Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Raum. Es gibt nicht viele solche Dinge, die die Fantasie anregen und das Herz höher schlagen lassen. Egal, ob es sich um einflussreiche Science-Fiction-Giganten wie das Star Wars-Franchise oder um Filme handelt, die der Realität ein Stück näher kommen, wie Gravity und First Man, wir sind fasziniert vom Leben im Orbit.

Tatsache ist jedoch, dass die überwiegende Mehrheit von uns niemals die Möglichkeit haben wird, Zeit im Raum für sich selbst zu erleben. Ob das nun daran liegt, dass der Weltraumtourismus immer noch langsam zu einer Sache wird und immer noch lähmend teuer ist, oder ob wir in unseren naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule einfach nicht hervorragend genug abgeschnitten haben, es lohnt sich zu akzeptieren.

Es ist also eine gute Nachricht, dass Agenturen wie die NASA nicht nur daran interessiert sind, den Weltraum zu erkunden und ihn zu Forschungszwecken zu dokumentieren - es gibt auch unzählige atemberaubende Fotos aus dem Orbit. Diese Bilder zeigen uns auf erstaunliche Weise, wie es ist, dort oben in der Weite zu sein.

Wir haben 15 erstaunliche Aufnahmen zusammengestellt, die die NASA veröffentlicht hat und die an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) für Ihr Sehvergnügen aufgenommen wurden.

Wir beginnen in der Raumstation mit einer Aufnahme, von der wir glauben, dass sie Ihnen ein gutes Gefühl dafür gibt, wie eng sie innerhalb ihrer Grenzen sein kann. Jessica Meir, eine der Astronauten der NASA, arbeitet in der Luftschleuse, um einige Raumanzüge für den Einsatz auf Weltraumspaziergängen vorzubereiten.

Sie können an ihrem schwebenden Laptop und der Ausrüstung überall sehen, dass es leicht sein muss, den Überblick über Gegenstände zu verlieren, während Sie dort oben sind!

Hier wird Jessica Meir von einer anderen NASA-Astronautin, Christina Koch, begleitet, während die Vorbereitungen für einen Weltraumspaziergang fortgesetzt werden, um neue Batterien an der Außenseite der Station zu installieren.

Wir mögen diese Aufnahme, weil sie Ihnen ein Gefühl dafür gibt, wie groß die Anzüge im Verhältnis zu ihren Insassen sind und wie sich dies auf die Fähigkeit eines Astronauten auswirken muss, leicht zu manövrieren.

Hier, auf unserem letzten Bild aus dem Inneren der Station, sehen wir Luca Parmitano von der Europäischen Weltraumorganisation, der vor einem eigenen Weltraumspaziergang seinen Raumanzug und den eines NASA-Astronauten überprüft. Es dient dazu zu unterstreichen, wie wichtig diese Überprüfungen und Prozesse sind, um sicherzustellen, dass außerhalb der Luftschleuse, die dem Weltraum selbst ausgeliefert ist, nichts schief geht.

Jetzt sind wir draußen, wie Sie sehen können - Parmitano macht sich an seine Aufgaben, während er an diesem dünnen, fast unmerklichen Draht unten links im Rahmen festgebunden ist. Es ist beängstigend an der Grenze, nein?

Hier ist ein vergrößerter Blick auf Parmitano während seiner Arbeit, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Ausrüstung er an ihn angeschlossen hat und wie schwierig es sein muss, sich auf effiziente Weise außerhalb der Station zu bewegen.

Dies ist nur ein Schnappschuss von einem Weltraumspaziergang, der insgesamt über 6 Stunden dauerte.

Diese Aufnahme ist auf einigen Ebenen erstaunlich - von der Reflexion in Jessica Meirs Helm, die Christina Kock beim Aufnehmen des Fotos zeigt, bis zu den Nahaufnahmen, die Sie unten links im Rahmen sehen können.

Auf diese Weise können Sie feststellen, wie massiv und ungeschickt die Handschuhe sind, die sie tragen müssen, und wie übergroß die verwendeten Werkzeuge sein müssen, um sowohl mit den Handschuhen zu arbeiten als auch mit den Bedingungen umzugehen, unter denen sie sich befinden.

Wenn man sich die Aufnahmen ansieht, die wir bisher gezeigt haben, kann man vergessen, dass diese Weltraumspaziergänge nicht nur in einer leeren Leere stattfinden - die Erde ist einfach außer Schuss, mit der unmöglichen Höhe und Größe, die damit einhergeht.

