Erstaunliche Landschaften: Atemberaubende Ansel Adams-Fotografien in ihrer ganzen Pracht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Besuchen Sie viele Nationalparks in den USA, atemberaubende Naturschutzgebiete, in denen die Tierwelt relativ sich selbst überlassen bleibt und in denen fast an jeder Ecke eine atemberaubende Landschaft liegt, und Sie werden wahrscheinlich ähnliche Dinge finden.

Es gibt Holzhütten der alten Schule, Campingplätze und Wanderwege, denen Sie folgen können. Oft sehen Sie Fotos von, unabhängig davon, ob Sie auf Wandertafeln auf Pfaden, eingerahmt in den Speisesälen der Lodge oder auf Postkarten im Geschäft des Besucherzentrums stehen Ansel Adams. Der legendäre Fotograf reiste in viele Parks und machte Fotos, die für ihre Größe und Schönheit bekannt sind.

Das US National Archives beherbergt viele seiner Fotos aus verschiedenen Nationalparks, und wir haben hier einige atemberaubende Highlights für Ihr Sehvergnügen zusammengestellt.

neblige Berge

Diese Aufnahme zeigt, wie Adams ein echtes Auge für den Himmel hatte, in der Lage war, Wolken zu bilden und zu fließen und sie im richtigen Moment einzufangen. Dieses Bergpaar wird von einer Wolke durchzogen, die direkt aus Lord of the Rings herausschaut.

Reflektierend

Diese Aufnahme von Acoma Pueblo in New Mexico strahlt fast Wärme aus, wobei die weiße Blanchierung der niedrigen Gebäude den Glanz der Sonne widerspiegelt. Dieser Pool mit stillem Wasser im Vordergrund schafft einen Spiegel für die Welt, der das Gebäude wieder blass zeigt, und wir lieben die Lichtpalette des Fotos insgesamt.

Postkartenansicht

Dies sieht aus wie ein Standbild aus einem Animationsfilm oder einem Gemälde, so perfekt ist die Rahmung und so vielfältig sind die Profile der gezeigten Berge, während die Silhouette dieses einzelnen Baumes unten eine schöne Note bietet und die Wolke in der Mitte ist genau so, wie du es dir in deinem Kopf vorstellen würdest.

Todes-Tal

Der Death Valley National Park ist einer dieser Orte, der eindeutig benannt ist, um die Menschen vom Besuch abzubringen, aber wir besuchen ihn trotzdem, und seine anscheinend trockenen Gefilde verbergen tatsächlich eine verrückte Schönheit. Wir sind uns nicht sicher, welche unscharfen Lichtelemente sich im unteren Bereich dieser Aufnahme befinden, aber sie verleihen dem Foto ein ätherisches, magisches Gefühl.

Gelassenheit

Es gibt nichts Schöneres als einen ruhigen See, der für ein beruhigendes Bild sorgt, und dieses Foto ist ein schönes Beispiel. Sie können fast die natürliche Stille hören, die Adams umgibt, während er diese Aufnahme macht, mit den vielen verschiedenen Hügeln und Bergen, die alle zu einem See abfallen.

Eine gleitende Skala

Diese Porträtaufnahme des Damms vermittelt einen guten Eindruck davon, wie groß er war (und bleibt) - darüber zu stehen kann selbst in der Neuzeit eine schwindelerregende Erfahrung sein, muss also in den 40er Jahren noch wirkungsvoller gewesen sein Schuss wurde gemacht.

Der Himmel ist das Limit

Auch hier zeigt Adams sein einzigartiges Talent, indem er den Himmel zum wahren Star der Show macht - die grenzenlose Variation der Wolkendecke, ihre Farbe und Tiefe sorgen für ein erstaunliches Tableau. Natürlich tut es nicht weh, einen erstaunlichen Berg unter sich zu haben.

Nahansicht

Adams war vielleicht oft mit dem riesigen Ende der Skala beschäftigt, aber er hatte eindeutig auch ein Auge für Details, und Sie können sehen, warum dieser Flechtenfleck seine Fantasie erregte und sich auf einer steilen Felswand ausbreitete. Seine Textur ist genauso überzeugend und einzigartig wie die Wolken, die anderswo fotografiert wurden.

In die Kirche gehen

Aus einem anderen Blickwinkel lässt diese Struktur in Acoma Pueblo die Siedlung eindrucksvoller und strukturierter aussehen. Die Kirche hinten links im Rahmen sieht mit ihren beiden Türmen trotz fehlender Verzierung tatsächlich großartig aus.

Hinauslehnen

Auch hier zeigt Adams sein Auge, indem er die Stromleitung im Vordergrund verwendet, um den Blick zurück zum Damm und dann dahinter zu den sanften Bergen und Hügeln am Horizont zu lenken, die jeweils schwächer als die letzten sind, wenn Sie in die Ferne gehen .

