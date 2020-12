34 unglaublich interessante Fotos aus der Geschichte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit der Erfindung der Kamera ist sie ein wunderbares Werkzeug, um nicht nur unser tägliches Leben, sondern auch die Geschichte der Menschheit von unseren größten Momenten bis zu den schlimmsten Gräueltaten zu dokumentieren.

Wir haben einige der interessantesten Bilder aller Zeiten gesammelt, die im Laufe der Jahrzehnte aufgenommen wurden und alle möglichen Visionen der Menschheit im Laufe der Jahrhunderte zeigen.

Ein Selfie vom Mars

Die Menschheit mag von Selfies besessen sein, aber die NASA lässt uns glauben, dass Roboter es auch sind. Dieser Schnappschuss wurde vom Curiosity Rover der NASA auf der Marsoberfläche aufgenommen. Eine erstaunliche, wenn auch leicht staubige Ansicht eines anderen Planeten und ein brillantes historisches Foto.

Die erste Rakete von Cape Canaveral

Dieses Bild der NASA zeigt die erste Rakete , die in den 1950er Jahren von Cape Canaveral aus gestartet wurde. Die Rakete würde für die Zeit neue Rekordhöhen erreichen und höher als die aktuelle Umlaufbahn der Internationalen Raumstation sein. Stoßstange II wäre die erste von vielen Raketen, die von diesem Punkt aus abgefeuert werden, und dies ist ein brillantes Foto, um seine Bedeutung zu verdeutlichen.

Niagaraflle gefroren

Dieses Foto aus den frühen 1900er Jahren zeigt den zugefrorenen Wasserfall der Niagra-Fälle. Ein ziemlich spektakulärer Anblick, aber etwas, das tatsächlich ziemlich regelmäßig passiert , scheint es, obwohl nicht viele es in dieser vollen Pracht sehen können.

Das erste verkaufte Disneyland-Ticket

1955 öffnete Disneyland zum ersten Mal seine Tore. Das erste Ticket wurde für 1 USD an Walt Disneys Bruder Roy O. Disney verkauft. Der erste echte Kunde war jedoch ein Student namens David MacPherson. Herr MacPherson erlangte die Ehre, indem er um 2 Uhr morgens aufstand, um sich 6.000 anderen Personen anzuschließen, die sich anstellten, um den Park zu betreten. Er war der erste richtige Gast, der den Park betrat, und erhielt als Belohnung einen lebenslangen Pass.

Ein Fahrrad fr zwei

1886 posierte dieses Paar auf diesem zweisitzigen Fahrrad für ein Foto vor dem Weißen Haus in Washington DC. Das Tandem-Design hat seitdem einen kurzen Weg zurückgelegt, ebenso wie die Ausrüstung, die Menschen unterwegs auf ihren Motorrädern tragen.

Galileos Zeichnungen des Mondes

Galileo Galilei war ein italienischer Astronom, der bekanntermaßen als Vater mehrerer Wissenschaften bezeichnet wurde, darunter Beobachtungsastronomie, moderne Physik, wissenschaftliche Methoden und moderne Wissenschaft.

1610 veröffentlichte er diese Bilder des Mondes, wie er sie durch ein Teleskop beobachtet hatte. Sie wurden im Sidereus Nuncius veröffentlicht , einer astronomischen Broschüre, die detaillierte Beobachtungen des Mondes und Sternbilder der Sterne zeigte. Nicht ganz so unglaublich wie die Fotos des Mondes, die wir heute gesehen haben, aber für die damalige Zeit unglaublich beeindruckend.

Draufgngerischer Pilot

Dieses Foto aus den 1960er Jahren scheint einen wahnsinnig mutigen Piloten zu zeigen, der seinen Propeller manuell in der Luft neu startet. Es war tatsächlich Teil eines Airshow-Stunts.

Der Fotograf erklärte:

"Ich habe das im November 1946 aufgenommen und es zeigt Merle Larson, wie er einen kleinen Flugshunt demonstriert. Es scheint, dass er alleine im Flugzeug ist, aber es gibt einen anderen Piloten (Gladys Davis), der das Flugzeug vom Rücksitz aus fliegt, und er tut es Merle war ein B-24-Pilot, Fluglehrer, Erfinder und Erbauer von drei ungewöhnlichen Flugzeugen in Buchanan Field, Concord, Kalifornien. "

Ein Mann und sein Auto

Dieses Bild zeigt einen über 100-jährigen Herrn, der seit weit über 80 Jahren das gleiche Auto fährt, einen Rolls-Royce Phantom von 1928. Sie bauen sie nicht mehr so wie früher.