Dieses Foto fängt diese Unterscheidung perfekt ein und zeigt Andrew Morgan von der NASA im Vordergrund, wobei alle Leinen ihn sicher an Ort und Stelle halten, während Sie hinter ihm Ozean und Wolken in wahnsinniger Entfernung sehen können.

Diese Aufnahme von Andrew Morgan macht aus mehreren Gründen Spaß, nicht zuletzt, weil sie ihn im Moment der Fotografie einfängt und man durch die Oberfläche seines Helms bis ins Gesicht sehen kann.

Das Linseneffekt neben ihm verleiht den Dingen einen filmischen Touch, während das Leuchten der Sonne direkt neben dem Rahmen am unteren Rand alles dramatisch beleuchtet. Es ist eine einzigartige Perspektive auf die Dinge auf der ISS.

Dies war ein offensichtlicher Kandidat für die Aufnahme und auch aus offensichtlichen Gründen. Es gibt Selfies und es gibt Selfies , und diese Bemühungen von Luca Parmitano von der ESA sind eine für die Ewigkeit.

Auch hier ist es gut, einen Kontext zu bekommen. Wenn wir aus Parmitano herauszoomen, können wir den Roboterarm sehen, an dem er befestigt ist, der zerbrechlich genug aussieht, um uns auf Bodenniveau Herzklopfen zu verursachen. Hinter und hinter ihm ist das pechschwarze Gähnen des Weltraums.

Dies ist eine großartige Aufnahme, um zu veranschaulichen, wie viel Kontrast dort oben ist. Schwärzere Schwarztöne gibt es nicht, aber das Weiß auf Parmitanos Helm ist auch so rein wie es nur geht.

Astronauten sind unendlich interessante Figuren, aber es ist auch fair zu sagen, dass die ISS selbst ein Wunder zum Fotografieren ist. Diese Solarflossen sind nur eine Ikone, obwohl wir die Autorität haben, dass die kleine Kapsel in der oberen rechten Ecke des Rahmens eine Kuppel genannt wird, in der sich möglicherweise ein Astronaut befindet.

Wenn Sie mehr Kontext wünschen, sind die Solaranlagen des anderen um einiges größer als ein Tennisplatz. Wir sehen uns hier keine Rinky-Dink-Raumstation an.

Dies ist eine weitere Einstellung, von der wir glauben, dass sie für sich selbst spricht. Wir bekommen einen weiteren Blick auf die massiven Solaranlagen aus einem anderen Blickwinkel, während der Sonnenaufgang auf der Erde über dem Philippinischen Meer glitzert.

Es ist ein wunderschönes Stück Fotografie, und das orangefarbene Leuchten der Sonnenstrahlen, die auf die Sonnenkollektoren treffen, ist eine wunderbare Begleitung für die Sonne, die weit unten auf den Ozean trifft.

Die Nacht bietet jedoch ebenso beeindruckende Ausblicke auf die Erde, und diese Aufnahme südkoreanischer Metropolen, die nachts beleuchtet werden, ist wunderschön. Auf der Rückseite des Fotos können Sie sogar Schiffslichter im Japanischen Meer erkennen, während der Lichtzusammenhang in der Mitte rechts die südkoreanische Hauptstadt Seoul ist.

Es ist eine Erinnerung daran, wie großartig menschliche Netzwerke aus großer Entfernung aussehen.

Diese schöne Aufnahme ist eine nette kleine Wiederholung für Flat-Earther, aber auch ein schönes Bild von Raum und Erde in Beziehung. Dieses Leuchten mag so aussehen, als könnte es die Aurora Borealis oder ein ähnlicher Effekt sein, aber es ist eigentlich nur das atmosphärische Leuchten des Planeten.

Sie können die Lichter der Zivilisation unten sehen, elegant gegenüber dem Sternenlicht oben im Rahmen.

Um unsere Galerie abzurunden, kehren wir in Begleitung eines Boeing CST-100 Starliner-Raumfahrzeugs zur Erde zurück. Es ist gerade in White Sands, New Mexico, nach einem Flugtest im Orbit gelandet und bereit für die weitere Verwendung.

Es ist ein großartiges Bild, das Erinnerungen an Mondlandungen und Erkundungen weckt, während es tatsächlich auf unserem eigenen Planeten existiert, und das NASA-Logo auf dem Schiff positioniert alles hervorragend. Ein netter letzter Schliff wird durch das Wissen hinzugefügt, dass das Schiff von seiner Besatzung Calypso getauft wurde.

Schreiben von Max Freeman-Mills.