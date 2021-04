Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt nichts Schöneres als eine Werbung für ein falsches technologisches Produkt in Schwarzweiß, um Ihnen klar zu machen, wie viel Fortschritt wir als Tech-Gesellschaft gemacht haben. Egal, ob es sich um bizarre Geräte zum Telefonieren oder um Beleuchtungsprodukte handelt, die kaum sicher aussehen, wir haben jetzt alle einen verdammt viel besseren Zugang zu zuverlässiger Technologie.

Trotzdem macht es viel Spaß und Interesse, Bilder alter Technologien zu betrachten und uns daran zu erinnern, wie die Dinge früher waren. Hier kommt der Instagram-Feed von Concept Talk ins Spiel - er ist voller erstaunlicher Fotos aus vergangenen Tagen. Wir haben es durchkämmt, um einige erstaunliche Fotos für Ihr Surfvergnügen zu finden.

Meinen Wagen aufmotzen

Fahrräder haben sich zumindest im Vergleich zu Autos kaum verändert - schließlich kann die Kerntechnologie nur so weit kommen. Trotzdem ist es eine Weile her, dass wir eine Beleuchtungsoption für ein Fahrrad wie dieses gesehen haben, die eine ehrlich gesagt erstaunliche Anzahl von Glühbirnen an Ihrem Fahrrad befestigt. Wenn die Leute besorgt wären, bei Dunkelheit gesehen zu werden, hätte dies das Problem sicherlich gelöst.

Betreiber, bitte

Dies ist ein Foto, das so weit hergeholt ist, dass es amüsant aussieht, aber diese Vorstellung davon, wie Menschen aussehen könnten, wenn sich die Mode drastisch ändert, während die Telekommunikationstechnologie verblüffend statisch bleibt, sorgt für eine amüsante Collage von Konzepten.

Space Commander

In ähnlicher Weise ist dies kein tatsächliches Design oder Prototyp eines Raumanzugs, wie wir hoffen würden, aber selbst wenn untersucht wird, wie Anzüge eines Tages aussehen könnten, ist es amüsant, wie weit es von der Basis entfernt ist.

Gemeinsames Zuhren

Wir möchten sagen, dass das einfache Aufteilen von Kopfhörern seit diesem Bild viel einfacher geworden ist, aber es ist amüsanterweise nicht wirklich so, zumindest nicht, wenn Sie immer noch möchten, dass acht Kinder dieselbe Audioquelle hören. Was auch immer für eine Lösung es gibt, sie ist wahrscheinlich zumindest ein verdammt kleinerer Anblick.

Drehen Sie die Decks

Dies könnte der prunkvollste Plattenspieler sein, den wir je gesehen haben - eine Reihe von Decks, die in etwas eingebettet sind, das nur als riesiges Marmorei bezeichnet werden kann. Wir denken, es ist nur eines der hässlichsten Teile der Innenausstattung, die es je gab.

Soziale Isolation

Die imaginären Versionen der Zukunft der Menschen sorgen immer wieder für faszinierende Vergleiche, und dieses Gemälde aus Italien ist ein perfektes Beispiel. Seine Vision von isolierten Individuen, die in persönlichen Fahrzeugen herumflitzen, die sie vom Rest der Gesellschaft abschotten, ist einerseits weit hergeholt, hat aber zumindest eine vorübergehende Ähnlichkeit mit einigen Aspekten unseres heutigen Lebens.

Grner Himmel

Die Menschen stellten sich auch gern vor, wie unsere Städte Jahrzehnte in der Zukunft aussehen würden, und diese Vorhersagen scheinen aus irgendeinem Grund oft in Richtung Optimismus zu tendieren. Daher gibt es Ideen wie diese, die besagten, dass die Wolkenkratzer, die in Städten auf der ganzen Welt hochschießen, alle von Gärten gekrönt würden, um ihre Umwelt- und visuellen Auswirkungen zu verringern. Leider hat sich dies nicht wirklich als wahr erwiesen.

Zuknftige sthetik

Autos spiegeln unsere Zeit mehr wider, als wir manchmal erkennen - ihre Designs und ihr Aussehen hängen im Allgemeinen mit der Art von Technologie zusammen, die wir als Gesellschaft kaufen und nach der wir uns sehnen. Nun wundere dich also, dass dieses Ford-Modell so funky aussieht - es stammt aus den 70ern und wir können einfach nicht genug von diesem bunten Streifen bekommen.

Neon Dmon

Der Fall dieses Neonverkäufers aus dem Jahr 1930 ist ein großartiges Beispiel dafür, wie futuristisch eine echte Retro-Technologie sein kann - die Art und Weise, wie diese Röhren mit Strom versorgt werden, ist so niedrig, dass die meisten von uns Schwierigkeiten haben würden, sie zu verstehen. Was jedoch offensichtlich ist, ist, dass es ein wunderschönes Erscheinungsbild hat, das heutzutage sicher ein Sammlerstück ist.

Ausrollen

Dies ist vielleicht das coolste Fahrzeug aller Art, das wir seit einiger Zeit gesehen haben, aber die Tatsache, dass es in den 1930er Jahren gebaut wurde, macht es fast umwerfend. Wir können die Gründe sehen, warum sich dies nicht zu einer normalen Sache entwickelt hat, aber das ist immer noch eine Schande.

