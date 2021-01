47 der besten Bilder auf Wikipedia aus den letzten Jahren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die besten Bilder, die auf Wikipedia erschienen sind und den Status " Ausgewähltes Bild " erhalten haben. Es gibt einige unglaubliche Fotos in dieser Sammlung.

Ausgewählte Bilder sind Fotos, die als die beste Qualität auf Wikipedia ausgewählt wurden. Diese Liste enthält über 12.000 Fotos von insgesamt weit über 54 Millionen, die auf der Website verwendet werden.

Wir haben einige der besten der letzten Jahre für Sie zusammengestellt.

Ein leerer Eimerzug

Der Zweitplatzierte des Wettbewerbs 2018 kam aus Bolivien und zeigt einen leeren "Schaufelzug" auf den Gleisen zwischen San Pedro und Ascotan, Chile. Eine unglaubliche Kulisse ist der Vulkan San Pedro, der die lange Reihe von Eisenbahnwaggons in den Schatten stellt.

Mattierte Blase

Eine klassisch schöne gefrorene Blase, die mitten im Gefrieren gefangen ist. Dieses Bild gewann 2018 den dritten Platz und es ist leicht zu verstehen, warum.

Zwei mnnliche Phyllomedusa rohdei Frsche

Einige der besten Fotos sind Nahaufnahmen der Natur, unserer Welt und der Kreaturen darin. Dieses Bild aus Brasilien zeigt einen Frosch, der beiläufig über einen seiner Freunde springt - wie es nicht am besten gefällt. Das Bild wurde 2017 mit dem Bild des Jahres ausgezeichnet und mit folgendem Titel versehen:

"Phyllomedusa rohdei ist eine Froschart aus der Familie der Hylidae mit einer violetten und orangefarbenen Färbung in der Leistengegend. Auf dem Bild wetteifern zwei Männchen um einen Zweig, der über den anderen geht. Fotografiert im Atlantischen Wald, Michelin Reserve, Igrapiúna , Bahia, Brasilien. "

Kniglicher Pavillon in der Phraya Nakhon Hhle

Ein atemberaubender Blick auf den königlichen Pavillon in der Phraya Nakhon Höhle in Thailand. Es wurde ursprünglich im Jahr 2015 aufgenommen, wurde aber in der folgenden Zeit an mehreren Stellen auf Wikipedia verwendet, bevor es im Wettbewerb 2017 den zweiten Platz belegte.

Zwei Raben des Tower of London

Diese mögen wie zwei normale Raben aussehen, aber sie sind tatsächlich etwas Besonderes:

"Jubiläum und Munin, Raben des Tower of London. Jubiläum wurde 2012 in Somerset geschlüpft und trägt ein goldenes Band. Er wurde der Königin anlässlich ihres Diamantjubiläums geschenkt. Munin wurde 1995 in North Uist geschlüpft und trägt ein hellgrünes Band Sie ist der älteste Rabe am Turm. Die Identifizierung wurde mit Chris Skaife, Rabenmeister am Turm, bestätigt. "

Ein weiteres brillantes Bild der Natur vom Feinsten und ein weiteres preisgekröntes Foto - diesmal der Gewinner des ersten Platzes des Wettbewerbs 2016.

Wilde Elefanten auf der Strae

Dieses preisgekrönte Foto stammt aus dem Khao Yai National Park in Thailand und zeigt einige prächtige wilde Elefanten, die beiläufig eine lange künstliche Straße entlang wandern.

Eisbr im Flug

Aus der nördlichen Region von Spitzbergen, Norwegen, kommt dieser Schnappschuss eines Eisbären, der von einer Eisscholle zur nächsten springt, um verzweifelt etwas zu essen zu finden. Der Fotograf dieses preisgekrönten Bildes erklärte, wie der Bär kurz zuvor ein bärtiges Siegel gejagt hatte, aber das Siegel entkommen war. Das Ergebnis ist eine brillante Sicht auf die Natur in Aktion.

Eine hochauflsende Ansicht von Pluto

Wir haben dieses Bild bereits vorgestellt und sind jedes Mal beeindruckt, wenn wir es sehen. Das Bild zeigt eine hochauflösende, verbesserte Farbansicht von Pluto, die 2015 vom Raumschiff New Horizons der NASA aufgenommen wurde. Ein ziemlich erstaunlicher Schuss, wenn man bedenkt, dass Pluto 4,67 Milliarden Meilen von der Erde entfernt ist.

Das Bild war der Gewinner des Wettbewerbs Bild des Jahres 2015.