Harlem Hellfighters

Während des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs kämpften afroamerikanische Männer und schwarze Soldaten für die Freiheit der Welt gegen feindliche Streitkräfte. Diese besonderen Männer stammten aus dem 369. Infanterieregiment, bekannt als die Harlem Hellfighters. Sie haben den Croix de Guerre für Galanterie in Aktion während ihres Kampfes gewonnen und können hier mit Stolz die Medaillen zeigen. Das Originalbild war schwarz und weiß, wurde jedoch eingefärbt, damit die Männer hier in ihrer vollen Pracht gesehen werden können.

Hexen von 1875

Es wird gesagt, dass dieses Foto einige viktorianische Hexen zeigt, die 1875 für ein Foto posieren. Wir haben einige Zweifel daran, wie legitim das Bild ist, aber es ist schön, sich Damen des Zirkels vorzustellen, die dreist zu einer Zeit posieren, als sie nicht verbrannt würden auf dem Spiel für ihr Handwerk.

Das World Trade Center im Bau

Der Bau des berühmten World Trade Center-Gebäudes begann 1966 und wurde erst 1973 abgeschlossen. In der Zwischenzeit wurde dieser brillante Blick auf die Türme mit Sonnenlicht in der Mitte eingefangen. Es ist eine großartige Hommage an einen Ort, an dem 2001 viele auf tragische Weise ihr Leben verloren haben.

Operation Dominic Atomtests

Dies ist eine Aufnahme, die während der Operation Dominic gemacht wurde - einer Serie von 31 verschiedenen Atomwaffentests, die von den USA während des Höhepunkts des Kalten Krieges durchgeführt wurden. Dieses Foto wurde am 11. Mai 1962 aufgenommen und zeigt die Detonation von Schwertfischen. Dieser spezielle Test umfasste U-Boot-Abwehrraketen und W44-Atomtiefenladungen, die sowjetischen U-Booten einen Schlag versetzen sollten.

Wilbur Wright fliegt um die Freiheitsstatue herum

Wilbur Wright, einer der Brüder, die für die Erfindung des Flugzeugs berühmt wurden, sorgte 1909 mit diesem Flug um die Freiheitsstatue für Aufsehen.

Er war gebeten worden, sich an Sonderausstellungsflügen zu beteiligen, die anlässlich des 300-jährigen Bestehens von New York City durchgeführt wurden. Der Flug fand am 29. September 1909 statt und dauerte nicht länger als fünf Minuten, sorgte aber bei den Zuschauern und der Presse für Aufsehen.

Hoch die Stufen des Kapitolgebudes hinunter

Das American Star Bicycle war ein Hochrad, das mit einem kleinen Vorderrad ausgestattet war, um ein Umkippen zu verhindern. Es wurde ursprünglich im Jahr 1880 erbaut und dieses ikonische Bild zeigt Will Roberston, ein Mitglied des Washington Bicycle Club, der es die Stufen des United States Capitol hinunter fährt.

Fotografischer Beweis, dass Menschen schon damals Draufgänger auf Fahrrädern waren.

RMS Queen Mary voller Truppen

Während des Zweiten Weltkriegs wurde der pensionierte britische Ozeandampfer, die RMS Queen Mary, eingesetzt, um Soldaten aus den Staaten nach Großbritannien zu befördern, um für die Kriegsanstrengungen zu kämpfen. Hier ist das massive Schiff am 20. Juni 1945 zu sehen, das Tausende US-Truppen nach Hause bringt. Die Decks sind sicherlich überfüllt.

Lady Liberty im Bau

Die Geschichte der Freiheitsstatue ist sicherlich interessant . Sie haben im Laufe der Jahre zweifellos viele Fotos von Lady Liberty gesehen, aber haben Sie jemals solche gesehen, die während ihres Baus aufgenommen wurden?

Bevor es vollständig gebaut wurde, wurden Teile der Statue in Frankreich gebaut, bevor sie nach New York verschifft wurden. 1878 wurde der Kopf auf der Weltausstellung in Paris vorgeführt. Einige Jahre später, 1885, wurden Kisten mit den Hauptteilen der Statue über einen französischen Dampfer nach New York verschifft, und der Bau begann ernsthaft. Der Rest ist Geschichte.

Ende des Verbots

Das Verbot endete 1933 in den USA, in Cleveland, Ohio, und die Menschen begannen fast sofort zu feiern. Man sah Männer, die Bier aus einem Lastwagen ausgaben, und Kunden, die Henderson 8030 anrufen konnten, um mehr zu erfahren.