Raues ueres

Aus einem anderen Blickwinkel kann man jedoch den Verfall im Hintergrund sehen, wobei der Mörtel abfällt und unten bröckelnde Ziegel zeigt. Es ist eine Erinnerung daran, dass Strukturen aus dem Westen nicht unbedingt für die Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut wurden.

Groartig ist das Wort

Wenn Sie jedoch von Tiefe sprechen, sind die Schichten und Schichten von Felswänden und Klippen in dieser Aufnahme umwerfend. Es stammt aus dem Grand Canyon National Park, einem Gebiet, von dem die Leute vielleicht nicht wissen, dass es viel mehr als nur den Grand Canyon selbst abdeckt, was erstaunliche Ausblicke wie diesen ermöglicht.

Die Elemente

Hier erhalten wir ein großartiges dreiteiliges Bild in vertikaler Richtung, wobei der See im Vordergrund zu einem plötzlichen, kargen Berg aufsteigt, der wiederum in den Himmel zeigt und den Betrachter auf diese Weise winkt. Man merkt, dass die Sonne auch hier wieder durchschaut, so schön ist das Licht.

Eine neue Landschaft

In der Zwischenzeit breiteten sich Stromleitungen über die Landschaften aus, die er fotografiert hätte, wie so viele Wanderer heutzutage wissen. Dennoch zeigt dieses Foto, dass er mit seinem Fachwissen und seinen Kamerafähigkeiten ein Foto perfekt belichten konnte, um die Stromleitungen zu einem gleichwertigen und interessanten Teil der Komposition zu machen.

Perfektion

Haben Sie jemals ein perfekteres Blatt gesehen als dieses? Es ist ein weiteres großartiges Beispiel für Adams Geduld und sein Auge, ein makelloses Blatt zu finden, in das er inmitten der zahlreichen Optionen schießen kann, die jeder Wald oder jedes Unterholz bietet.

Verdammt, das ist gro

Später in seiner Karriere, im Jahr 1941, machte Adams eine Reihe von Bildern vom Boulder Dam, auch bekannt als Hoover Dam, einem riesigen Bauwerk am Colorado River, und wir glauben, dass sie eine interessante Betrachtung dafür bieten, wie Adams das Auge eines Landschaftsfotografen anwendet eine riesige künstliche Konstruktion wie diese.

Ein schner Farn

Dieser Fünf-Punkt-Farn ist ein weiteres Lehrbuchbeispiel für eine Pflanze, die so aussieht, wie Sie es sich in Ihrem Kopf vorstellen würden. Sie ist wunderschön belichtet und hat etwas mehr Licht als Adams manchmal verwendet, um ein blendendes Bild zu erhalten.

Warenzeichen

Dieses Bild ist das Lehrbuch Adams, dessen dunkle, launische Belichtung ein atemberaubendes Tableau erzeugt und der gebänderte Felsen dieses Canyons in Arizona in unterschiedlichem Maße von der Sonne beleuchtet wird, die durch Wolken späht. Es ist ein großartiges Stück, das mit seinen berühmtesten Bildern in Bezug auf die Qualität da oben ist.

Der brand

Waldbrände können furchterregend sein, aber sie sind (bis zu einem gewissen Grad) auch ein natürlicher Bestandteil der Regeneration. Dies ist die Folge eines solchen Brandes im Glacier National Park in Montana, der im Hochformat aufgenommen wurde. Adams verleiht ihm einen massiven Maßstab. Versuchen Sie einfach zu zählen, wie viele verbrannte Bäume in diesem einen Schuss sind.

Die Tetons und der Snake River

Dieses 1942 aufgenommene Foto von Ansel Adams zeigt die Schönheit des Grand Teton National Park in Wyoming. Ein beeindruckendes Foto der Natur vom Feinsten und ein friedliches Bild einer Welt, weit weg von den Verwüstungen, die anderswo in diesem Jahrzehnt stattfanden.

Leistung

Adams mag mit Landschafts- und Naturfotografie in Verbindung gebracht werden, aber er erlebte eine Zeit des schnellen technologischen Wandels und der Ausbreitung industrieller Prozesse, und dieses Foto eines Triebwerks am Hoover-Staudamm zeigt, dass er dies nicht einfach ignorierte - es ist eine betörendes Gitter aus Drähten und Spulen.

Kircheneingang

Ein weiterer Schnappschuss von Ansel Adams aus dem Jahr 1942, diesmal in New Mexico. Hier ist die Vision eines Kircheneingangs am Taos Pueblo National Historic Landmark.

Ein einfaches Bild und doch ein hervorragend gerahmtes

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Adrian Willings.