Eine bunte Moscheeansicht

Dieses Foto wurde beim Wettbewerb „Bild des Jahres 2015“ Zweiter. Es zeigt einen farbenfrohen Blick auf das Innere der Nasir-ol-Molk-Moschee in Shiraz. Das Sonnenlicht wirft unglaubliche Farben auf die Innenteppiche und schafft eine schöne Aussicht für die Besucher der Moschee.

Himmel ber ihr

Ein erstaunliches preisgekröntes Foto der Milchstraße, das über dem Himmel einer darunter stehenden Dame aufgenommen wurde. Es wurde 2014 bei Trona Pinnacles National Landmark, Kalifornien, aufgenommen und gewann den dritten Platz im Wettbewerb „Bild des Jahres 2015“.

Ein Schmetterling, der sich von den Trnen einer Schildkrte ernhrt

Diese schöne Szene wurde 2012 in Ecuador aufgenommen. Es zeigt das ungewöhnliche Verhalten von Julia Butterflies aus der Region. Sie üben eine Aktivität aus, die als "Tränenfluss" bekannt ist - sie ernähren sich von den Tränen der nahe gelegenen Schildkröten. Auf diese Weise erhalten sie ihre Nährstoffe und gedeihen zusammen.

Dieses unglaubliche Foto war der erste Gewinner des Wettbewerbs im Jahr 2014.

Kaiserpinguine in der Antarktis

Christopher Michelm, ein amerikanischer Unternehmer und Fotograf, hat 2013 dieses unglaubliche Foto eines Kaiserpinguins aufgenommen, der aus den Gewässern der Antarktis springt. Eine majestätische Kreatur, die brillant geschnappt hat und den zweiten Platz 2014 verdient hat.

Boxcabs in Chile

Dieses Foto ist nicht für Schwindelkranke geeignet und zeigt eine Ansicht einer der SQM-Boxcabs, die auf den Gleisen weit über Tocopilla in Chile fahren. Ein weiteres brillantes preisgekröntes Foto aus dem Jahr 2014.

Eine brennende Glhbirne

Das mit dem Wettbewerb 2013 ausgezeichnete Foto war dieses erstaunliche Bild einer zerbrochenen Glühbirne von Stefan Krause:

"Die Glashülle dieser Glühbirne wurde geöffnet, so dass sauerstoffhaltige Luft das normalerweise im Inneren befindliche Inertgas ersetzen kann. Beim Einschalten brennt das Wolframfilament mit einer Flamme. Zum Zeitpunkt der Belichtung wurde die Glühbirne in eine Fassung geschraubt, die wurde durch Bildbearbeitung durch den Lampensockel ersetzt. "

Der Nationalpark

Der zweitplatzierte Gewinner des Wettbewerbs 2013 war dieses Bild des Nationalparks "Sviati Hory" (Heilige Berge), Oblast Donezk, Ukraine. Ein atemberaubender Blick auf den Park mit einem strahlenden Nebel über dem Wasser.

Eine Schwalbe trinkt

Dieses epische Bild einer Schwalbe im Flug zeigt einen Vogel, der auf dem Bild prächtig gerahmt ist, um einen Drink von der Oberfläche eines Schwimmbades zu nehmen. Wir fragen uns, wie lange es gedauert hat, einen so großartigen Moment festzuhalten. Das Bild gewann 2013 den dritten Platz im Wettbewerb Bild des Jahres.

Europische Bienenfresser

Dieses preisgekrönte Foto aus dem Jahr 2012 zeigt zwei europäische Bienenfresser, die auf einem einsamen Ast ruhen. Man sieht das Männchen erreichen, um etwas zu Mittag für seinen Kumpel zu holen.

Ein koronaler Massenauswurf

Dieser Schnappschuss aus dem Jahr 2012 wurde vom Goddard Space Flight Center der NASA aufgenommen und zeigt einen großen koronalen Massenauswurf von der Sonne. Es wird angenommen, dass dieser schöne, aber tödliche Plasmaausbruch Anfang September dieses Jahres zu einer Aurora am Nachthimmel geführt hat.

Eine explodierende Glhbirne

Dieses Bild wurde sorgfältig unter Verwendung von Hochgeschwindigkeitsfotografietechniken hergestellt. Es zeigt eine Glühbirne, die scheinbar explodiert, nachdem sie mit einer Airsoft-Pistole mit geringer Leistung abgeschossen wurde.

Ein Blick auf den See

Dieses preisgekrönte Foto aus dem Jahr 2011 zeigt einen atemberaubend schönen Blick auf den Bondhus-See in Norwegen. Der Bondhus-Gletscher ist im Hintergrund zu sehen, zusammen mit wunderbar ruhigem Wasser, einem einsamen Boot und strahlenden Wolken, die die Berge hinunter rollen.