FA-18 wird transsonisch

Diese spektakuläre Ansicht ist eine Vision dessen, was passiert, wenn ein Hochgeschwindigkeitsjet transsonisch wird. Es ist als Dampfkegel bekannt und im Wesentlichen eine Wolke aus kondensiertem Wasser, die sich um das Flugzeug gebildet hat, wenn es mit hoher Geschwindigkeit durch feuchte Luft strömt. Diese F-18 wurde mit einer perfekten Wolke fotografiert, als sie in den transsonischen Flug stieß. Dies geschieht an dem Punkt, an dem Teile des Flugzeugs Überschall sind, während andere Unterschall bleiben. Stoßwellen und Wasserkondensation bieten einen herrlichen Blick auf die Hochgeschwindigkeitsreisen der Menschheit.

Der erste Überschallflug fand im Oktober 1947 statt, als eine Bell X-1 Mach 1,06 (700 Meilen pro Stunde) erreichte, aber dieses Bild ist eine brillante Hommage an den Fortschritt dieser Technologie seitdem.

Der Bowden Spacelander

Der Bowden Spacelander wurde als Wunderwerk des Nachkriegsdesigns angesehen. Es wurde ursprünglich 1946 vom britischen Designer Benjamin Bowden entworfen und obwohl viele zu dieser Zeit beeindruckt waren, wurde es erst über ein Jahrzehnt später in Produktion gehen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Leute nicht mehr so begeistert. Nur 500 wurden hergestellt, was es zu einem der seltsamsten und seltensten Fahrräder macht, die jemals hergestellt wurden.

Motorola Fernbedienung

Heutzutage können wir unser Fernsehen mit unseren Stimmen, intelligenten Assistenten und vielem mehr steuern. Die Technologie hat einen langen Weg zurückgelegt. In den 1960er Jahren war das ganz anders. Zunächst gab es nicht viele Fernsehkanäle. 1956 stellte Motorola erstmals seine Transistorfernbedienung für das Fernsehen vor.

Motorola war nicht das erste Unternehmen, das eine Fernbedienung herausbrachte - das war 1950 die Zenith Radio Corporation -, aber es hat in den folgenden Jahren sicherlich einen Schub in Richtung Komfort gemacht. Diese Anzeige war eine von vielen aus dieser Zeit, die die Benutzerfreundlichkeit steigerte. Kein Ärger mehr aufzustehen, um den Kanal zu wechseln.

Quake II-Teilnehmer im Lan Party-Modus

Vor dem superschnellen Breitband haben sich PC-Spieler mit ihren kräftigen Maschinen und großen CRT-Monitoren zusammengetan, um zu spielen. Diese LAN-Partys waren ein ernstes Geschäft und sicherlich ein Zeichen in der Geschichte, das viele von uns nicht vergessen werden.

Masken zur Pestprvention

Diese Vision von 1912 zeigt uniformierte Arbeiter mit spezieller Ausrüstung, um die Pest zu vermeiden. Diese Personen waren für die Erforschung der Pest verantwortlich, die die Philippinen zu dieser Zeit heimgesucht hatte. Eine seltene Ansicht von schrecklicher Arbeit und mutigen Menschen, die sie ausführen.

Das erste Foto des Blitzes

Im Jahr 1882 machte William Jennings das erste Foto eines Blitzes, das jemals aufgenommen wurde. Obwohl dies nicht das beeindruckendste Bild der Kraft der Natur ist, war es sicherlich ein historischer Moment für die Fotografie im Allgemeinen.

Ein Mann, der im Krankenhaus Zigaretten kauft

Früher wurden Zigaretten unglaublich gut für Sie vermarktet. Als Beweis für diese blöde Zeit wurde dieses Foto eines Mannes, der Zigaretten aus seinem Krankenhausbett kaufte, in den 1950er Jahren aufgenommen. Was für eine seltsame Zeit, um am Leben zu sein.

Nikola Tesla mit seiner Ausrstung

Dieses Foto aus dem Jahr 1899 ist nicht nur interessant, weil es den großartigen Nikola Tesla zeigt, sondern auch, weil es möglicherweise eines der ersten behandelten Bilder der Zeit ist. Das Experiment, das der Betrachter miterlebt, scheint Tesla in der Nähe zu zeigen, während sein Vergrößerungssender große Elektrizitätsblitze durch die Luft zündet.