Warum nicht?

Ein Burger-förmiges Telefon wurde später durch den Film Juno zu einer Ikone, aber warum nicht eine tragbare Spielekonsole in der gleichen Form? Dieses Konzeptstück ist lustig anzusehen, und Sie haben nicht das Gefühl, dass die beiden Tasten und ein D-Pad viel Spaß machen würden, aber es ist auf jeden Fall unvergesslich.

Chunky Chic

Ist dies ein großartiges Stück wissentlich kitschiges Design mit riesigen Knöpfen, die einzigartig sind und Spaß machen, oder eine hässliche Monstrosität mit Knöpfen, die niemals irgendwo wiederholt werden sollten? Am Ende des Tages müssen wir das vielleicht nur Ihnen überlassen.

Videosphren

Sphärische Fernseher sind ein Gesetz für sich. Wir wissen, dass sie weder ergonomisch noch für Betrachtungswinkel sinnvoll sind, aber wir können uns nicht helfen, wenn wir sagen, dass sie einfach nur gut aussehen. Würden wir uns jetzt einen Film ansehen? Natürlich nicht. Hätten wir eine als interessantes Kunstwerk? Gut möglich.

Nap Pods

Dieses Konzept für eine Nickerchen-Kapsel sieht jetzt mächtig vorausschauend aus. In Bezug auf das Design mag es nicht richtig sein, da das bauchige Aussehen überhaupt nicht mehr in Mode ist, aber seit Google seinem riesigen Campus im Silicon Valley bekanntermaßen Nickerchenstationen hinzugefügt hat, sind Nickerchen-Pods zumindest akzeptiert, wenn nicht sogar beliebt.

Eine ziemliche Hhle

Die Vorstellung dieses Künstlers, wie eine ideale Höhle aussehen würde, lässt uns vor Neid sabbern. Wenn Sie den Flippertisch mental auf eine Spielekonsole aufrüsten, ist dies nicht so weit entfernt von dem, was die Leute heutzutage anstreben, so sehr seine Ästhetik wild ist. Wer möchte nicht einen Poolraum?!

Blumig

Im Gegensatz dazu ist dieses einfache Bild eines Telefons aus den 70er Jahren eine nützliche Erinnerung daran, dass tatsächliche physische Technologie aus vergangenen Jahrzehnten oft überwältigend oder sogar offen ein bisschen hässlich sein kann. Wir sagen nicht, dass Blumendrucke und Muster immer düster sind, aber wir sind uns auch nicht sicher, ob wir dieses Telefon in unserem Haus haben wollen.

Glatt

Abgesehen von Elon Musks Torheit in Form des Cybertruck ist es fair zu sagen, dass das Autodesign in den letzten Jahrzehnten viel weniger interessant geworden ist, wie dieses wunderschöne Modell zeigt. Es war vielleicht kein Bestseller, aber wir können nicht sehen, dass jetzt ein so radikales Design entsteht.

Spielgert

Wir lieben dieses Bild, weil wir wissen, dass es zu seiner Zeit der Höhepunkt der Raffinesse war. Dies ist jemandes erstaunliches Rig, auf dem Flugsimulatoren gespielt werden können, selbst wenn ein moderner PC-Spieler bei der Idee schnauben würde. Vergleichen Sie diese klobigen Monitore mit modernen Ultra-Wide-Optionen, und Sie werden die Definition des Fortschritts sehen.

Zusammensto der Kulturen

Wir mögen dieses Bild dafür, wie veraltet verschiedene Elemente davon sind - insbesondere der Kontrast zwischen dem futuristischen Fernsehgerät (für die damalige Zeit) und den Puppen, die rechts in den Regalen standen - und zeigen, wie schnell die Technologie im 20. Jahrhundert voranschreitet.

Essensmagie

Das Cover dieses Buches ist eine großartige Erinnerung daran, wie Mikrowellen das Spiel verändert haben, als sie zum ersten Mal allgemein verfügbar und erschwinglich wurden. Sie beschleunigen einige Arten der Essenszubereitung bis zu dem Punkt, an dem junge Menschen möglicherweise wirklich daran erinnert werden müssen, dass die Technologie nicht nur Magie ist.

Interessantes Marketing

Der Audiomixer selbst mag vorne und in der Mitte sein, aber das hindert uns nicht daran zu glauben, dass wir keine modernen Unternehmen sehen können, die ihr Produkt mit dem Bild von jemandem vermarkten, der einen Joint im Hintergrund genießt - vielleicht sind das nur wir!

Laut genug?

Dieses Foto aus dem Mitsubishi-Archiv zeigt auf spielerische Weise, wie groß ein Lautsprecher werden kann, wenn Sie die Grenzen des Vernünftigen überschreiten. Wir sind uns nicht sicher, wie es sich anhört, aber wir können uns den Schmerz jeglicher Art vorstellen von Interferenzen, die in sie einspeisen.

Blenden

Welchen besseren Weg gibt es, um Ihre HiFi-Anlage wie Philips hier zu vermarkten, mit einem rötlichen Blitz. Marketing-Kopie? Nein, danke - gib uns einfach einen stürmischen Himmel und riesige rosa Schimmer auf den Lautsprechern, um zu zeigen, dass dieses Ding für RocknRoll gebaut ist.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Adrian Willings.