Ein weltraumgesttztes Selfie

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie ein besseres Selfie machen. Dieses Foto aus dem Jahr 2010 wurde als zweitplatzierter Gewinner des Wettbewerbs „Bild des Jahres 2011“ ausgewählt. Es zeigt die Astronautin Tracy Caldwell Dyson an Bord der Internationalen Raumstation.

Dies ist eine unglaubliche Frau mit fast 189 Tagen Weltraum, darunter drei erfolgreiche Weltraumspaziergänge und die Ehre, die erste Astronautin zu sein, die nach der Apollo 11-Mission geboren wurde.

Eine Wasserstrae im Lavatunnel

Dieses brillante Foto von Luc Viatour zeigt einen atemberaubenden Blick auf eine Höhle, die von einem Lavatunnel in Spanien geschaffen wurde. Das stille Wasser in der Höhle scheint eine optische Täuschung mit beeindruckenden Reflexionen der Höhlenwände zu zeigen.

Ein Laser zum Himmel

Der Gewinner des Wettbewerbs „Bild des Jahres 2010“ wurde von Yuri Beletsky aufgenommen und scheint einen Laser zu zeigen, der in den Weltraum schießt.

"Mitte August 2010 machte ESO-Fotobotschafter Yuri Beletsky dieses Foto im Paranal-Observatorium der ESO in Chile. Eine Gruppe von Astronomen beobachtete das Zentrum der Milchstraße mithilfe der Laser-Leitsternanlage in Yepun, einem der vier Einheitenteleskope der Sehr großes Teleskop (VLT). "

"Yepuns Laserstrahl überquert den südlichen Himmel und erzeugt einen künstlichen Stern in einer Höhe von 90 km in der Mesosphäre der Erde. Der Laser Guide Star (LGS) ist Teil des adaptiven Optiksystems des VLT und wird als Referenz zur Korrektur der Unschärfe verwendet Auswirkung der Atmosphäre auf Bilder: Die Farbe des Lasers ist genau abgestimmt, um eine Schicht von Natriumatomen in einer der oberen Schichten der Atmosphäre mit Energie zu versorgen. Man kann die bekannte Farbe von Natrium-Straßenlaternen in der Farbe des Lasers erkennen. Es wird angenommen, dass diese Schicht von Natriumatomen ein Überbleibsel von Meteoriten ist, die in die Erdatmosphäre gelangen. Wenn sie durch das Licht des Lasers angeregt werden, beginnen die Atome zu leuchten und bilden einen kleinen hellen Punkt, der als künstlicher Referenzstern für die adaptive Optik verwendet werden kann Mit dieser Technik können Astronomen schärfere Beobachtungen erhalten. Wenn Forscher beispielsweise zum Zentrum unserer Milchstraße blicken, können sie den galaktischen Kern besser überwachen, in dem sich ein zentrales supermassives Schwarzes h befindet ole, umgeben von eng umlaufenden Sternen, schluckt Gas und Staub. "

Ein altes Stadtpanorama

Dieses preisgekrönte Panorama wurde von Ramirez aufgenommen und zeigt Mostar, Bosnien und Herzegowina, eine antike Stadt aus dem Jahr 1452.

New York in der Nacht

Von der wunderschönen Landschaft, mitten in der Zersiedelung. Dieses preisgekrönte Bild zeigt NYC bei Nacht mit aktiviertem HDR-Modus.

Ein seltenes rotes Eichhrnchen

Dieser letzte Schnappschuss zeigt ein seltenes rotes Eichhörnchen, das in Deutschland fotografiert wurde. Diese Eichhörnchen sind ein seltener Anblick in Europa, wo das dominierende graue Eichhörnchen größtenteils übernommen hat. Das macht dieses Gewinnerfoto noch spezieller.

Ein Vulkanausbruch

Ein unglaublicher Blick von hoch über der Erde wurde von der NASA aufgenommen und zeigt die unglaubliche Kraft der Natur. Diese Pilzwolke sieht fast wie eine Atomexplosion aus, zeigt aber die Folgen eines Vulkanausbruchs und die Pracht der Natur.

Ein Pilger im Goldenen Tempel

Der erste Gewinner des Wettbewerbs 2009 war dieses Bild, das im Harmandir Sahib (Goldener Tempel) in Amritsar, Indien, aufgenommen wurde. Es zeigt einen einsamen Pilger in einem Zustand des Ausziehens, nachdem er kürzlich aus einem Ritualbad mit dem erstaunlichen goldenen Tempel im Hintergrund aufgetaucht ist.