Das Bild ist jedoch tatsächlich eine Doppelbelichtung, die der Mann selbst bei einer späteren Dunkelheit zugab. Die Funken der Elektrizität wurden in einem abgedunkelten Raum ausgelöst, als Tesla nicht da war. Das Foto wurde erneut mit Tesla sicher im Raum und den Maschinen ausgeschaltet belichtet. Sieht aber immer noch beeindruckend aus.

Ein Kinderarbeiter

Dieses auffällige Foto stammt aus dem Jahr 1908 und zeigt einen Kinderarbeiter, der in den Mühlen von South Carolina arbeitet. Auf dem Foto stand, dass die Mühle voller Kinder war, die so arbeiteten, aber dass der "Aufseher" der Mühle behauptete, sie seien "gerade hereingekommen", um zu helfen.

Eine Suffragette festgenommen

Dieses Foto aus dem Jahr 1914 zeigt die Anführerin der Frauen-Suffragettenbewegung, die 1914 vor dem Buckingham Palace festgenommen wurde. Emmeline Pankhurst war zu dieser Zeit die Anführerin der Bewegung und versuchte zu dieser Zeit, eine Petition an König George V. zu richten.

Die Suffragettenbewegung war später erfolgreich darin, Frauen 1918 zur Wahl zu bringen. Dieses Bild ist jedoch eine angemessene Hommage an die Nöte, die Frauen der damaligen Zeit erlitten haben, als sie für ihre Rechte kämpften.

berreste des World Trade Centers

Dieses Bild wurde Ende September 2001 von einem Cessna-Jet aus 1.000 Metern Höhe über den Straßen von New York City aufgenommen. Es zeigt die Folgen der Anschläge vom 11. September und die Verwüstung des World Trade Center-Gebäudes, die in der Mitte des Fotos deutlich sichtbar ist.

Eine Selbstverbrennung whrend der buddhistischen Krise

Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1963 und ist vielleicht eines der am schnellsten erkennbaren Bilder auf unserer Liste. Es zeigt Thích Quảng Đức, einen vietnamesischen Mahayana-buddhistischen Mönch, der sich aus Protest gegen die Verfolgung von Buddhisten durch die südvietnamesische Regierung in Brand setzte.

Das Bild war eines von vielen historischen Ereignissen aus der Krise , aber keineswegs das Schockierendste zu dieser Zeit.

Crash Landing Hellcat

Dieses Bild ist möglicherweise eines der bekanntesten Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg und zeigt einen Hellcat, der auf dem Schreibtisch der USS Enterprise abgestürzt ist. Der Pilot überraschte das brennende Flugzeug trotz des brennenden Treibstofftanks am Boden des Flugzeugs unglaublich ohne nennenswerte Verletzungen.

Das lngste jemals aufgenommene Belichtungsfoto

Dieses Foto ist das Ergebnis der Bemühungen von Regina Valkenborgh, einer Studentin an der Universität von Hertfordshire, die 2012 eine Lochkamera mit einer mit Fotopapier ausgekleideten Bierdose aufstellte.

In den folgenden Jahren hat diese Kamera einen herrlichen Blick eingefangen, als unsere Sonne über dem Himmel hin und her ging. Im September 2020 wurde diese Kamera wiederhergestellt und dieses Bild ist das Ergebnis.

bungsfeldartilleriekorps

Diese alten Fotos zeigen eine großartige Truppengruppe bei der Ausübung. Fröhliche Kerle in beeindruckenden Uniformen. Wir empfehlen, die gesamte Kollektion zu prüfen, da sie etwas ganz Besonderes ist.

M3 Lee Tank whrend des Trainings

Dieses Bild von 1942 zeigt einen amerikanischen M3 Lee bei Trainingsübungen in Kentucky. Es ist interessant, weil M3 Lee einer dieser Panzer war, die fast veraltet waren, bevor sie überhaupt nützlich wurden. Eine kleine Hauptkanone, hohe Sichtbarkeit, schwache Panzerung und mehr machten sie gegen feindliche Panzer unwirksam.

Die Panzertechnologie entwickelte sich in den Kriegsjahren zügig und es war viel zu einfach, selbst brandneue Panzer vom Feind schnell zu übertreffen.

Apfelkleidung

Apple ist dafür bekannt, im Laufe der Jahre einige interessante, inspirierende und beeindruckende Designs zu kreieren. Es gab viele Highlights und auch viele Flops .

Es war einmal, in den 1980er Jahren, als die Tech-Marke auch Superfans besondere Kleidung anbot. Wir werden diesen sicherlich in den Geschichtsbüchern vermerken.

