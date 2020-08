Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vandalismus ist ein Verbrechen und eines, das wir nicht unterstützen, aber manchmal kann es amüsant, witzig oder einfach nur dumm sein. Selbst die prüde Person kann von Zeit zu Zeit einen Hauch von Spielereien aus der realen Welt genießen.

Wir haben eine Galerie mit dummen und lustigen Fotos von verschiedenen Vandalismushandlungen mit einem gesunden Schuss Humor zusammengestellt, die Sie genießen können.

CCTV-Vandalen

Es gibt nichts Frecheres als einen Vandalisten, der so dreist ist. Weg, um es mit einem amüsanten Stil an den Mann zu kleben.

Die Tr ist zerbrechlich

Ein tiefes und schmerzlich genaues Stück Vandalismus spricht für die Schwäche des menschlichen Zustands und vergleicht sie mit einer Tür, die nur vorsichtig geöffnet werden muss.

Entfernen Sie diese Dichtung nicht

Manchmal sind die subtilsten Vandalismushandlungen am amüsantesten. Sie können ein bisschen Homonym Humor nicht schlagen.

Schicke keine Rechnungen

Wir können nicht anders, als zu glauben, dass dieses Zeichen mehr Fotos von Bill Murray hätte vertragen können, aber ansonsten lieben wir den Sinn für Humor dieses Vandalen.

Wenn rufst du an?

Der Neustart des Ghostbusters-Films hätte in eine ganz andere Richtung gehen können, wenn dieser Kerl daran mitgewirkt hätte.

Keine Idee ist originell

Hier haben Sie es, fotografischen Beweis, dass keine Idee original ist, nicht einmal die von Vandalen. Trotzdem amüsant. Unterstützt durch die Tatsache, dass wir eine wilde Fantasie haben und jetzt an jemanden denken, der versucht, mit einem Aufzug ein Feuer zu löschen.

Alles ist freihndig

In einer Welt, in der fast alles freihändig ist, für die Bequemlichkeit gebaut oder mit Hilfe eines intelligenten Assistenten sprachaktiviert wurde, sind diese Vandalismushandlungen ziemlich überzeugend. Das ist natürlich die Idee. Zweifellos stand dieser Vandal in der Nähe, um zu beobachten, wie jemand einen Handtuchspender anschrie oder wiederholt klatschte und sich fragte, warum er kein Getränk aus einem Wasserbrunnen bekommen konnte.

Shenanigans gibt es zuhauf.

Politischer Vandalismus

Selbst Vandalen haben keine Angst davor, ihre Kunst für soziale Kommentare zu nutzen. Ob Sie zustimmen oder nicht, Sie können nicht anders, als über diesen einen zu grinsen.

Positiver Vandalismus

Manchmal ist Vandalismus für einen guten Zweck. Dieser Briefkasten brauchte einen frischen Anstrich. Anstelle eines streng formulierten Briefes nahm es jemand auf sich, den Schandfleck zu sprühen, bis der Rat das Problem behoben hatte. Vielleicht nicht die vernünftigste Lösung, aber es hat funktioniert.

Korrektives Graffiti

Manchmal ist Graffiti für einen guten Zweck. In diesem Fall nicht nur ein Kampf gegen Rassismus, sondern auch ein unbeschwerter Witz über die schlechte Rechtschreibung eines anderen.

Konsequenter Vandalismus

Die Wange dieses Vandalismus. Kaum zu glauben, wie schrecklich die Person dahinter sein muss, um einen Hinweis auf Vandalismus zu zerstören. Wir müssen zugeben, dass wir ein gutes Lachen hatten.

Die Tr ist alarmiert

Wir fragen uns, worüber diese arme Tür so besorgt ist. Zumindest die Fenster und der Boden halten es in ständiger Panik.

Patient Vandalismus

Manchmal steckt der Teufel im Detail und die kleinen Vandalismushandlungen sind die besten. Dieses Foto zeigt ein Chromebook, das in Redditors Schule "repariert" wurde. Schauen Sie genau hin und Sie werden sehen, dass die Tasten in der richtigen Reihenfolge des Alphabets neu angeordnet wurden.

Der neueste Harry Potter

Eines der weniger bekannten Werke von JK Rowling führt Harry Potter auf einen viel ernsteren Weg. Wir fragen uns, ob der kleine Zauberer die wirtschaftlichen Probleme der UdSSR lösen kann

Druckprobleme

Wenn Sie Druckprobleme haben, fühlt sich Jay-Z schlecht für Ihren Sohn. Er hat 99 Probleme, aber das Drucken ist keines.

