummelte sich auf dem Wasser. Der hinter ihnen sieht aus, als würden sie gleich eine Art Shenanigans ziehen.

Wir haben alle diesen Freund

Mehr Possen von Braunbären, als einige Babybären sich damit herumschlagen, vor der Kamera zu spielen.

Sozial ungehemmt

Auf den ersten Blick sieht dieser Chacma-Pavian so aus, als würde er Orte kratzen, an denen Menschen in der Öffentlichkeit nicht kratzen sollten. Aber wir mögen auch, dass es so aussieht, als würde man einen Spazierstock benutzen, um sich fortzubewegen, wie ein abgenutzter alter Affe, der schon bessere Tage gesehen hat.

Es ist der letzte Tag der Schulferien

Dieser Beitrag zu den Comedy Wildlife Photography Awards wurde von Max Teo eingereicht und stammt aus Singapur, wo zwei glatt beschichtete Otter kuscheln. Obwohl wir nicht sicher sind, ob man es schätzt.

Unfug

Wir haben keine Worte! Kein schweres Streicheln! Komm schon Makaken, du bist vor der Kamera, bitte benimm dich.

Ruhig bitte

Dieser Turmfalke scheint nach etwas Ruhe zu fragen, während er die Landschaft überblickt, nach Beute sucht oder vielleicht nur einen schönen neuen Platz zum Sitzen hat.

Wie kann ich fliegen?

Dieses fantastische Foto von Nader Al-Shammari zeigt ein Uhu-Küken, das offenbar versucht, das Fliegen zu lernen, und sich vor dem Start auf einen Anlauf vorbereitet.

Keine Pinguine hier drunter!

Pinguine verstecken sich möglicherweise unter Ihrem Auto. Alternativ können sie sich auch einfach unter der nahe gelegenen Beschilderung verstecken.

Soziale Distanz bitte!

Komm jetzt! Gib mir etwas Platz. Weißt du nicht, dass es 2020 ist und du dich sozial distanzieren solltest?

Diese Sittiche mit Rosenringen wurden von Petr Sochman im Kaudulla-Nationalpark in Sri Lanka wunderbar geschnappt.

Ich bin Champion

Eine freudige Feier im Jigokudani Monkey Park, Japan, als Schneeaffe feiert ein wunderbar befriedigendes Bad in angenehmen Gewässern der Region.

O Sole Mio

Dies ist ein Spermophiler und einer, der aussieht, als ob er gebeten wurde, eine Pose einzunehmen, und sich für die süßeste entschieden hat, die er möglicherweise schaffen konnte.

Es ist ein Spottvogel

Ok, das hier könnten unsere Lieblingsfotos sein. Ein trotziger Eisvogel missachtet die örtlichen Fischereischilder und stellt die Regeln zur Schau.

Sally Lloyd-Jones musste zweifellos lange auf dieses Foto warten, aber es ist fantastisch.

Sonnengruklasse

Dieser sehr entspannte Seelöwe wurde von Sue Hollis beim Sonnenbaden auf den Galapagos-Inseln entdeckt. Entspannung ist der Name des Spiels und dieser Kerl weiß, wie man gewinnt.

Spa fr alle Altersgruppen

Als kleines Kind dachten wir, es gäbe nichts Cooleres, als eine Schaukel am Baum im Garten zu hängen.

Es scheint, als ob es diesen Langur-Affen genauso geht. Aber da sie keine eigenen Schaukeln bauen können, verwenden sie stattdessen die Schwänze ihres Freundes. Unbequemer Spaß gibt es zuhauf.

Gesichtspflanze

Wir wissen, dass Sie nicht über das Elend eines anderen lachen sollten, aber es ist schwer, bei diesem Anblick kein Glucksen zu haben

African Elephant pflanzt sich versehentlich auf einer Wanderung ins Gesicht.

Versteck spiel

Hier siehst du dich an, Kind. Dieser Azure Damselfly scheint Sie in den Bann zu ziehen, während er sich komisch an etwas Unterholz klammert.

Schreiben von Adrian Willings.