Wasserflle und wirbelnde Pools

Ein weiterer unglaublicher und preisgekrönter Blick auf die Natur. Dieser zeigt die wunderschönen Elakala-Wasserfälle im Blackwater Falls State Park in West Virginia. Im Vordergrund zieht ein erstaunliches wirbelndes Wasserbecken die Aufmerksamkeit auf sich, während zahlreiche Wasserfälle Wasser in den Hintergrund werfen.

Die russische Ehrengarde

Der dritte Platz aus dem Jahr 2009 stammt von einer Militärparade:

"Eine russische militärische Ehrengarde aus dem Regiment des 154. Kommandanten begrüßt den US-Marine-Adm. Mike Mullen, den Vorsitzenden der gemeinsamen Stabschefs, während einer Kranzniederlegung am 26. Juni 2009 im Grab des unbekannten Soldaten in Moskau, Russland Mullen ist auf einer dreitägigen Reise ins Land, trifft sich mit Kollegen und bereist die russische Militärakademie. "

Entspannte Pferde

Dieses Bild war der erste Gewinner des Wettbewerbs „Bild des Jahres 2008“. Es zeigt zwei Pferde, die sich in den Bergregionen in Navarra, Spanien, entspannen.

Ein feuerspeiender Darsteller

Ein feuerspeiender Darsteller begeistert die Zuschauer während einer Wiedergabe durch die Jaipur Maharaja Brass Band. Dieses Bild war der zweitplatzierte Gewinner im Jahr 2008 und zeigt echtes Feuer.

Dampflokomotiven

Dieses Bild könnte eines der interessantesten auf unserer Liste sein. Einfach, weil es in dem Jahr nicht aufgenommen wurde. Obwohl das Foto 2008 Dritter wurde, wurde es 1942 tatsächlich von Jack Delano aufgenommen. Es würde erst ein Jahrzehnt nach seinem Tod gewinnen.

Entwicklung eines Tornados

Dieses Foto von Jason Weingart wurde zum Bild des Jahres 2018 gewählt . Es wurde aus acht Bildern erstellt, die aufgenommen wurden, als sich 2016 ein Tornado über Kansas bildete. Diese massive Wetterfront führte dazu, dass rund 12 Tornados einen Sturm in der Gegend auslösten.

Ein Turm auf dem Hgel

Dieses Bild sieht aus wie ein Photoshopping des berühmten Hintergrundbilds von Microsoft Windows XP, zeigt jedoch den Broadway Tower in Cotswolds, England.

Schneeiges Grobritannien

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2010 - ein Satellitenbild von Großbritannien, als Schneestürme durch Europa tobten und die britischen Küsten von Küste zu Küste mit Schnee bedeckt zu sein schienen.

Ein Relief-Lufttropfen

Im Jahr 2010 wurde Haiti von einem katastrophalen Erdbeben heimgesucht, bei dem 316.000 Menschen ums Leben kamen und 250.000 Häuser zusammenbrachen oder schwer beschädigt wurden.

Dieses Foto zeigt jedoch die Nothilfe, die vom Himmel gefallen ist, um Hilfe zu leisten.

Milchstrae vom bolivianischen Hochaltiplano aus gesehen

Auf seiner Reise von Ushuaia nach Anchorage machte Thomas Fuhrmann dieses Bild des Nachthimmels über Bolivien. Das Ergebnis ist ein herrlicher Blick auf die Milchstraße mit wunderschönen Farben und einem atemberaubenden Blick zu den Sternen.

Superparamagnetische Flssigkeit in Aktion

Dieses Foto zeigt eine superparamagnetische Flüssigkeit, die auf das Vorhandensein eines Neodym-Magneten in der Nähe reagiert.

Diese Flüssigkeit wird üblicherweise auch als Ferrofluid bezeichnet - eine Flüssigkeit, die aus nanoskaligen Magnetpartikeln besteht, die in einer Flüssigkeit enthalten sind, die von den Polen eines Magneten angezogen wird.

Diese Art von Flüssigkeiten sieht nicht nur fantastisch aus, sondern wird auch in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Festplatten, Lautsprecher, Antriebe für Raumfahrzeuge und vieles mehr.

Eine befriedigende Treppe

Dies ist eines der vorgestellten Bilder aus dem Jahr 2015. Es ist ein zufriedenstellendes Bild einer Treppe im zentralen Turm des Granitz-Jagdschlosses. Wunderbar gerahmt und fast symmetrisch ist es brillant befriedigend.

Im Jahr 2020 gewann dieses Foto den fünften Preis bei Wiki Loves Monuments 2020 in Deutschland .

