Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Suchen Sie viel für eine neue Kamera? Der Amazon Prime Day findet in dieser Woche zwischen dem 13. und 14. Oktober statt. Der Online-Händler senkt die Preise in seinem Geschäft. Dies bedeutet, dass Sie während des zweitägigen Verkaufszeitraums ein kompaktes, spiegelloses DSLR- oder Objektivgeschäft abschließen können.

Wir bringen Ihnen alle Angebote hierher, wenn sie live sind.

Sie können sich für eine kostenlose 30-Tage-Testversion bei Amazon Prime anmelden , um von Prime Day-Angeboten zu profitieren. Sie können jederzeit kündigen, da keine Verpflichtung besteht, fortzufahren. Lesen Sie hier mehr über die Vorteile

• Fujifilm X-A7 spiegellos mit 15-45-mm-Objektiv - sparen Sie 36%, jetzt £ 449: Das Einstiegsmodell aus Fujis Sortiment öffnet die Tür zu einer sehr vielseitigen Systemkamera. Schauen Sie sich den Fuji X-A7 Deal an

• Fujifilm X-T200 spiegellos ohne 15-45-mm-Objektiv - 27% sparen, jetzt £ 549: Dieses spiegellose Modell ist eine enorme Verbesserung gegenüber dem Vorgänger und bietet dank des verbesserten Autofokus und des großen Touchscreens mit variablem Winkel eine solide Kamera mit Wechselobjektiv. Schauen Sie sich das Angebot für den Fuji X-T200 an

• Sony A7 II spiegellose Vollbildkamera - sparen Sie 49%, jetzt £ 839: Die erste spiegellose Vollbildkamera von Sony ist heutzutage einige Jahre älter, aber in ihrer Form der zweiten Generation ein Schnäppchen in die Welt von Vollbildqualität. Schauen Sie sich den Sony A7 II Deal an

• Sony A7 R II spiegelloses Vollbildkamera-Kit - sparen Sie 50%, jetzt £ 1199: Die videozentrierte Version, daher das R, ist eine gute Hand in Sachen Bewegtbild. Und zum halben Preis ist es ein Schnäppchen. Siehe den Sony A7 R II Deal

• Sony RX100 Mark III-Kompaktkamera - sparen Sie 56%, jetzt £ 349: Die am besten zugängliche High-End-Kompaktkameraserie ist die RX100. Dieses Modell der dritten Generation kombiniert eine Sensorgröße von 1 Zoll mit einem Popup-Sucher. Und mit einem Preisnachlass von £ 451 ist es ein Schnäppchen, wenn Sie nach Fotos suchen, die besser als das Telefon sind. Siehe den Sony RX100 III Deal

• Sony RX100 Mark VI-Kompaktkamera - Sparen Sie 36%, jetzt £ 739: Die sechste Generation dieses High-End-Kompaktkameras bietet ein längeres Zoomobjektiv als die MkV und behält gleichzeitig die geringe Verarbeitungsqualität bei, die sie zu einer so attraktiven Taschenkamera macht . Die Qualität ist auch von seinem 1-Zoll-Sensor großartig. Schauen Sie sich den Sony RX100 VI Deal an

• Sony RX10 III Superzoom-Kamera - Sparen Sie 25%, jetzt £ 829: Suchen Sie etwas mit etwas mehr Reichweite? Ein Superzoom wird der perfekte Bewerber sein. Diese Sony ist wie eine RX100 High-End-Kompaktkamera, verfügt jedoch über ein viel längeres Objektiv, sodass weit entfernte Motive aufgenommen werden können, als wären sie näher. Es ist natürlich nicht annähernd so klein, aber das ist alles Teil des Pakets. Sehen Sie sich das Angebot für Sony RX10 MkIII an

Im Folgenden finden Sie Quicklinks direkt zu den Angebotsseiten der Top-Einzelhändler, falls Sie nach etwas suchen, das wir nicht behandelt haben.

Schreiben von Mike Lowe.