Verstecke deine Kartoffel

Wir lieben diese einfachen Teile des Vandalismus, bei denen Sie zweimal auf ein öffentliches Schild schauen. Waschen Sie Ihre Hände wird Ihre Kartoffel verstecken. Kartoffeln sind kostbar.

Welcher Weg zum Waldlauf

Wir genießen immer ein bisschen Straßenschildvandalismus. Umso mehr, wenn es einen Verweis auf Forest Gump enthält. Klassisch.

Darth Vader Rohr

Dieser Vandal liebt eindeutig eine gute Star Wars-Referenz und einige Japes. Wir müssen zugeben, dass die Ähnlichkeiten sicherlich auffällig sind.

Der Millenium Falcon

Ein bisschen Kunstwerk machte diese Abflussabdeckung sicherlich interessanter und auch zu einer geekigen Freude.

Das gewichtige Sumo

Dieser kleine Sumo packt etwas Kraft und hat in der realen Welt etwas kaputt gemacht. Wir genießen diese Art von Vandalismus, der das Auge von zerbrochenen, beschädigten oder verbeulten Objekten der realen Welt ablenkt.

Bender Parksule Rodriguez

Wenn Futuramas Bender veraltet ist, hat er vielleicht andere Verwendungszwecke als nur ein Biegeroboter zu sein. Dieser Straßenvandal hat sich vorgestellt, wie es sein könnte, wenn er eine Parksäule wäre.

Geflschte, aber witzige Werbung

Nach den Facebook-Skandalen hat jemand diese gefälschte Anzeige in London veröffentlicht, damit alle Bürger sie genießen können.

Bill Posters ist unschuldig

Armer Bill Poster, er bekommt immer die Schuld. Wir haben so viele Warnschilder gesehen, die besagen, dass er strafrechtlich verfolgt wird, aber wofür?

Du bist offline

Dieser Künstler hat das Offline-Dinosaurierspiel von Google Chrome in der realen Welt neu erstellt. Das Kunstwerk enthält auch einige weise Ratschläge: "Keine Panik, schauen Sie sich um und versuchen Sie, mit der Realität zu interagieren."

Fischiges Gebude

Der Stadtkünstler Falko One macht die Dinge etwas anders und verwandelt mit seinen Fähigkeiten die Straßen Südafrikas in eine Open-Air-Kunstgalerie.

Diese Kunstwerke mögen nicht lustig sein, aber sie sind eine Erwähnung wert, da sie sicherlich die Welt erhellen.

Erweitern Sie die Knste

Wer braucht einen größeren Flughafen, wenn Sie Kunst haben? Die Künste sind offensichtlich für alle besser.

Schimpfwrter

Dies sieht aus wie die Art von Graffiti, die jemand herstellen könnte, wenn er sich wirklich ungezogen fühlt, aber nicht so ungezogen, dass er den ganzen Weg mit schockierenden Worten gehen könnte.

Vielleicht das kanadischste Graffiti, das Sie jemals gesehen haben?

Stur

Unglaublich ironisches Graffiti, das wir alle schätzen können. Obwohl Ihre Gesundheit kein Scherz ist, kümmern Sie sich um sich selbst, achten Sie darauf, dass Sie nach Klumpen suchen, und suchen Sie bei Bedarf Ihren Arzt auf.

Diese Tr ist alarmiert

Schlechte Tür. Wir wissen, wie es sich anfühlt. Wir fragen uns, was die Tür gesehen haben könnte, um so verärgert zu sein?

Tetris Verkehrsschild

Wenn Sie noch nie Tetris gespielt haben, können Sie sich selbst als Spieler bezeichnen? Wir lieben die Bemühungen, dieses Straßenzeichen in eine Hommage an den Retro-Klassiker zu verwandeln.

Mach kein Chaos

Ein Standardschild, das darauf hinweist, dass Menschen in der Gegend nicht essen und trinken, wurde stattdessen in einen soliden Lebensrat umgewandelt. Versuchen Sie nicht, Flüssigkeiten mit Messer und Gabel zu essen. Es wird chaotisch.

Kuscheln macht alles besser

Kuscheln macht alles besser! Diese armen, ramponierten Dinge brauchen Liebe, genau wie der Rest von uns.

Clippy

Der geliebte oder bösartige (je nach Ihrer Ansicht) Clippy lebt in Form dieses amüsanten Kunstwerks weiter.

Wunderbar geeky.

Schreiben von Adrian Willings.