Schlammkuhrennen

Schlammkuhrennen ist anscheinend ein chaotisches (und zweifellos gefährliches) Geschäft. Dies ist ein traditioneller Sport in Indonesien und zweifellos einer, der eine starke Disposition erfordert.

Der Jockey in der Mitte dieses Bildes steht auf einem Holzpflug und hält sich an den Schwänzen der Bullen fest, die durch ein schlammiges Reisfeld rennen. Die Sieger des Rennens sind die Bullen, die am schnellsten und am geradesten laufen.

Dieses Bild ist eine brillante Hommage an eine Tradition, die seit Jahrhunderten besteht, da die Einheimischen es nutzen, um das Ende der Reisernte zu feiern.

Eine Weitsprunglandung

Ein Foto mit brillantem Timing fängt einen Armeesportler gerade ein, als er während eines Weitsprungwettbewerbs mitten in einem Inter-Corps-Leichtathletikwettbewerb 2011 auf den Sand trifft.

Feuer!

Ein weiteres zeitlich gut abgestimmtes Foto, das diesmal eine niederländische Panzerhaubitze 2000 (155 mm selbstfahrende Haubitze) während einer Schießaktion in Afganistan im Jahr 2009 zeigt.

Geologische Schichten

Dies ist ein weiteres beeindruckendes Satellitenbild, diesmal der Wüste Dasht-e Kavir im Iran. Es zeigt verschiedene geologische Schichten in der Oberfläche der Wüste. Und zeigt, was passiert, wenn Tausende von Jahren Wind an der Oberfläche peitschen.

Die seltsamen und wunderbaren Muster sind das Ergebnis von Schichten und die blauen Farben sollen andere Materialien wie Salz, Vegetation und andere Dinge sein, die der Satellit aufgenommen hat.

Helden unserer Zeit

Alberto Giuliani machte an einem der schlimmsten Tage der COVID-19-Ansteckung in Italien im Jahr 2020 eine Reihe von Fotos von müden Ärzten und Krankenschwestern.

Die daraus resultierenden Bilder waren ein Beweis für ihre Bemühungen und die aller Angehörigen der Gesundheitsberufe, die unermüdlich daran arbeiteten, unser Leben in dieser schwierigen Zeit zu schützen.

"Dies sind die Ärzte und Krankenschwestern des San Salvatore-Krankenhauses in Pesaro, Italien, der Stadt meiner Geburt und wo ich wieder wohne, die vom ersten Tag an leider ganz oben auf den COVID-19-Ansteckungs- und Sterbetabellen stand. I. fotografierte sie am Ende ihrer Schicht - zwölf Stunden ohne Pause während ihres Kampfes in einem ungleichen Krieg. In den ruhigen Momenten vor meiner Kamera befinden sich diese umkämpften Personen in einem Zustand völliger Verlassenheit, Opfer einer Erschöpfung, die sich wegfrisst am Körper und am Geist, eine Atemnot, die einen desorientiert und von Zeit und Raum losgelöst macht. Sie zogen ihre Masken, Mützen und Handschuhe vor meiner Linse aus, blieben bewegungslos und suchten nach einer Art Normalität inmitten der Hölle, die sie hatten wir leben."

Biologisches Waffentraining

Dieses Bild mag wie etwas aus einem Science-Fiction-Film aussehen, aber es stammt tatsächlich von einem besonderen Ereignis, das Airmen helfen soll, biologische Arbeitsstoffe zu identifizieren:

"Tech. Sgt. Timothy Cotterall, ein Notfallmanager der Air National Guard, wird dekontaminiert, nachdem am 18. März 2015 in einem simulierten Labor versucht wurde, mehrere biologische Kontaminanten in einem simulierten Labor zu identifizieren. Diese Veranstaltung findet in den Guardian Centers of Georgia, Global Dragon, statt Deployment For Training bietet Airmen einen Auffrischungskurs, in dem sie ihre Fähigkeiten einsetzen können, um lebende chemische, biologische, radiologische und nukleare Wirkstoffe und Materialien zu identifizieren. Notfallmanagementtechniker der Air National Guard aus mehr als 20 einzelnen Einheiten nahmen an Global Dragon. Cotterall teil ist Mitglied des 137. Luftbetankungsflügels in New Jersey. "

Rckprallender Wassertropfen

Dieses einfache Bild war einer der Finalisten für das Bild des Jahres 2012. Nur ein Wassertropfen, aber ein wunderbar einfaches und wunderbar ansprechendes Bild eines Alltagsgegenstandes.

Schreiben von Adrian Willings.